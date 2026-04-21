Hvert stefnir Bláskógabyggð?

Í minni sveitarfélögum hefur rödd hvers og eins íbúa meira vægi en víða annars staðar. Því er mikilvægt að virkt íbúasamráð í sveitarfélögum eins Bláskógabyggð sé til staðar. Íbúasamráð snýst um meira en að kjósa fulltrúa í sveitarstjórn. Það felur í sér virkt samtal, gagnsæi og raunverulegt tækifæri fyrir fólk til að hafa áhrif. Í Bláskógabyggð er auðvelt að skapa slíkt umhverfi, en það krefst þess að forystan leggi sig fram við að hlusta, upplýsa og virkja íbúa. Það getur meðal annars falist í fleiri íbúafundum, verkefnum þar sem íbúar taka beinan þátt og streymi sveitarstjórnarfunda.
Íbúar búa yfir mikilvægri þekkingu á sínu nærumhverfi og ættu að hafa raunverulega aðkomu þegar kemur að stórum málum, sem hafa áhrif á framtíð sveitarfélagsins. Með því að virkja þessa þekkingu skapast tækifæri til að efla þróun samfélagsins. Innan sveitarfélagsins eru þrír þéttbýliskjarnar ásamt dreifbýlli svæðum, svo sem Þingvallasveit. Allir búa þeir yfir dýrmætri sérstöðu sem mikilvægt er að glata ekki, á eins ört vaxandi skeiði og nú á sér stað innan Bláskógabyggðar. Innan þessara kjarna býr fólk með ólíkar skoðanir, hagsmuni og sýn á hlutina. Það er því mikilvægt að afla upplýsinga frá þessum hópum í heild sinni, tengja saman ólík sjónarmið og taka ákvarðanir út frá heildarmyndinni. Það verður ekki hjá því komist að sveitarfélög þurfi að taka stórar, erfiðar og stundum óvinsælar ákvarðanir, en þá er mikilvægt að upplýsa íbúa um forsendur ákvarðananna.
Framtíðarsýn skiptir hér miklu máli. Til að við getum haldið áfram að byggja hér upp öflugt samfélag þarf að horfa lengra fram í tímann en eitt kjörtímabil. Íbúum Bláskógabyggðar hefur fjölgað hratt á undanförnum árum, jafnvel hraðar en heilbrigt er. Því er þörf á skýrri langtímastefnu um þróun sveitarfélagsins, hvort sem litið er til skipulagsmála, fjölbreyttari atvinnu eða innviða, til að halda í við áframhaldandi þróun. Með markvissri vinnu við gerð langtímaáætlana og skýr markmið má koma í veg fyrir þann „bútasaum“ sem of oft einkennir þróun þegar boltinn rúllar of hratt og ákvarðanir teknar í skyndi. Við ættum markvisst að vinna að því að vera á undan áætlun með því að greina þarfir samfélagsins tímanlega og tryggja að fjármunum sé varið á skynsamlegan hátt. Þannig byggjum við upp innviði sem standast tímans tönn og þjóna íbúum til framtíðar, í stað skammtímalausna.
Ég tel að framtíð Bláskógabyggðar byggist á því að við nýtum styrkleika samfélagsins til fulls. Það gerum við best með því að virkja íbúana sjálfa, en einnig með skýrri stefnu og hugrekki til að fylgja henni eftir. Sveitarfélagið ætti að vera vettvangur þar sem hugmyndir íbúa fá að koma fram og þar sem fólk finnur að það getur haft áhrif, en líka þar sem stefna og forgangsröðun eru skýr og ábyrg.
Bláskógabyggð á mikið inni þegar kemur að framsýni, og áframhaldandi uppbyggingu. Sveitarfélagið hefur alla burði til að halda áfram að þróast með markvissum og skipulögðum hætti. Það er því tækifæri til að leggja enn meiri áherslu á framsýni í skipulagsmálum og atvinnustefnu. Þannig höldum við áfram að byggja samfélag sem er eftirsóknarvert til framtíðar.
Höfundur skipar 2. sæti Þ-listans í Bláskógabyggð.
