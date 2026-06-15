Nýliðna helgi var ég gangandi út úr verslun Bónus þegar ég var næstum keyrður niður af svörtum krossara. Það munaði sentímetrum. Hann var á eflaust u.þ.b. 60 km/klst. Ökumaðurinn var unglingur og ekki í hefðbundnum hlífðarfatnaði. Ég horfði á eftir honum keyra niður gangstéttina þar sem hann prjónaði með vinum sínum.
Þetta er ekki einsdæmi - undanfarna mánuði hef ég orðið var við vaxandi fjölda unglinga á svörtum krossurum á gangstéttum höfuðborgarsvæðisins. Það er iðulega hópur slíkra móturhjóla í hóp fyrir framan Smáralindina. Ég sé þá reglulega fyrir utan KFC nálægt heimili mínu. Og að sjálfsögðu fyrir utan Bónus.
Mér þykir áhugavert hversu lítil umræða hefur verið um þessa þróun. Er lögreglan hætt að skipta sér af svona löguðu? Ég keyrði sjálfur um á krossara þegar ég var krakki og unglingur - aldrei hefði mér dottið í hug að keyra þá um gangstéttir bæjarins. Það var stutt vegalengd frá heimili mínu yfir á malarvegina burt frá bænum og maður óttaðist alltaf að vera gómaður þessa mínútu sem tók að keyra út úr bænum. Það var ekki að ástæðulausu enda skipti lögreglan sér af.
Ég man vel eftir umræðunni þegar vespurnar urðu vinsæll faramáti meðal unglinga og þegar rafmagnshlaupahjólin tóku við af þeim. Er fólk bara búið að gefast upp? Er ekki nóg með það að á göngustígum þurfi maður að eiga von á því að rafmagnshjól þjóti frammúr manni á 40 km/klst eða 35 kg hlaupahjól ekið af fólki í misgóðu ástandi heldur eigum við nú að gefa eftir göngustígana níðþungum krossurum á 60-80 km/klst?
Ég kalla vinsamlegast eftir umræðu um þetta og átaki meðal lögreglunnar. Ég kalla eftir því að foreldrar sem kaupi 60 kg rafmagnskrossara handa börnum án þess að tryggja að hjólið verði ekki notað innanbæjar séu tjargaðir og fiðraðir á torgi bæjarfélagsins á föstudagskvöldum. Ef ég á að enda í rafmögnuðum hjólastól, lamaður fyrir neðan háls, þá þætti mér vænt um að það sé vegna einhvers aðeins virðulegra en að vera keyrður niður af barnungum dreng á móturhjóli í þykjustuleik þess eðlis að hann sé einhver gengisstrákur í Chicago árið 2023. Náið stjórn á börnunum ykkar.
Höfundur er tölvunarfræðingur og vill helst ekki verða klessa á gangstéttinni.
Valerio Gargiulo skrifar
Ágúst Valves Jóhannesson skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Hjálmar Vilhjálmsson skrifar
Halldór Auðar Svansson skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Einar Páll Svavarsson skrifar
María Gunnarsdóttir skrifar
Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir skrifar
Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar
Arngrímur Stefánsson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Jón Steinar Sæmundsson skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Sigurður Steinar Ásgeirsson skrifar
Jóhannes Óli Sveinsson skrifar
Hörður Þorsteinsson skrifar
Árni Guðmundsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Fjalar Freyr Einarsson skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Atli Bollason skrifar
Jasmina Vajzović Crnac skrifar
Ásmundur E. Þorkelsson,Hörður Þorsteinsson,Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar