Besta-spáin 2026: Á ekki að geta klikkað

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Víkingi 1. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks í dag, föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir Víkingi 1. sæti Bestu deildarinnar í sumar og liðið verji Íslandsmeistaratitilinn. Sölvi Geir Ottesen byrjaði aðalþjálfaraferilinn heldur betur með stæl og gerði Víking að Íslandsmeisturum í fyrstu tilraun eftir að hafa tekið við af Arnari Gunnlaugssyni. Víkingar fóru vel af stað í Bestu deildinni en duttu snemma út úr Mjólkurbikarnum gegn Eyjamönnum. Um mitt mót byrjuðu Víkingar að hiksta, unnu ekki í fimm deildarleikjum í röð og töpuðu svo 4-0 fyrir Bröndby í seinni leik liðanna í 3. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu. Víkingar unnu fyrri leikinn í Víkinni, 3-0, en steinlágu í þeim seinni þrátt fyrir að vera manni fleiri í um sjötíu mínútur. grafík/bjarki Í stað þess að brotna sneru Víkingar bökum saman, unnu þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum fyrir skiptingu og fóru með tveggja stiga forskot á toppnum inn í úrslitakeppnina. Þar hélt Víkingur uppteknum hætti og tryggði sér áttunda Íslandsmeistaratitilinn í sögu félagsins með sigri á FH á heimavelli, 2-0, í þriðju síðustu umferð. Víkingar unnu svo síðustu tvo deildarleiki sína og urðu þar með fyrsta liðið til að vinna alla leiki sína í efri úrslitakeppninni frá því að það fyrirkomulag var tekið upp. Eftir að frekari þátttaka í Sambandsdeildinni var fyrir bí gat Sölvi oftast nær stillt upp sama byrjunarliðinu. Rétta blandan fannst á miðjunni, með Valdimar Þór Ingimundarson fyrir framan Daníel Hafsteinsson og Gylfa Þór Sigurðsson, og Víkingur fékk 25 af 27 stigum sem í boði voru eftir tapið fyrir Bröndby. grafík/bjarki Leikmannahópur Víkings var ógnarsterkur á síðasta tímabili og ekki hefur hann veikst í vetur. Tveir af reynslumestu leikmönnum liðsins, Pablo Punyed og Matthías Vilhjálmsson, eru reyndar horfnir á braut og þá lagði markvörðurinn ungi, Pálmi Rafn Arinbjörnsson, skóna á hilluna. Í staðinn fékk Víkingur markvörðinn Aron Snæ Friðriksson, Ármann Inga Finnbogason frá ÍA og Elías Má Ómarsson og Jóhannes Kristin Bjarnason heim úr atvinnumennsku. Þá snýr Aron Elís Þrándarson aftur eftir að hafa misst af öllu síðasta tímabili vegna meiðsla. Hópur Víkings er það stór og breiður að þeir gátu leyft sér að lána Atla Þór Jónasson til Fram og Svein Margeir Hauksson til KA. Og kannski besta dæmið um hversu breiður hópurinn er að fyrir skemmstu spilaði Víkingur tvo leiki á sama deginum, stillti upp sterku liði í þeim báðum og vann þá báða. grafík/bjarki Mannvalið hjá Víkingi er mikið og Sölvi hefur marga og ólíka kosti í öllum stöðum. Hans bíður það verkefni að halda öllum allavega nógu góðum án þess þó að fara í einhverja góðgerðarstarfsemi. Það verða þó væntanlega margir leikir í boði en Víkingar stefna væntanlega á að fara lengra í Mjólkurbikarnum en í fyrra og í riðlakeppni í Evrópu. Meðal annarra áttu Helgi Guðjónsson, Daníel og Valdimar frábært tímabil í fyrra. Helgi blómstraði í nýrri stöðu, sem vinstri bakvörður, og skoraði átta mörk og lagði upp níu. Daníel var gríðarlega öflugur á miðjunni og átti sennilega sitt besta tímabil á ferlinum. Og Valdimar varð betri eftir því sem á leið, eins og sumarið 2024, og er gríðarlega mikilvægur í sóknarleik Víkings. Sölvi Geir Ottesen gerði Víking að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem aðalþjálfari í meistaraflokki.vísir/anton Svo er það Gunnar Vatnhamar. Af mörgum tilkölluðum má færa rök fyrir því að hann sé jafnvel mikilvægasti leikmaður Víkings. Þeir rauðu og svörtu unnu þrettán af sautján deildarleikjum sínum með Gunnar í byrjunarliðinu í fyrra, gerðu þrjú jafntefli og töpuðu aðeins einum leik. Víkingar fengu aðeins fimmtán mörk á sig í leikjunum sem færeyski miðvörðurinn spilaði og héldu sex sinnum hreinu. Til samanburðar vann Víkingur aðeins fjóra af leikjunum tíu þar sem Gunnar var ekki í byrjunarliðinu, fékk á sig sextán mörk og hélt einungis tvisvar sinnum hreinu. Víkingur er nær óþekkjanlegt félag frá því fyrir nokkrum árum. Frá 2019 hafa Víkingar unnið þrjá Íslandsmeistaratitla og fjóra bikarmeistaratitla og það er skýrt markmið og krafa að halda áfram að safna titlum hér heima auk þess að gera sig gildandi í Evrópu. Allt annað yrðu vonbrigði. Það er því sannarlega pressa á liðinu en í Víkinni er allt til alls til að halda áfram að byggja ofan á árangur síðustu ára. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Tengdar fréttir Besta-spáin 2026: Óþreyja í Garðabænum Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Stjörnunni 3. sæti Bestu deildar karla í sumar. 9. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Enginn afsláttur Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir KR 4. sæti Bestu deildar karla í sumar. 8. apríl 2026 10:02 Besta-spáin 2026: Vöðvarnir hnyklaðir Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir ÍA 5. sæti Bestu deildar karla í sumar. 7. apríl 2026 10:00 Besta-spáin 2026: Stórar spurningar Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Val 6. sæti Bestu deildar karla í sumar. 6. apríl 2026 10:02 Besta-spáin 2026: Skref fyrir skref Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Fram 7. sæti Bestu deildar karla í sumar. 5. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Vindar breytinga Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir FH 8. sæti Bestu deildar karla í sumar. 4. apríl 2026 10:02 Besta-spáin 2026: Vilja segja upp áskriftinni Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir KA 9. sæti Bestu deildar karla í sumar. 3. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Mæta með læti Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Þór 10. sæti Bestu deildar karla í sumar. 2. apríl 2026 10:03 Besta-spáin 2026: Ætla blása hrakspárnar aftur á haf út Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir ÍBV 11. sæti Bestu deildar karla í sumar. 1. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Enn á skilorði Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Keflavík 12. sæti Bestu deildar karla í sumar. 31. mars 2026 10:01 