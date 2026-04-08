Skoðun

Sam­göngur sem virka fyrir Hafnar­fjörð

Signý Jóna Tryggvadóttir skrifar

Hafnarfjörður er ört vaxandi bær þar sem íbúar þurfa að komast greiðlega til og frá vinnu, skóla, þjónustu og tómstunda. Miðflokkurinn vill tryggja að samgöngustefna bæjarins byggist á raunverulegum þörfum íbúa, frekar en hugmyndafræði eða tískustraumum.

Við viljum krefjast endurskoðunar á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins til að tryggja að Hafnarfjörður fái þær lausnir sem henta okkar íbúum best. Það er mikilvægt að hafna lausnum sem skerða akreinar og flæði án skýrs ávinnings fyrir bæjarbúa.

Miðflokkurinn leggur sérstaka áherslu á úrbætur á helstu flöskuhálsum og tengingum bæjarins. Við viljum bæta tengingar við Reykjavíkurborg og önnur nágrannasveitarfélög, sem mun auðvelda íbúum að ferðast án erfiðleika.

Auk þess er nauðsynlegt að viðhalda götum bæjarins. Við munum setja viðhald gatna í forgang, sem er grundvallaratriði fyrir öryggi og aðgengi.

Við viljum einnig efla innanbæjarleiðir Strætó til að tryggja að ný hverfi verði tengd með raunhæfum hætti. Í því skyni ætlum við í tilraunaskyni að bjóða upp á frían strætó fyrir alla íbúa í tvö ár. Með þessu viljum við gefa íbúum raunhæft tækifæri til að tileinka sér almenningssamgöngur, draga úr umferð og minnka mengun til lengri tíma.

Þetta er fjárfesting í lífsgæðum og umhverfismálum. Rannsóknir sýna að þegar almenningssamgöngur eru gerðar aðgengilegar og gjaldfrjálsar eykst notkun þeirra verulega ekki bara meðal þeirra sem eru þegar vanir strætó, heldur einnig meðal þeirra sem hafa hingað til valið einkabílinn.

Með þessum aðgerðum munum við tryggja að samgöngur í Hafnarfirði séu ekki aðeins aðgengilegar, heldur einnig að þær stuðli að betri lífsgæðum allra íbúa.

Tækifærið er núna, með Miðflokkinum, að skapa samgöngukerfi sem þjónar þörfum okkar allra og eykur lífsgæði í Hafnarfirði.

Höfundur skipar 2. sæti á framboðslista Miðflokksins í Hafnarfirði.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hafnarfjörður

