Virðisaukaskattur er frábært fyrirbæri! Ásta Kristín Sigurjónsdóttir skrifar 1. apríl 2026 15:02 Nú tek ég sénsinn á að einhverjir lesi bara fyrirsögnina og geti sér til um restina. Virðisaukaskattur er í grunninn eitt snjallasta tæki ríkisins til að fjármagna samfélagið. Hann mælir neyslu, dreifist breitt og gefur góða mynd af því hvar virði verður til í hagkerfinu. En eins og með flest góð tæki skiptir öllu máli hvernig það er notað. Undanfarin ár hefur virðisaukaskattur í ferðaþjónustu verið endalaust þrætuepli, sérstaklega þegar kemur að því hvort þjónustan eigi að falla undir 11% eða 24%. Rökin fyrir lægra þrepinu eru vel þekkt: ferðaþjónusta er útflutningsgrein, drifin áfram af erlendum gestum sem koma með gjaldeyri inn í landið. Í flestum útflutningsgreinum er virðisaukaskattur ekki lagður á, eða hann er endurgreiddur. Þar að auki eru helstu samkeppnislönd Íslands með svipað eða lægra skattþrep. En umræðan má ekki festast þar. Kjarni málsins snýst ekki um prósentur heldur um verðmætasköpun. Ferðaþjónusta er ekki hefðbundin atvinnugrein. Hún er samspil ólíkra aðila, flutninga, gistingar, afþreyingar, menningar, veitinga og fjölda stoðgreina sem saman skapa upplifun fyrir ferðamanninn. Í þessu samspili verður til virðisauki sem dreifist um allt samfélagið. Þegar ferðamaður kaupir aðgang að baðlóni er hann ekki bara að kaupa einn miða. Hann er að taka þátt í heilli virðiskeðju: flug, gisting, veitingar, samgöngur og aðra þjónustu. Áhrifin eru margföld. Þess vegna skiptir miklu meira máli hversu mikið er keypt en hvaða prósenta er lögð á hverja einingu. Hér kemur samkeppnishæfnin inn Ísland er nú þegar dýr áfangastaður. Það er ekki skoðun heldur staðreynd sem endurspeglast í alþjóðlegum samanburði og upplifun gesta. Á sama tíma hefur vöxtur ferðamanna staðið í stað frá 2017. Við erum ekki lengur í veldisvexti heldur í harðri alþjóðlegri samkeppni um athygli og veski ferðamannsins. Í slíkri stöðu skiptir verð miklu máli. Ef lykilafþreying eins og baðlón færist úr 11% í 24% virðisaukaskatt hækkar verðið beint til neytandans. Það hefur áhrif á kaupákvarðanir. Ekki endilega þannig að ferðamaðurinn hætti við að koma til Íslands heldur þannig að hann eyðir minna, velur færri upplifanir eða styttir dvölina. Þar með minnkar heildarvirðisaukinn og það er kjarninn. Ferðaþjónustan hefur á síðustu árum orðið ein mikilvægasta stoð íslensks efnahagslífs. Hún hefur skapað störf, byggt upp innviði og styrkt samfélög um land allt. Hún er ekki bara tekjulind fyrir ríkissjóð, hún er drifkraftur framþróunar og lífsgæða fyrir íbúa landsins. Þegar slík grein stendur frammi fyrir aukinni alþjóðlegri samkeppni þarf að spyrja stærri spurninga en einfaldlega hvernig hámarka megi skatttekjur til skamms tíma. Hagfræðin er í raun einföld: lægra skattþrep á verðmæta þjónustu getur aukið eftirspurn, aukið heildartekjur og þar með skilað meiri skatttekjum til lengri tíma. Hærra skattþrep getur haft öfug áhrif. Það sem gerir umræðuna flóknari er að ferðaþjónusta snertir svo marga. Hún tengir saman fyrirtæki, sveitarfélög, ríki, fjármálakerfi, menntastofnanir og samfélagið í heild. Hún er klasi, vistkerfi, þar sem heildin er sterkari en hver eining fyrir sig. Þegar ákvarðanir eru teknar um skattlagningu eins hluta klasans hafa þær áhrif langt út fyrir þann hluta. Horfum á stóru myndina Við stöndum á tímamótum þar sem ferðaþjónustan er komin í mun harðara samkeppnisumhverfi en áður og okkur verður að bera gæfa til að hugsa til lengri tíma. Sjálfbær uppbygging og þróun krefst hugrekkis í núinu en skilar okkur verðmætum til framtíðar. Þar skiptir máli að skapa greininni hagfelld skilyrði til að ná að auka samkeppnishæfni og arðsemi. Það er ekkert sem segir að 11% sé „rétt“ prósenta til eilífðar. En það er heldur ekkert sem segir að hækkun sé sjálfkrafa skynsamleg. Spurningin sem við eigum að spyrja er einföld: Viljum við hámarka skatt á hvern seldan miða, eða hámarka verðmæti sem verða til í hagkerfinu? Virðisaukaskattur er frábært fyrirbæri. En aðeins ef við notum hann með skynsemi. Höfundur er framkvæmdastjóri Íslenska ferðaklasans. Andrés Pétursson Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira