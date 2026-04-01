Kostnaður við borgarstjórn Reykjavíkur Regína Ásvaldsdóttir skrifar 1. apríl 2026 21:30 Það er ekki beinlínis fallið til vinsælda að verja kerfi þar sem launakjör kjörinna fulltrúa koma við sögu og ég ætla ekki að gera tilraun til þess. Hinsvegar langar mig að varpa ljósi á kostnaðinn við kjörna fulltrúa í Reykjavík annarsvegar og stærstu sveitarfélaga landsins hinsvegar, vegna greinar Lísbetar Sigurðardóttur lögfræðings Viðskiptaráðs undir yfirskriftinni Fremst í yfirbyggingu þar sem spjótunum er beint að Reykjavík. Í sveitarstjórnarlögum er kveðið á um það að sveitarfélög með fleiri en 100 þúsund íbúa skuli hafa 23-31 fulltrúa og að breytingin taki gildi við upphaf kjörtímabilsins 2018 - 2022. Reykjavíkurborg tók þá ákvörðun að vera í lægri kantinum af þessari tölu og sú breyting var gerð að borgarfulltrúar fengu föst laun í stað nefndarlauna eins og fyrirkomulagið var áður. Þá voru helstu ráð og nefndir skipaðar borgarfulltrúum, í stað einstaklinga sem voru ýmist í neðri sætum á listum eða með önnur tengsl við flokkana. Með þessu fyrirkomulagi var stefnt að því að efla tengslin á milliborgarfulltrúa og helstu fagnefnda þannig að það væri samfella í stefnumótun og ákvarðanatöku. Í samtali við þáttastjórnendur í Bítinu á Bylgjunni í morgun lætur Lísbet að því liggja að hærri stjórnsýslukostnaður hjá Reykjavík en öðrum sveitarfélögum sé vegna þessara fjölda borgarfulltrúa á fullum launum. Enginn samanburður var hinsvegar gerður á raunverulegum kostnaði vegna launa kjörinna fulltrúa í þeim sveitarfélögum sem borin eru saman, heldur aðeins fjallað um stjórnsýslukostnað, sem er allur miðlægur rekstur, s.s. upplýsingatækni, lögfræðiþjónusta, mannauðsmál, fjármál og rekstur osfrv. Ég skoðaði því liðinn meðferð sveitarstjórnarmálaí mælaborði Sambands íslenskra sveitarfélaga hjá þeim sveitarfélögum sem greinarhöfundur nefnir sem eru auk Reykjavíkurborgar, Garðabær, Kópavogur, Hafnarfjörður og Reykjanesbær. Liðurinn tekur til launa og rekstrarkostnaðar fyrir kjörna fulltrúa árið 2024. Þar sést að kostnaður pr. íbúa vegna launa bæjarfulltrúa er langhæstur í Garðabæ en lægstur í Hafnarfirði. Reykjavík má vel við una með 4.914 krónur pr. íbúa. Greinarhöfundur fer einnig til höfuðborga Norðurlandanna og telur út fjölda borgarfulltrúa sem eru á föstum launum þar miðað við í Reykjavík. Það er efni í aðra grein að bera saman stjórnkerfið þar en til dæmis í Osló eru 59 borgarfulltrúar í borgarstjórn og fá greitt fyrir fundarsetur og 225 fulltrúar í hverfisnefndum, sem fá annarsvegar fasta þóknun og hinsvegar nefndarlaun. Kjörnir fulltrúar í Osló eru því 264 talsins í sveitarfélagi sem telur 717 þúsund manns. Það er alveg sjálfsagt og mikilvægt að ræða fjölda borgarfulltrúa á föstum launum og hverju það hefur skilað fyrir borgarkerfið. Það væri fróðlegt að heyra frá öllum flokkum, bæði þeim sem hafa verið í meiri -og minnihluta í borgarstjórn hvort þetta fyrirkomulag er betra en það sem var áður. Það er hinsvegar ljóst að það er enginn fjárhagslegur sparnaður í kerfinu að fara tilbaka í gamla farið þar sem borgarfulltrúar voru í öðrum störfum meðfram borgarfulltrúastarfinu. Það sýna tölurnar úr Garðabæ. Höfundur er frambjóðandi í 7. sæti Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík. Stefán Vagn Stefánsson Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira