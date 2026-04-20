Hveragerðisbær hefur löngum verið þekktur fyrir gæðin sem felast í því að eyða hér sínum efri árum. Öflug og metnaðarfull öldrunarþjónusta er eitt af einkennum bæjarins, sem við erum einkar stolt af.
Það er markmið Okkar Hveragerðis að auka enn frekar gæði efri áranna í Hveragerði og á kjörtímabilinu hefur verið unnið markvisst að því að bæta umgjörð og þjónustu fyrir eldri íbúa bæjarins. Hveragerðisbær tekur m.a. þátt í þróunarverkefninu Gott að eldast með það að markmiði að samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu fyrir eldra fólk ásamt því að mótuð hefur verið metnaðarfull stefna í málefnum eldri borgara í Hveragerði þar sem m.a. er sett fram það markmið að fjölga húsnæðiskostum og koma upp þjónustumiðstöð fyrir íbúa 60 ára og eldri.
Í viðræðum Hveragerðisbæjar á kjörtímabilinu vegna uppbyggingarverkefna innan bæjarfélagsins hefur þessum sjónarmiðum verið haldið statt og stöðugt á lofti, og ýmsir möguleikar skoðaðir. Þar á meðal má nefna uppbyggingu á reit, í nálægð við alla helstu þjónustu, sem er nú á lokastigum í deiliskipulagsvinnu, þar sem koma á upp gæðaríkri byggð í nálægð við náttúruna fyrir eldri aldurshópa. Einnig hefur á kjörtímabilinu komið í sölu fyrsti áfangi íbúða í nýju hverfi í Lindarbrún með þjónustusamningum við Heilsustofnun NLFÍ. Einnig má nefna að í byggingu er glæsileg ný 18 rúma viðbygging við hjúkrunarheimilið Ás ásamt endurbótum á eldri hjúkrunarrýmum og breytingu tvíbýla yfir í einbýli.
Bæjarstjórn hefur átt í góðu samtali við Félag eldri borgara í Hveragerði um uppbyggingu þjónustumiðstöðvar fyrir 60+ og kom sl. vetur á fót undirbúningshóp vegna þessa þar sem sæti eiga fulltrúar eldri borgara, kjörnir fulltrúar og starfsmenn bæjarins. Hópurinn hefur nú skilað skýrslu til bæjarstjórnar með forsendum fyrir þjónustukjarna, tillögum að staðarvali auk þarfagreiningar á starfsemi hans og hlutverki. Það er áberandi kraftur í starfi eldri borgara í Hveragerði og afrakstur vinnu starfshópsins ber þess augljós merki. Skýrslan er afar mikilvægur grunnur til að byggja á í áframhaldandi undirbúningi verkefnisins. Skýrslan verður tekin fyrir á bæjarstjórnarfundi nú í framhaldinu og fyrirhugað er að verkefnið verði skrefað áfram með hliðsjón af niðurstöðunum með það að markmiði að í Hveragerði rísi glæsilegur nýr þjónustukjarni til eflingar þjónustu við eldri íbúa.
Okkar Hveragerði leggur ríka áherslu á gæðaríkt samfélag fyrir allan aldur þar sem fjölskyldan, frá yngstu meðlimum til þeirra elstu, geti notið þess sem lífið hefur uppá að bjóða til fulls. Hveragerði - bær í blóma!
Höfundar skipa 2. og 12. sæti á lista Okkar Hveragerðis 2026.
