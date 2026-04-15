Áframhaldandi og markviss vinna í þágu barna í Hveragerði Eva Harðardóttir og Sandra Sigurðardóttir skrifa 15. apríl 2026 13:00 Undanfarin ár hefur mikilvæg þróun átt sér stað í þjónustu við börn og fjölskyldur á Íslandi. Með lögum um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna, sem tóku gildi árið 2022, var lagður grunnur að heildstæðri nálgun þar sem snemmtækur stuðningur og þverfaglegt samstarf er í forgrunni. Farsældarlögin, eins og þau eru nefnd í daglegu tali, eru mikilvægur hluti af stefnu og áherslum hvers sveitarfélags þegar rætt er um menntun. Rannsókn á stöðu og innleiðingu farsældarlaganna á landsvísu sýnir að á fyrstu árunum hefur myndast mikilvægur grunnur að auknu samtali og samvinnu milli þeirra ólíku aðila sem koma að þjónustu við börn og fjölskyldur. Sérstaklega hefur tekist vel til að samræma áherslur á milli skóla- og félagsþjónustu. Á sama tíma er ljóst að árangur jafn viðamikillar stefnu og farsældarlögin byggja á krefst tíma, rýmis og markvissrar vinnu við að þróa sameiginlegan skilning og styrkja samstarf enn frekar (Ragný Þóra Guðjohnsen og Eva Harðardóttir, 2025). Í Hveragerði endurspeglast þessi þróun skýrt. Nýleg úttekt á stoð- og stuðningsþjónustu í leikskólum, grunnskóla, frístundastarfi og fræðslu- og velferðarsviði sýnir að sveitarfélagið býr yfir sterkum faglegum innviðum, sérlega ríkum mannauði og skýrum vilja til að styðja á heildstæðan hátt við börn og fjölskyldur. Sérstaklega er bent á að aukið samstarf og samvinna ólíkra þjónustuaðila á sviði menntunar, velferðar, íþrótta og tómstunda hafi leitt til jákvæðra breytinga. Þá bendir úttektin einnig á að mikilvæg þróun hafi átt sér stað innan menntastofnanna í bænum með tilvísun í dæmi á borð við snemmtækan stuðning á leikskólastiginu, lausnamiðað starf í grunnskólanum og faglega öflugt frístundastarf. Þessir og aðrir styrkleikar sem úttektin varpar ljósi á eru mikilvæg leiðarljós í áframhaldandi innleiðingu farsældar og uppbyggingu menntamála í Hveragerði. Á sama tíma gefur úttektin til kynna tækifæri til áframhaldandi þróunar. Líkt og í öðrum sveitarfélögum á landinu er bent á mikilvægi þess að samræma verkferla, efla teymisvinnu og styrkja fyrsta stigs þjónustu með snemmtækum inngripum. Þannig er úttektin ekki eingöngu skýrsla sem segir til um stöðu mála heldur mikilvægt stefnuplagg sem nauðsynlegt er að líta til þegar kemur að forgangsröðun og innleiðingu verkefna á vettvangi menntunar. Velferð barna og menntun byggir á samvinnu Farsældarlögin byggja meðal annars á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar sem í 12. grein er kveðið á um rétt barna til að tjá skoðanir sínar í málum sem þau varða og að tekið sé tillit til þeirra í samræmi við aldur og þroska. Þetta er ekki aðeins spurning um að hlusta – heldur að skapa raunveruleg tækifæri til áhrifa. Í því samhengi er gagnlegt að horfa til svokallaðs Lundy-líkans (Lundy, 2007, 2018), sem hefur verið nýtt víða í stefnumótun á vettvangi sveitarfélaga með börnum og ungmennum. Þar er lögð áhersla á fjóra þætti: að börn hafi rými til að tjá sig, hafi rödd, að fullorðnir hlusti og – ekki síst – að sjónarmið barna hafi áhrif. Í Hveragerði eru þegar til staðar vettvangar og verkefni sem styðja við slíka þátttöku, sem dæmi má nefna nemendaráð og nemendaþing í skólum sem og nýstofnað ungmennaráð. Næstu skref felast í því að efla þessa vettvanga enn frekar og tryggja að þátttaka barna og ungmenna verði bæði markviss og merkingarbær. Þátttaka foreldra er jafnframt lykilatriði. Farsæld barna verður til í samspili heimilis og skóla, þar sem traust og opið samtal eru í fyrirrúmi. Með því að skapa skýrari farvegi fyrir aðkomu foreldra að þróun þjónustu og skólastarfs styrkjum við þann grunn enn frekar. Að lokum viljum við undirstrika að ný menntastefna, ein og sér, tryggir ekki bættan veruleika barna. Velferð barna byggir fyrst og fremst á daglegu starfi, á samtali um forgangsröðun, skýrum verkferlum og samvinnu þeirra sem að málum koma. Hún birtist í því viðhorfi að ekkert barn sé skilið eftir og að hvert barn fái verkefni og stuðning við hæfi. Það er þetta viðmót sem við þurfum að rækta og efla á hverjum degi