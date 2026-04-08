Á nú að hafa af manni fullveldið? Eiríkur Hjálmarsson skrifar 8. apríl 2026 10:15 Það er mörgum snúið að gera upp við sig hvort skynsamlegt sé að ganga í Evrópusambandið. Aðild fylgja að því er virðist kostir og búast má við löstum. Þegar samningur liggur fyrir fást gleggri upplýsingar um hlunnindi og kostnað, ávinning og tap. Þær upplýsingar vil ég fá til að geta tekið upplýsta afstöðu sem fullvalda kjósandi. Þess vegna finnst mér freklega á fullveldi mitt gengið af því fólki sem vill meina mér um að taka yfirvegaða afstöðu til aðildar, byggða á gögnum. Vill ákveða fyrir mína hönd að ég sjái aldrei hvernig dæmið lítur út. Vill svipta mig réttinum til að taka afstöðu til Evrópusambandsaðildar sem fullvalda einstaklingur í þessu samfélagi okkar. Mér finnst það grátbroslegt þegar þetta er gert í nafni fullveldis þjóðarinnar. Höfundur er sjálfbærnistjóri.