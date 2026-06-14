Nú þegar júnímánuður er genginn í garð lita regnbogafánar götur og torg um næstum allan heim. Fyrir sumum er þetta tími hátíðarhalda og gleði. Fyrir öðrum er mánuðurinn áminning um Stonewall-uppþotin árið 1969, þegar jaðarsettur hópur fékk nóg og ákvað að standa í fæturnar. Hinsegin mánuðurinn er meira en söguleg minning eða litrík skrúðganga. Hann er árlegt ákall til samfélagsins um að staldra við og ígrunda hvernig við mætum náunganum.
Í andstöðu gegn réttindum hinsegin fólks, og þá sérstaklega trans fólks, er oft kastað fram slagorðum um heilbrigða skynsemi, kristileg hugtök og óhagganlega líffræði. Okkur er sagt að manneskjan geti ekki flúið kynjatvíhyggju náttúrunnar. Nútímavísindi draga hins vegar upp mun flóknari mynd.
Rannsóknir í taugavísindum, þar sem segulómun hefur verið notuð til að skoða heilastarfsemi ungs fólks, benda til þess að heilavirkni trans barna og unglinga líkist oft því kyni sem þau upplifa sig sem, frekar en því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu (sjá m.a. rannsókn Julie Bakker o.fl. sem kynnt var á ráðstefnu evrópska innkirtlafræðafélagsins árið 2018). Kynvitundin á sér því rætur í taugakerfinu sjálfu, ekki einungis í líkamsbyggingunni. Trans fólk er ekki að ímynda sér neitt, það er að lifa með innri veruleika sem passar ekki við ytri líkamann.
Þegar við horfum á þetta út frá kristnu sjónarhorni rímar þessi veruleiki fullkomlega við boðskapinn um einlægan kærleika. Jesús setti miskunnsemina og mennskuna ávallt ofar bókstaf lögmálsins. Hann mætti fólki þar sem það var statt og braut niður félagsleg flokkunarkerfi samtíma síns. Páll postuli minnir okkur á það sama í Galatabréfinu:
Með því að trúa á Krist Jesú eruð þið öll Guðs börn... Hér er hvorki Gyðingur né annarrar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú.
Í augum Guðs er það dýpsti kjarni sálarinnar sem gildir.
Af ávöxtunum skuluð þér þekkja þá, sagði Jesús. Ef við mætum hinsegin fólki með afneitun, fordómum og útskúfun uppskerum við einangrun, vanlíðan og kvíða. Ef við mætum því með opnum örmum, viðurkenningu og stuðningi, gefum við því frelsi til að blómstra.
Hinsegin mánuðurinn er áminning til okkar allra um að velja ávöxt kærleikans. Við eigum að mæta samborgurum okkar sem sálum, en ekki sem kynfrumum. Sýnum þá auðmýkt og mennsku að fagna fjölbreytileikanum. Manneskjan er alltaf dýpri og dásamlegri en nokkurt kynjatvíhyggjubox sem reynt er að troða henni í.
Gleðilegan Pride-mánuð. Ást og friður.
Höfundur er guðfræðingur, prestur og formaður Trans vina.
María Gunnarsdóttir skrifar
Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir skrifar
Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar
Arngrímur Stefánsson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Jón Steinar Sæmundsson skrifar
skrifar
Sigurður Steinar Ásgeirsson skrifar
Jóhannes Óli Sveinsson skrifar
Hörður Þorsteinsson skrifar
Árni Guðmundsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Fjalar Freyr Einarsson skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Atli Bollason skrifar
Jasmina Vajzović Crnac skrifar
Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Hjörtur j. Guðmundsson skrifar
Haraldur Eiríksson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Kristinn Karl Brynjarsson skrifar
Steingrímur Gunnarsson skrifar
Franklín Ernir Kristjánsson skrifar
Gunnhildur L. Marteinsdóttir skrifar