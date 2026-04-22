Græna gangan - göngum fyrir hafið Guðrún Hallgrímsdóttir og Maríanna Traustadóttir skrifa 22. apríl 2026 14:30 Losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti hefur mikil og óendurkræf áhrif á lífríki hafsins og hafstrauma. Hafið tekur upp koldíoxíð (CO₂) úr andrúmsloftinu sem veldur súrnun og breytingum á hitastigi, seltu og kalkmyndun. Það, ásamt hækkun hitastigs, hefur óafturkræf áhrif á kalkmyndandi lífverur svo sem krabbadýr. Það er ríkisstjórnarinnar að friða 30% af efnahagslögsögunni, núverandi friðun er um 1%. Framundan er stórt verkefni og mikilvægt til að sporna við áhrifum mannsins á heilbrigði hafsins og lífríki þess. Við krefjumst þess að Alþingi móti nýja stefnu um málefni hafsins sem byggir á nýrri þekkingu í loftslagmálum. Og hætti tilraunum til að koma á ótímabundnum leyfum, framsali, leigu og kvóta á auðlindir þjóðarinnar. Fjölmennum í Grænu gönguna á Sumardaginn fyrsta, hittumst á Arnarhóli kl. 13:30. Höfundar sitja í vinnuhópi um málefni hafsins, félagsins Aldin gegn loftslagsvá.