og til framtíðar. Í grunninn snúast menntamál hvers samfélags um sameiginlega ábyrgð. Ef við viljum tryggja að rödd barna og foreldra fái raunverulegt vægi þurfum við að byggja áfram á samvinnu, trausti og sameiginlegum skilningi. Gerum þetta saman. Eva Harðardóttir, varaformaður skólanefndar Hveragerðisbæjar og lektor á Menntavísindasviði HÍ og Sandra Sigurðardóttir, formaður fræðslu- og skólanefndar Hveragerðisbæjar og fulltrúi Allsherjar og menntamálnefndar Alþingis Heimildir Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942. https://doi.org/10.1080/01411920701657033 Lundy, L. (2018). In defence of tokenism? Implementing children's right to participate in collective decision-making. Childhood, 25(3), 340–354. https://doi.org/10.1177/0907568218777292 Ragný Þóra Guðjohnsen og Eva Harðardóttir. (2025). Innleiðing farsældarlaga: Samstarf ríkis og sveitarfélaga um þjónustu fyrir börn og fjölskyldur. Stjórnmál og stjórnsýsla, 21(2), 175-200. https://doi.org/10.13177/irpa.a.2025.21.2.5 Senda grein Sandra Sigurðardóttir Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Strætisvagni ekið á 150 km hraða í gegnum íbúðarhverfi við grunnskóla - „Stórkostlegt sjónarspil“ Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir Skoðun Verðgæzlustjóri ríkisins gengur aftur Björn Brynjúlfur Björnsson Skoðun Eldri maður fer í framboð Ragnar Sverrisson Skoðun Meira sund í Kópavogi Jónas Már Torfason Skoðun Verðbólgukeppni Benedikt S. Benediktsson Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Sátt í september verður að ná til allra Sveinn Ólafsson Skoðun Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum Hulda Hallgrímsdóttir,Erla Tinna Stefánsdóttir Skoðun Chardonnay á Sólvallagötu Elías Blöndal Guðjónsson Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Ilmurinn er svo lokkandi Einar Helgason skrifar Skoðun Við ræktum arfa og vonumst eftir rósum Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar Skoðun Áframhaldandi og markviss vinna í þágu barna í Hveragerði Eva Harðardóttir,Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Lækkum leikskólagjöld og tökum upp 100% syskinaafslátt Tinna Berg Rúnarsdóttir skrifar Skoðun Í þágu heimilanna… utan ESB Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Chardonnay á Sólvallagötu Elías Blöndal Guðjónsson skrifar Skoðun Strætisvagni ekið á 150 km hraða í gegnum íbúðarhverfi við grunnskóla - „Stórkostlegt sjónarspil“ Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir skrifar Skoðun Ósýnileg en ómissandi Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum! María Pálsdóttir skrifar Skoðun Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum Hulda Hallgrímsdóttir,Erla Tinna Stefánsdóttir skrifar Skoðun Meira sund í Kópavogi Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Stefna í fíkniefnamálum á villigötum? Helgi Gunnlaugsson skrifar Skoðun Sátt í september verður að ná til allra Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir skrifar Skoðun Eldri maður fer í framboð Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Kærleikur og umburðarlyndi vinstrimanna Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Verðgæzlustjóri ríkisins gengur aftur Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Vöndum okkur Ingibjörg Ólöf Isaksen skrifar Skoðun Verðbólgukeppni Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Hvers vegna eru listir lýðheilsumál? Árný Fjóla Ásmundsdóttir,Kristín Lilja Thorlacius,María Arnardóttir skrifar Skoðun Frístundaheimili eru grunnþjónusta Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Vill meirihlutinn í Reykjavíkurborg ekki hlusta á íbúa? Fanný Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íbúasamráð í sveitarfélögum Sigurborg Kr. Hannesdóttir skrifar Skoðun Raunverulegt val fyrir foreldra í Hafnarfirði Signý Jóna Tryggvadóttir skrifar Skoðun Þröngt mega sáttir? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Ungt fólk, sjávarútvegur og framtíð íslensks efnahagslífs Júlíus Valsson skrifar Skoðun Kominn tími á samfélagssáttmála um leikskóla eins og á hinum Norðurlöndunum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Ælt við dæluna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Þurfum við ný lyf? Ragnhildur Reynisdóttir skrifar Sjá meira