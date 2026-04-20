Skoðun

Góð byrjun er pólitískt val

Guðrún Rakel Svandísardóttir skrifar

Í leikskólum er grunnur lagður að námi, líðan og félagsfærni barna. Grunnur sem hefur áhrif á börnin okkar til framtíðar. Leikskólinn er fyrsta skólastigið.

Ég hef starfað lengi í leik- og grunnskólum, bæði í Reykjavík og í Árborg. Ég var deildarstjóri í leikskóla í átta ár, starfaði sem umsjónarkennari í BES og starfa í dag sem skólastjóri Bláskógaskóla á Laugarvatni. Sú reynsla hefur mótað sýn mína, á mikilvægi þess að það sé sterkt og samræmt kerfi í kringum börn frá fyrstu árum.

Ég þekki það að af eigin raun að ganga ekki alltaf beinu leiðina í gegnum skólakerfið og hversu miklu máli það skiptir að fá stuðning á réttum tíma. Það er einmitt það sem við þurfum að tryggja fyrir öll börn.

Byggjum upp til framtíðar

Að bjóða upp á góða leikskóla er eitt af mikilvægustu verkefnum hvers sveitarfélags. Ef vel er staðið að umhverfi leikskóla, þá eykst traust íbúa og samfélagið verður meira aðlaðandi fyrir nýjar fjölskyldur. Í vaxandi sveitarfélagi eins og Árborg þarf uppbygging að halda í við þróunina. Til að viðhalda þróuninni á undanförnum árum hefðum við þurft að bæta við að minnsta kosti tveimur nýjum deildum á ári. Ef markmiðið er að stytta biðlista og tryggja jafnt aðgengi að þjónustu þá er lykilatriði að úr þessu verði bætt.

Ein stærsta áskorunin snýr að skipulagi. Of oft hafa ný hverfi risið án þess að skólar fylgi með. Þetta skapar álag á allt starfsumhverfi skólanna og dregur úr fyrirsjáanleika í lífi fjölskyldna. Við eigum að byggja skólana samhliða uppbyggingu hverfa, ekki á eftir.

Sterkari leikskólar - sterkari Árborg

Við þurfum að styrkja leikskólana sem faglegt umhverfi. Það felur í sér betri starfsaðstæður, stöðugleika í starfsmannahaldi og aukin tækifæri til menntunar innan stéttarinnar. Lausnin á mönnunarvanda er ekki að lækka kröfur, heldur að styrkja fagið og aðstæður þess. Foreldrar treysta á leikskóla til að geta stundað vinnu eða nám og til að geta haft fjárhagslegt öryggi. Ef vöntun er á leikskólaplássum skapast álag bæði á fjölskyldur og atvinnulífið. Við höfum tækifæri til að fara frá skammtímalausnum yfir í skýra langtímastefnu. Það gerist ekki af sjálfu sér, þetta er allt spurning um forgangsröðun.

Höfundur skipar 4. sæti á B lista Framsóknar í Árborg.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

