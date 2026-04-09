Skoðun

Er hlustað á þig?

Karólína Helga Símonardóttir skrifar

Á hverju ári eru teknar stórar ákvarðanir um skipulag, viðhald, uppbyggingu og þróun Hafnarfjarðar. Ákvarðanir sem móta daglegt líf fólks; í hverfum, á leiksvæðum, í umferðinni og í nærumhverfinu. Spurningin er einföld:

Ætlum við að taka þessar ákvarðanir með íbúum, eða áfram fyrir þá? Við í Viðreisn veljum fyrri valkostinn. Við viljum aukið íbúalýðræði í Hafnarfirði.

Traust byggist á þátttöku

Íbúalýðræði er ekki aukaatriði. Það er forsenda góðrar ákvarðanatöku. Þegar íbúar fá að taka þátt, fá upplýsingar á mannamáli og raunverulegt tækifæri til að hafa áhrif, verða niðurstöðurnar betri og sáttin meiri.

Þetta snýst um traust. Traust sem hefur víða beðið hnekki þegar ákvarðanir eru teknar of langt frá íbúum, með flóknum gögnum og óskýrum ferlum. Við getum gert betur – og við í Viðreisn ætlum að gera betur.

Færum völdin nær fólkinu

Við viljum byggja upp öflugt, gagnsætt og samráðsríkt íbúalýðræði í Hafnarfirði þar sem raddir íbúa heyrast og skipta raunverulegu máli. Það þýðir:

  • Skýrari ferla, styttri boðleiðir og einfaldari þjónustu.
  • Virkja Betri Hafnarfjörð af alvöru með sýnilegum ferlum og skýru yfirliti yfir hvað verður úr hugmyndum íbúa

Við munum einnig fjármagna verkefni í gegnum Betri Hafnarfjörð þar sem íbúar leggja sjálfir til hugmyndir og kjósa hvaða framkvæmdir fá forgang. Þannig tryggjum við að fjármunir fari í það sem skiptir íbúa mestu máli.

Gerum skipulagsmál skiljanleg

Hvernig viljum við að Hafnarfjörður þróist? Það er spurning sem snertir okkur öll, en alltof oft eru svörin mótuð án raunverulegrar þátttöku íbúa. Það þarf að breytast. Við ætlum að kynna skipulagsmál á mannamáli. Fólk á ekki að þurfa sérfræðigráðu til að skilja hvernig hverfið sitt er að breytast. Við viljum setja upp sameinaða stafræna gátt þar sem íbúar geta:

  • Skoðað 3D-myndir af skipulagsverkefnum
  • Borið saman mismunandi valkosti
  • Sent inn athugasemdir á einfaldan og gagnsæjan hátt

Raunveruleg áhrif

Íbúalýðræði er ekki bara fallegt orð í stefnuskrám. Það er ekki nóg að spyrja álits ef niðurstöðurnar skipta engu máli. Traust byggist upp þegar fólk sér að þátttaka þess leiðir til breytinga. Þess vegna ætlum við að gera það sem vantar of oft: Að sýna skýrt hvað íbúar lögðu til, hvað var tekið til greina og hvað breyttist. Þar verður lýðræðið raunverulegt.

Tækifærið er núna

Við stöndum á tímamótum þar sem tæknin gerir okkur kleift að tengjast betur en nokkru sinni fyrr. Tækifærið er núna til þess að virkja þessar tæknilausnir og auka íbúalýðræði í Hafnarfirði.

Við í Viðreisn ætlum að setja þetta í forgang strax á næsta kjörtímabili. Með skýrum aðgerðum, fjármagni og mælanlegum árangri.

Þetta snýst ekki um kerfið. Þetta snýst um bæjarbúa Hafnarfjarðar.

Bæjarbúar þekkja sitt nærumhverfi best.

Bæjarbúar eiga rétt á því að hafa áhrif.

Hafnarfjörður hefur alla burði til að vera í fararbroddi. En það krefst vilja.

Vilja til að hlusta.

Vilja til að treysta íbúum.

Við trúum því að betri ákvarðanir verði til þegar fleiri koma að borðinu. Og við erum tilbúin í þá samvinnu.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði.

Skoðun

Skoðun

„Ég kýs að kjósa ekki“

Silja Sóley Birgisdóttir,Sigrún E. Unnsteinsdóttir ,Rósa Guðný Arnardóttir,Jökull Sólberg Auðunsson,Júnía Líf M. Sigurjónsdóttir,Jón Ferdínand Estherarson,Hannes Pétursson,Halldór Ólafsson,Geirdís Hanna Kristjánsdóttir,Birna Gunnlaugsdóttir skrifar

Sjá meira


