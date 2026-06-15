Þangað til rétt fyrir lokaafgreiðslu á þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu nú í lok maí hélt ríkisstjórnin eftir gögnum sem einungis þingmenn gátu fengið að sjá í læstu leyniherbergi í húsnæði Alþingis. Þessi sama ríkisstjórn hefur lýst því yfir að nauðsynlegt sé að fara aftur í þá klofningsferð eins og árið 2009 þegar sótt var síðast um aðild að ESB, svona til að kíkja. Hvers vegna eru kjósendur því ekki upplýstir um stöðuna eins og hún var og hvernig hún er, því slíkar upplýsingar gætu haft áhrif á hug þeirra til mögulegra aðildarviðræðna.
Til þess að þjóðin geti tekið upplýsta ákvörðun þarf hún að fá að vita allar staðreyndir málsins. Ríkisstjórnin heldur nauðsynlegum upplýsingum frá þjóðinni. Það er ástæða til þess að spyrja hvers vegna er ekki allt haft uppi á borðum? Til hvers er þessi leyndarhyggja? Hverju er verið að halda frá okkur?
Það er augljóst að leikplan aðildarsinna, jafnvel grjóthörðustu ESB-sinnanna hefur breyst. Nú er ekki vilji til inngöngu, eingöngu á að kíkja í pakkann. Pakki sem er jafn augljós og mótorhjólið í Jólahjóli Sniglabandsins. Evrópuhreyfingin og vellauðugir aðildarsinnar hafa kostað stórar skoðanakannanir þar sem fólk hefur verið spurt um afstöðu til aðildar að ESB en á sama tíma heldur þetta sama fólk fram að ekki er hægt að taka afstöðu án samnings. Ljóst er að taktíkin er til þess fallin að blekkja þjóðina til þess að kíkja í vel skreyttan jólahjólspakkann en afstaða þessa sama fólks hefur aldrei breyst. Ríkisstjórn Íslands ásamt þeirra stuðningsfólki fer fram með upplýsingaóreiðu til þess að blekkja þjóðina til liðs við sig.
Það er ekki vilji stjórnvalda og aðildarsinna að upplýsa um neitt, heldur einungis að ná fyrsta skrefinu: Að hefja aðildarviðræður, þó svo sigurinn komi með ljótum og óheiðarlegum hætti. Vel upplýst þjóð segir NEI við upplýsingaóreiðu og blekkingum og vel upplýst þjóð neitar að láta spila með sig.
Höfundur er stjórnmálafræðingur og starfar sem sjómaður.
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