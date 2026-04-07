Rósin hefur ekki sagt sig úr flokknum aðeins úr Fulltrúaráði hans í Reykjavík Birgir Dýrfjörð skrifar 7. apríl 2026 09:30 „Það er HEIÐUR fyrir Samfylkinguna að maður eins og Guðmundur Þóroddsson sækist eftir framboði á hennar vegum. Hann er akkúrat sú tenging við þá sem hafa átt undir högg að sækja í okkar samfélagi, sem flokkurinn þarfnast og á að berjast fyrir.” Margrét Sigrún Björnsdóttir skrifaði þessi orð til stuðnings við framboð Guðmundar. Margrét er einn stofnenda Samfylkingarinnar og formaður Framkvæmdastjórnar í mörg ár. Í prófkjörinu hlaut Guðmundur 7. sæti með rúm 1700 atkvæði á bak við sig.Hann óskað þá eftir að fulltrúaráðið virti vilja þeirra 1700 kjósenda, sem kusu hann í það sæti.Hann fékk engin svör við þeirri ósk, hvorki í samtölum eða símtölum og loforð um samtöl stóðust ekki. Björk Vilhelms formaður Fulltrúaráðsins svaraði þó að lokum. En ekki í samtali eða símtali eins og beðið var eftir heldur með viðtali við fjölmiðil, Vísir.is. Þannig var Guðmundur vanvirtur. Svar Fulltrúaráðsins var:„Nei, því miður. Guðmundur er ekki að fá sæti á okkar lista. Þetta mál stendur þannig að það er einhugur í uppstillingarnefnd Samfylkingarinnar, sem er að bjóða ekki fólki sem hefur í hótunum eða stendur í viðtölum við aðra flokka,“ segir Björk í samtali við Vísi. Björk segir að slík vinnubrögð séu ekki að skapi Samfylkingarinnar. „En ef hann hefði nú ekki ólmast svona eins og raun ber vitni, hefði hann þá fengið 7. sætið?”, spurði blaðamaður Vísis. „Það getur vel verið,“ segir Björk og segir að það megi koma skýrt fram að þau í uppstillingarnefnd hafi nákvæmlega ekkert á móti Guðmundi Inga né hans bakgrunni (takið eftir orðunum, „hans bakgrunni” og hvað þau eru lævís ábending). „Hann hefur talað um að við höfum hafnað hans málefnum eða persónu svo er ekki.Við erum hins vegar að hafna þeim vinnubrögðum sem hafa opinberast undanfarið sem eru með þeim hætti að ekki hefur myndast traust milli okkaroghans“. Þegar svo var komið að Fulltrúaráðið í Reykjavík lýsti yfir í fjölmiðlum að Guðmundur nyti ekki trausts þess, þá var honum þar með úthýst. Rökin voru slúður og skröksögur. Þannig var eyðilögð von hans að mega nota einstæða lífsreynslu sína öðrum til hjálpar. Þessi höfnun var Guðmundi mikið áfall. Hann hefur í mörg ár menntað sig í þeim eina tilgangi að nýta einstæða lífsreynslu sína til hjálpar þeim sem hafa farið út af sporinu og þurfa aðstoð til að rata til baka. Dýrmæt reynsla hans og góður ásetningur er fágætur auður, sem hann þráir að gefa öðrum til bjargar. Því er framboð hans heiður þó þröngsýnt fólk skilji það ekki.Þegar öll sund virtust lokuð bauðst Guðmundi að koma hugsjónum sínum til áhrifa í borgarstjórn. Honum bauðst að skipa 1. sæti á lista Flokks fólksins. Eftir yfirlýsingu Samfylkingarinnar um vantraust á Guðmund var sjálfgefið fyrir hann að taka boði Flokks fólksins, enda hafa báðir sígilda jafnaðarstefnu sem leiðarljós.Eins og málum er nú háttað, þarf ekki að koma á óvart ef kjósendur í Reykjavík álíta að stuðningur við jafnaðarstefnuna sé nær sanni í höndum fulltrúa Flokks fólksins, en þeirra sem lúta hrokafullu geðþóttavaldi stjórnar Fulltrúaráðs Samfylkingarinnar í Reykjavík. Höfundur er jafnaðarmaður. 