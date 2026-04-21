Ég er bjartsýnismaður og finnst mikilvægt að benda á það sem jákvætt er og forðast svartsýni. Það þýðir ekki að maður láti framhjá sér fara það sem miður fer, heldur legg ég áherslu á að leita jákvæðra leiða til að leysa vandann hverju sinni.
Ég flutti á Skagann af því að ég frétti að hér væri gott að búa. Það get ég staðfest, hér er gott samfélag með góðri þjónustu og miklum framtíðarmöguleikum. Þessi upplifun mín af því að hafa flutt hingað á Akranes er svo jákvæð að nú býð ég mig fram til þjónustu við þetta samfélag, bæjarfélagið sem tók mér svo vel. Hér vil ég vera og leggja mitt af mörkum til að styrkja og breyta því sem þarf í vaxandi bæ.
Samfélag er flókið net einstaklinga, fjölskyldna, félaga, fyrirtækja og opinberra stofnana. Allt þarf þetta að virka, samskipti og viðskipti, þjónusta og atvinna. Áherslur fólks eru misjafnar, fólk hefur fjölbreyttar þarfir og væntingar því þannig er lífið. Við sem verðum kosin í bæjarstjórn á Akranesi verðum að hafa augun á mörgu svo vel takist til.
Atvinna er undirstaða þess að við getum rekið okkar bæjarfélag. Atvinnustarfsemi á Íslandi hefur breyst mikið undanfarin ár og þar er Akranes engin undantekning. Við höfum verið dugleg að finna ný tækifæri og þeirri vinnu vil ég halda áfram.
Framlag allra er mikilvægt og skilar sínu til þjóðfélagsins. Stundum heyrir maður talað niður til sumra starfa, en önnur talin mikilvægari. Einkum heyrist að opinber störf séu ómerkilegri en störf á almennum markaði. Hér á Akranesi eru stórir opinberir vinnustaðir, sem við eigum að leggja okkur fram um að efla og styrkja. Við þurfum að stækka sjúkrahúsið og koma heilsugæslunni í nýtt húsnæði. Þetta gerum við í samstarfi við ríkið. Heilbrigðistofunin er stór vinnustaður og hana ber að efla eftir mætti.
Annað dæmi er dvalarheimilið Höfði. Það skiptir höfuðmáli að dvalarheimilið sé stutt af krafti. Nú er í undirbúningi stækkun Höfða og hefur bæjarstjórn unnið ötullega að þessu og þarf að halda dampi þar áfram.
Hér að ofan hef ég aðeins nefnt tvo vinnustaði á Akranesi sem skiptir höfuðmáli að bæjarstjórn standi vörð um og beiti sér fyrir eflingu þeirra. Bæði sjúkrahúsið og dvalarheimilið Höfði bjóða þjónustu sem við á Akranesi viljum geta sótt í bænum okkar en ekki í aðra landshluta. Við viljum vera bær sem byggir á okkar forsendum en ekki úthverfi frá Reykjavík. Við verðum áfram bjartsýn á Akranesi og leitum saman að nýjum tækifærum til að efla bæinn sem atvinnusvæði og sem kjarna fyrir öfluga opinbera þjónustu.
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar á Akranesi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
