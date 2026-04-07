Skoðun

Ég hef borgað í ára­tugi af húsnæðisláni en skulda samt

Sigurður H. Einarsson skrifar

Ég hef borgað í áratugi af húsnæðisláni en skulda samt.

Skulda meira og meira,

Og nú fer ég bráðum að hætta á vinnumarkaðinum en

Skulda samt.

Ég fór á sjóinn, lærði vélstjórn, fór í land og lærði vélvirkjun. Allan tíman hélt ég áfram að borga af húsnæðisláni. Keypti mína fyrstu íbúð 1986. Þá vélvirkjanemi í Stálsmiðjunni.

Nú líður að starfslokum, ég skulda ennþá húsnæðislán og kem til með að fara með þau með mér á eftirlaun og líklega munu erfingja mín þurfa að taka við þeim, eða gera þau upp.

Hef reynt að útskýra verðtrygginguna fyrir enskum tengdarsyni mínum, sem er stærðfræðingur að mennt. Hann skilur ekki svona rugl.

Ég á mér þann draum að börnin mín og barnabörn þurfi ekki að lifa við stíðsvexti og verðtryggingu. Ég mun líklega ekki lifa slíkan tíma.

Hef borgar í lífeyrissjóð í rúm 50 ár, stundum bara á sumrin, stundum bara af tryggingu þegar ég var á sjó á síðustu öld. Og af grunnlaunum. Afraksturinn er 160 þús krónur í peningum , í vasan þegar búðið er að skerða og skatta.

Eg tek ekki aukavinnu ,eða aukastarf lengur, bakið er viðkvæmt, kransæðarnar búnar að stíflast og lungun að gefa sig.

Og lánin fylgja mér í gröfina. Jafnaldrar mínir í Noregi og Englandi eru fyrir löngu orðnir skuldlausir. Oftar en ekki hef ég heyrt að þessi kynslóð miðar við að vera skuldlaus um 50 ára aldur.

En íslensku lánin hækka og hækka.

Hef hlustað á efnahagsumræðuna í rúma hálfa öld. Það vantar ekki sérfræðngana sem skipta líklega þúsundum. Ný kynslóð sérfræðinga kemur fram, menntaða frá hinum ýmsum háskólum í Evrópu jafnvel S Kóreu. Þeir segja við skulum halda áfram með krónuna næstu áratugi. Sem sagt ég mun ekki lifa það að hér verði evrópuvextir með heilbrigðu húsnæðiskerfi og sanngjörnu lífeyrisskerfi.

Hef lifað óraverðbólgu,hrun og lifi okurvexti sumir segja stríðsvexti.

Hef lesið greinar eftir marga sérfræðinga í rúma hálfa öld, sérfræðinga sem halda því fram að við værum með besta lífeyriskerfi í heimi. Og með sanngjarnt og eðlilegt lánakerfi.

Hef lesið greinar eftir marga sérfræðinga, sérfræðinga sem halda því fram að við væru með besta lífeyriskerfi í heimi en það gleymdist að reikna með skerðingum. Og ekki vantar sérfræðinga efnahagsmálum,þeir skipta hundruðum. Ekkert mál að afnema verðtryggingu sagði Sigmundur Davíð framkvæmdastjóri Wintris.

En ekkert breystist sama hvaða stjón hefur verið og alltaf lofa stjórnmálamenn betri tíð með blóm í haga.

Ég er orðinn leiður á þessu rugli.

Ég vil skoða aðra möguleika.

Ég vil kíkja í pakkann.

Ég segi já við áframahaldandi viðræðum við Evrópusambandið.

Höfundur er vélvirki og vélstjóri og hefur verið með íslenskt húsnæðislán í 40 ár.

