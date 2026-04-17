Lífið í efri byggð Kópavogs er almennt gott. Þegar maður flytur í efri byggðir þarf maður að vera viðbúinn því að sækja sér vinnu og ýmsa þjónustu annars staðar. Það eru nefnilega ýmis lífsgæði sem fylgja því að búa í efri byggðum Kópavogs, svo sem nálægð við náttúru, rólegra umhverfi og gott aðgengi að útivistarsvæðum. Jafnframt eru tækifæri til að byggja upp þjónustu í takt við þessa þróun fjölmörg.
Eitt þessara sóknarfæra er uppbygging menningarhúss eða bókasafns, sem efri byggðum hefur margoft verið lofað, nú síðast í 100 loforða lista í málefnasáttmála núverandi bæjarstjórnar. Þar stendur í loforði númer 87 að finna þurfti hentugri staðsetningu fyrir menningarmiðstöð í efri byggðum. Þetta loforð telur meirihlutinn sig hafa efnt. Raunin er þó önnur.
Þetta var efnt þannig að almenningsbókasafni í Lindum verður lokað og það fært í Smáralind sem er enn fjær efri byggðum. Í staðinn fá íbúar efri byggðar Kópavogs menningarmiðstöð í 160 fermetra húsnæði inni í Kór, sem verður að teljast lítið rými miðað við þann fjölda íbúa sem þjónustan á að ná til og óviss hvort slíkt húsnæði muni nægja þeim fjölda íbúa sem býr í efri byggðum. Efri byggðir eiga einnig að vera án bókasafns til 2029 sem er sá tími sem bæjaryfirvöld ætla að gefa sér til að gera þessa 160 fermetra menningarmiðstöð tilbúna.
Uppbygging slökkvistöðvar í efri byggðum hefur tafist um árabil vegna deilna um lóðir. Hver mínúta getur skipt sköpum þegar um alvarleg veikindi er að ræða og því geta þessar tafir á uppbyggingu verið dýrkeyptar fyrir fólk í efri byggðum.
Sem betur fer hefur bærinn samþykkt að ný slökkvistöð rísi í Tónahvarfi. Þessar deilur um lóðamál og greiðslur fyrir þær hafa tafið fyrir uppbyggingu í þessu stóra hverfi. Það er fagnaðarefni að meirihlutinn hafi hlustað á gagnrýni okkar í Samfylkingunni og drifið í að samþykkja þessa beiðni frá slökkviliðinu.
Uppbygging leikskólalóða í efri byggðum hefur setið á hakanum. Í verkefninu Skemmtilegri leikskólalóðir voru Baugur og Rjúpnahæð teknir fyrir síðastir í fyrsta fasa. Staðan er þung á leikskólalóðum Austurkórs, Aðalþings og Sólhvörfum varðandi uppbyggingu en samt sem áður hafa þær ekki hlotið náð fyrir augum bæjarins um uppbyggingu og verið færðar aftar í röðina vegna forgangs neðri byggða. Í skýrslu frá Umhverfissviði bæjarins má sjá að lóðir í efri byggðum eru litlar, leiktækin fá og leiktækifæri almennt minni en á lóðum í neðri byggðum. Þá er staðan sérstaklega slæm á einkareknu leikskólunum tveim, Aðalþingi og Kór, þar sem aðbúnaður og leiksvæði hafa ekki fengið nauðsynlega uppbyggingu.
Efri byggðir Kópavogs eru góður staður til að búa á. Við þurfum hins vegar ekki að sætta okkur við að þjónusta sé verri en í öðrum hverfum og að neðri byggðir njóti ítrekað forgangs fram yfir okkur þegar kemur að uppbyggingarverkefnum.
Samfylkingin í Kópavogi er óhrædd við að forgangsraða í þágu þjónustu; þar með talið uppbyggingu þjónustu í efri byggðum. Það er nefnilega ekki feimnismál að veita þjónustu og bæjarstjórn Samfylkingar mun kappkosta við að veita þjónustu í nærumhverfi íbúa. Samfylkingin boðar breytta forgangsröðun í rekstri bæjarins, ekki bara í þágu verkefna heldur líka að þjónusta sé veitt með sanngjarnari hætti fyrir alla Kópavogsbúa.
Höfundur er kennari, íbúi í efri byggð Kópavogs og skipar 7. sæti á lista Samfylkingar í Kópavogi.
