Frístundaheimili eru grunnþjónusta Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar 15. apríl 2026 06:01 Meirihlutinn í Reykjavík hefur ákveðið að skerða þjónustu frístundaheimila. Þau eiga nú að loka 16:30 í stað 17:00. Meirihlutinn ber við fjárskorti en hefur þó dælt fjármunum í ýmiskonar verkefni í aðdraganda kosninga og þökk sé þeim viðsnúningi sem varð á rekstri borgarinnar undir forystu Framsóknar er ráðgert að skila um fimm milljarða afgangi í rekstri borgarinnar, samkvæmt fjárhagsáætlun ársins. Meirihlutinn telur þó ekki ástæðu til að verja krónu af því fjármagni í þessa mikilvægu þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Ákvörðunin er ekkert annað er þjónustuskerðing við barnafjölskyldur í borginni. Hvert fara byrðarnar? Þessi ákvörðun kemur strax í kjölfarið á breyttri gjaldskrá leikskóla sem setur mikinn þrýsting á foreldra að sækja börn sín fyrr ellegar greiða hærra verð. Frístundaheimili eru mikilvæg þjónusta við barnafjölskyldur en þar fer fram skipulagt fjölbreytt og faglegt frístundastarf fyrir börn á aldrinum 6-9 ára að loknum skóladegi barna. Meirihlutinn hefur nú ákveðið að flytja byrðarnar af kerfinu sem á að þjónusta barnafjölskyldur yfir á foreldra sem margir hverjir geta ekki stytt vinnudaginn til að ná í börnin fyrr. Nú munu foreldrar með eitt barn á leikskóla og annað í frístund þurfa að sækja þau bæði fyrir klukkan 16:30. Fæst störf eru það sveigjanleg að hægt er að fara fyrr og ekki hafa allir efni á því að stytta vinnutímann sinn. Stytting opnunartíma frístundaheimila eykur þannig álagið á fjölskyldur og gerir þeim erfitt fyrir að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Það leggst enn þyngra á einstæða foreldra. Mönnun í frístundaheimila Þessi ákvörðun mun líka auka á mönnunarvanda frístundaheimila sem hefur verið talsverður. Flest störf í frístundaheimilum eru hlutastörf eftir hádegi, sem er oft sinnt af námsfólki. Styttri vaktir auka vandann því þær gera störfin síður eftirsóknarverð. Það munar nefnilega um 2,5 klukkustundum í tekjum af vinnu á viku hverri. Réttara hefði verið að ráðast í markvissar aðgerðir til að tryggja stöðugri mönnun, meðal annars með auknu samstarfi við háskóla sem kenna fög sem tengjast starfinu og skapa heilsdags og heilsárs störf í frístundaheimilum. Þá hefði líka verið eðlilegt að eiga samtal og samráð við foreldra og starfsfólk áður en ákvörðunin var tekin í skóla- og frístundaráði í lok mars. Stokkum spilin upp á nýtt Ef fjármagnið dugar ekki er lausnin að stokka spilin upp á nýtt og forgangsraða fjármagni þannig að tryggja megi áfram opnunartíma frístundaheimila til kl. 17:00. Við skuldum barnafjölskyldum að standa með þeim og tryggja þessa grunnþjónustu. Við í Framsókn munum standa vörð um opnun frístundaheimila og breyta þessu eftir kosningar. Setjum X við B. Höfundur er borgarfulltrúi og í 2. sæti á lista Framsóknar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 