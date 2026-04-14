Sundlaugar Reykjavíkur eru ekki bara sundlaugar. Þær eru eitt mikilvægasta samfélagsrými borgarinnar - staðir þar sem fólk hittist, hreyfir sig, tengist og bætir bæði líkamlega og andlega heilsu sína. Þess vegna skiptir máli að aðgangur að þeim sé raunverulega fyrir alla.
Í borgarstjórn í dag verða teknar fyrir stærstu breytingar sem gerðar hafa verið á gjaldskrám sundlauga, Ylstrandarinnar og Fjölskyldu- og húsdýragarðsins frá upphafi. Þetta eru breytingar sem munu gera þjónustu borgarinnar aðgengilegri, sanngjarnari og ódýrari fyrir fjölskyldur og reglulega notendur.
Frítt fyrir öll reykvísk börn í sund og Ylströnd
Ein stærsta breytingin er sú að öll reykvísk ungmenni 17 ára og yngri fá frítt í sund og á Ylströndina. Hingað til hafa 16 og 17 ára unglingar þurft að greiða fyrir sundferðir sínar - en nú er verið að afnema þann þröskuld. Það er fjárfesting í lýðheilsu ungs fólks og skýr skilaboð um að Reykjavík eigi að vera borg sem hvetur börn og ungmenni til hreyfingar, útivistar og þátttöku.
Á sama tíma lækkar árskort fullorðna í sundlaugar Reykjavíkur um 29%, úr 48 þús. kr. niður í 34 þús. kr. - sem gerir það að hagstæðasta árskortinu í sund á öllu höfuðborgarsvæðinu. Fyrir fjölskyldu með tvo foreldra þýðir þetta a.m.k. 28 þús. kr. í sparnað á ári.
Lækkanirnar ná einnig til annarrar mikilvægrar afþreyingar. Árskort barna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn lækkar um heil 77%, úr 17.600 kr. niður í 4 þús. kr., og árskort fullorðinna lækkar um 60%. Á Ylströndina lækkar árskortið um 21%.
Áskrift að borginni
Í fyrsta sinn verður hægt að fá áskrift í þjónustur borgarinnar - áskrift í sund verður á 2.833 kr. á mánuði fyrir aðgang að átta sundlaugum borgarinnar. Áskrift verður einnig í boði fyrir 1.500 kr. á mánuði á Ylströndina og aðeins 333 kr. fyrir börn og 583 kr. fyrir fullorðna í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn.
Þetta er hluti af nýrri nálgun þar sem við kollvörpum gamla viðskiptamódelinu: stök gjöld hækka hóflega og árskort lækka verulega ásamt því að í fyrsta sinn verður hægt að fá áskrift að þessum þjónustum. Markmiðið er einfalt - að gera þjónustur borgarinnar aðgengilegri og hagstæðari fyrir þá sem nýta þjónustuna reglulega.
Ef þú ferð oftar en einu sinni í viku í sund, einu sinni í mánuði á Ylströndina eða oftar en tvisvar á ári í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, þá borgar sig að vera í áskrift. Þannig einföldum við gjaldskrárnar, gerum þær skiljanlegri og hjálpum fjölskyldum að velja það sem hentar þeim best.
Vilja íbúar Reykjavíkur niðurgreiða sundferðir ferðamanna?
Þessi breyting er líka sanngjörn. Raunkostnaður við eina sundlaugarferð er um 2.150 kr. Í dag greiða óreglulegir gestir og ferðamenn aðeins 1.430 kr. fyrir staka heimsókn, sem þýðir að skattgreiðendur í Reykjavík niðurgreiða hverja slíka ferð um meira en 700 krónur. Með því að færa stök gjöld í átt að raunkostnaði á þessu og næsta kjörtímabili skapast réttlátara kerfi þar sem þeir sem nýta þjónustuna reglulega fá bestu kjörin, en allir óreglulegir gestir greiða sanngjarnt verð.
Um leið stuðlar þetta að sjálfbærari rekstri. Með sterkari og sanngjarnari tekjugrunni getum við tryggt meira fjármagn í viðhald sundlauganna, aukið svigrúm til umbóta og lengt opnunartíma þar sem eftirspurnin er mest. Við Píratar viljum ganga enn lengra og leyfa íbúum sjálfum að hafa áhrif á opnunartíma sundlauga og Ylstrandar með borgarakönnun - því þjónustan á að taka mið af þörfum þeirra sem nota hana.
Með aðgang að borginni í vasanum
Þessar breytingar marka líka upphaf nýrrar stafrænnar þjónustu. Reykjavík er að innleiða í fyrsta sinn stafrænt borgarkort - eitt aðgangskort fyrir fjölbreytta þjónustu borgarinnar.
Með því verður hægt að vera með aðgang að átta sundlaugum, Ylströndinni, Fjölskyldu- og húsdýragarðinum og söfnum borgarinnar í snjallveskinu - í símanum og úrinu. Einnig er unnið að innleiðingu sömu lausnar hjá Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins fyrir Reykjavík City Card. Reykjavík færist bókstaflega í vasa íbúa og ferðamanna.
En þetta er aðeins byrjunin
Píratar vilja halda þessari þróun áfram á næsta kjörtímabili með því að innleiða sérstakt ungmennakort fyrir 18-24 ára sem veitir afslátt í sund, Ylströnd, söfn og jafnvel Strætó. Við viljum einnig bjóða tímabilskort á sérkjörum fyrir foreldra í fæðingarorlofi og fyrir fólk í endurhæfingu, svo fleiri geti nýtt sér þjónustu borgarinnar á mikilvægum tímabilum í lífi sínu sem styrkir heilsu og lífsgæði.
Markmiðið er skýrt: að halda áfram að lækka þröskulda fyrir fjölskyldur, ungt fólk og þau sem hafa minna á milli handanna. Vegna þess að lýðheilsa, menning og samvera eiga ekki að vera forréttindi - heldur sjálfsagður hlutur í að besta borgina fyrir okkur öll og þau sem þurfa mest á því að halda.
Höfundur er oddviti Pírata í Reykjavík og stjórnarformaður Markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins.
