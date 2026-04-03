Skoðun

Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópa­vogi

Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar

Á þessu kjörtímabili hefur núverandi meirihluti í Kópavogi markvisst lagt áherslu á ábyrgan rekstur bæjarfélagsins, hagræðingu og að skila ávinningnum í formi skattalækkana og bættrar þjónustu til heimila og fyrirtækja í bænum. Meginstefið er að fara vel með fjármuni skattgreiðenda, tryggja trausta fjárhagsstöðu og skapa þannig tækifæri til áframhaldandi sóknar fyrir íbúa Kópavogs.

Rekstur Kópavogsbæjar hefur verið rekinn af festu og með aðhaldi. Fjárhagslegar lykilstærðir sýna að rekstrarniðurstaða er jákvæð, skuldahlutföll hafa lækkað og heildarskuldir lækkað að raunvirði. Þá er veltufé frá rekstri sterkt sem veitir bænum svigrúm til bæði fjárfestinga og niðurgreiðslu skulda. Þessi trausta staða er forsenda þess að unnt sé að lækka skatta án þess að ganga á grunnþjónustu eða framtíðaruppbyggingu í samfélaginu.

Þetta hefur verið rauði þráðurinn í áherslum meirihlutans allt kjörtímabilið. Frá því núverandi meirihluti tók við hafa fasteignaskattar og önnur fasteignagjöld lækkað ár frá ári. Samtals nema þessar sértæku skattalækkanir um 4 milljörðum króna, sem jafngildir 260.000 krónum árlega á hvert heimili í bænum. Þessi þróun er sérstaklega athyglisverð í ljósi þess að fasteignamat hefur hækkað umtalsvert á kjörtímabilinu.

Í dag greiða Kópavogsbúar lægstu fasteignagjöld á höfuðborgarsvæðinu og á meðal stærstu sveitarfélaga landsins. Með umræddri lækkun hefur bænum tekist að verja íbúa gegn því að hækkandi fasteignaverð leiði sjálfkrafa til aukinnar skattbyrði.

Ábyrgur rekstur felur þó ekki einungis í sér lægri skatta heldur einnig skýra forgangsröðun í útgjöldum og þjónustu. Í fjárhagsáætlunum Kópavogsbæjar hefur verið lögð áhersla á að setja grunnþjónustu í forgang, sérstaklega þjónustu við barnafjölskyldur og eldri borgara. Fjárfest hefur verið í leik- og grunnskólum, frístundastyrkir barna og ungmenna hafa verið hækkaðir og verkefni sem stuðla að virkni og vellíðan eldri íbúa hafa verið efld.

Samhliða þessu hefur aðhalds verið gætt í rekstri. Hagræðing, einföldun ferla og markviss endurskoðun á útgjöldum hafa gert það að verkum að unnt hefur verið að forðast óþarfa kostnað sem aftur gerir okkur kleift að beina fjármagni þangað sem það skilar mestum samfélagslegum ávinningi. Slík nálgun sýnir að ábyrg fjármálastjórn snýst ekki um niðurskurð í þjónustu, heldur um forgangsröðun og skynsamlega nýtingu fjármuna.

Stefna Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi um ábyrgan rekstur og skattalækkanir sendir skýr skilaboð til íbúa: að vel sé farið með skattfé og það meðhöndlað af ábyrgð og virðingu. Skattar eru ekki markmið í sjálfu sér, heldur tæki til að tryggja góða þjónustu og öflugt samfélag. Þegar rekstur er traustur og forgangsröðun skýr er á sama tíma hægt að efla þjónustu, byggja upp og létta álögum af heimilum.

Árangurinn talar sínu máli. Með ábyrgum rekstri, lægri sköttum og stöðugri uppbyggingu hefur Kópavogsbær styrkt stöðu sína sem eftirsóknarvert sveitarfélag þar sem góð þjónusta og hagkvæmur rekstur fara saman.

Kópavogur er í sókn, höldum því áfram!

Höfundur skipar 5. sæti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.

Kópavogur Sjálfstæðisflokkurinn Skattar, tollar og gjöld

