Góð byrjun er pólitískt val Guðrún Rakel Svandísardóttir skrifar 20. apríl 2026 09:45 Í leikskólum er grunnur lagður að námi, líðan og félagsfærni barna. Grunnur sem hefur áhrif á börnin okkar til framtíðar. Leikskólinn er fyrsta skólastigið. Ég hef starfað lengi í leik- og grunnskólum, bæði í Reykjavík og í Árborg. Ég var deildarstjóri í leikskóla í átta ár, starfaði sem umsjónarkennari í BES og starfa í dag sem skólastjóri Bláskógaskóla á Laugarvatni. Sú reynsla hefur mótað sýn mína, á mikilvægi þess að það sé sterkt og samræmt kerfi í kringum börn frá fyrstu árum. Ég þekki það að af eigin raun að ganga ekki alltaf beinu leiðina í gegnum skólakerfið og hversu miklu máli það skiptir að fá stuðning á réttum tíma. Það er einmitt það sem við þurfum að tryggja fyrir öll börn. Byggjum upp til framtíðar Að bjóða upp á góða leikskóla er eitt af mikilvægustu verkefnum hvers sveitarfélags. Ef vel er staðið að umhverfi leikskóla, þá eykst traust íbúa og samfélagið verður meira aðlaðandi fyrir nýjar fjölskyldur. Í vaxandi sveitarfélagi eins og Árborg þarf uppbygging að halda í við þróunina. Til að viðhalda þróuninni á undanförnum árum hefðum við þurft að bæta við að minnsta kosti tveimur nýjum deildum á ári. Ef markmiðið er að stytta biðlista og tryggja jafnt aðgengi að þjónustu þá er lykilatriði að úr þessu verði bætt. Ein stærsta áskorunin snýr að skipulagi. Of oft hafa ný hverfi risið án þess að skólar fylgi með. Þetta skapar álag á allt starfsumhverfi skólanna og dregur úr fyrirsjáanleika í lífi fjölskyldna. Við eigum að byggja skólana samhliða uppbyggingu hverfa, ekki á eftir. Sterkari leikskólar - sterkari Árborg Við þurfum að styrkja leikskólana sem faglegt umhverfi. Það felur í sér betri starfsaðstæður, stöðugleika í starfsmannahaldi og aukin tækifæri til menntunar innan stéttarinnar. Lausnin á mönnunarvanda er ekki að lækka kröfur, heldur að styrkja fagið og aðstæður þess. Foreldrar treysta á leikskóla til að geta stundað vinnu eða nám og til að geta haft fjárhagslegt öryggi. Ef vöntun er á leikskólaplássum skapast álag bæði á fjölskyldur og atvinnulífið. Við höfum tækifæri til að fara frá skammtímalausnum yfir í skýra langtímastefnu. Það gerist ekki af sjálfu sér, þetta er allt spurning um forgangsröðun. Höfundur skipar 4. sæti á B lista Framsóknar í Árborg. Ragnheiður Stephensen Skoðun Að bæla niður öfgar með öfgum Óðinn Freyr Baldursson Skoðun Frá sigri mannsandans yfir í neyðarástand María Pálsdóttir Skoðun Sterkur og skapandi Garðabær Vilborg Anna Strange Garðarsdóttir Skoðun Svartir blettir á upplýsingarétti almennings Kristín I. Pálsdóttir Skoðun Hveragerði klippt í sundur Arnar H. Halldórsson,Hjálmar Trausti Kristjánsson Skoðun Þjónustumiðstöð 60+ í Hveragerði Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Anna Jórunn Stefánsdóttir Skoðun Eðli umburðarlyndis hægrimanna Sigurður Örn Stefánsson Skoðun Fjölmenningin í Hafnarfirði! Böðvar Ingi Guðbjartsson Skoðun Skoðun Skoðun Hvert er erindið? Orri Björnsson skrifar Skoðun Góð byrjun er pólitískt val Guðrún Rakel Svandísardóttir skrifar Skoðun Er það vinna að vera heima með börnum sínum? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Fjölskylduvænt samfélag í verki Guðný Björk Pálmadóttir skrifar Skoðun Eðli umburðarlyndis hægrimanna Sigurður Örn Stefánsson skrifar Skoðun Hið fullkomna (Evrópu)samband Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Fjölmenningin í Hafnarfirði! Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar Skoðun Þjónustumiðstöð 60+ í Hveragerði Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Anna Jórunn Stefánsdóttir skrifar Skoðun Að bæla niður öfgar með öfgum Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun 1-10, litir eða bókstafir – um hvað snýst málið? Ragnheiður Stephensen skrifar Skoðun Samfélag sem stendur með fólki Valdimar Víðisson skrifar Skoðun Sterkur og skapandi Garðabær Vilborg Anna Strange Garðarsdóttir skrifar Skoðun Frá sigri mannsandans yfir í neyðarástand María Pálsdóttir skrifar Skoðun Svartir blettir á upplýsingarétti almennings Kristín I. Pálsdóttir skrifar Skoðun Borgarlínan og umferðin í Grafarvogi Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Fossvogslaug – góð hugmynd, engin framkvæmd Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Þetta segir fundargerð ESB frá 18. desember 2012 um aðlögun Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Skilvirkni og gagnsæi í málefnum flóttafólks Eva Rún Helgadóttir skrifar Skoðun Nei eða já, af eða á Ásgeir Þorgeirsson skrifar Skoðun Viljum við að fatlað fólk komist um á eigin forsendum? Þuríður Harpa Sigurðardóttir,Harpa Cilia Ingólfdóttir skrifar Skoðun Yfirfull fangelsi – og enginn skilur neitt í neinu Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Upplýsingaóreiða, aldursfordómar og mannleg reisn Berglind Indriðadóttir skrifar Skoðun Ég: ritskoðaður? Júlíus Andri Þórðarson skrifar Skoðun Fjársjóðurinn í matarkistunni Óli Finnsson skrifar Skoðun Ráðherrar tala um farsæld barna – en láta Foreldrahús loka 1. maí Sædís Ósk Harðardóttir, Jóhanna Jóna Gunnlaugsdóttir,Halldóra Ingibergsdóttir skrifar Skoðun Sterkari Háskóli, sterkari Akureyri! Maríanna Margeirsdóttir skrifar Skoðun Grjótharðir og sársaukafullir veggir máttvana geðheilbrigðiskerfisins Sólveig María Svavarsdóttir skrifar Skoðun Hveragerði klippt í sundur Arnar H. Halldórsson,Hjálmar Trausti Kristjánsson skrifar Skoðun Sérðu táknmálið? Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar Skoðun Reynsla réttlætir ekki reglubrot Þórður Sigurjónsson skrifar Sjá meira