Græna gangan - göngum fyrir hafið

Guðrún Hallgrímsdóttir og Maríanna Traustadóttir skrifa

Losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti hefur mikil og óendurkræf áhrif á lífríki hafsins og hafstrauma.

Hafið tekur upp koldíoxíð (CO₂) úr andrúmsloftinu sem veldur súrnun og breytingum á hitastigi, seltu og kalkmyndun. Það, ásamt hækkun hitastigs, hefur óafturkræf áhrif á kalkmyndandi lífverur svo sem krabbadýr.

Það er ríkisstjórnarinnar að friða 30% af efnahagslögsögunni, núverandi friðun er um 1%.

Framundan er stórt verkefni og mikilvægt til að sporna við áhrifum mannsins á heilbrigði hafsins og lífríki þess.

Við krefjumst þess að Alþingi móti nýja stefnu um málefni hafsins sem byggir á nýrri þekkingu í loftslagmálum. Og hætti tilraunum til að koma á ótímabundnum leyfum, framsali, leigu og kvóta á auðlindir þjóðarinnar.

Fjölmennum í Grænu gönguna á Sumardaginn fyrsta, hittumst á Arnarhóli kl. 13:30.

Höfundar sitja í vinnuhópi um málefni hafsins, félagsins Aldin gegn loftslagsvá.

