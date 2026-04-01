Er aðildarumsókn að ESB eins og hvert annað hefðbundið dægurmálaþras? Gunnar Ármannsson skrifar 1. apríl 2026 10:33 Þegar tekist er á um hvort hefja skuli að nýju viðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu (ESB) kristallast ágreiningurinn oft í því hvernig menn nálgast sjálft viðfangsefnið. Er þar um að ræða stjórnskipulegt grundvallarmál sem krefst skýrs umboðs í kosningum, eða er þetta hefðbundið pólitískt úrlausnarefni sem hægt er að vísa til þjóðarinnar hvenær sem er á kjörtímabilinu? Sú afstaða hefur verið sett fram að Alþingiskosningar snúist aldrei um eitt einstakt mál og því sé rökleysa að hafna þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB-viðræður á þeim grundvelli að málið hafi ekki verið í brennidepli fyrir síðustu kosningar. Því er haldið fram að spurningin um ESB-viðræður sé upplagt verkfæri til beins samráðs við þjóðina og að andstaða við slíka atkvæðagreiðslu þrengi að lýðræðinu. Þessi nálgun gerir ráð fyrir því að aðildarviðræður við ESB séu áþekkar öðrum hefðbundnum viðfangsefnum stjórnmálanna sem takast megi á um á grundvelli almennrar upplýstrar umræðu. Þessi röksemdafærsla stenst þó illa þegar litið er til eðlis þess ferlis sem ESB-aðild kallar á. Ef flokkar með Evrópusambandsaðild á dagskrá ná meirihluta í Alþingiskosningum til að mynda stjórn, að lokinni kosningabaráttu þar sem aðild er til umræðu og rökræðu, er hægt að fara í þá vegferð að ná sem bestum samningi, hvort sem það kallast samningaviðræður eða aðlögunarviðræður, og leggja þá niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Við þær aðstæður væri allt uppi á borðum. Allar staðreyndir málsins fyrirliggjandi og engin þörf á að „kíkja í pakka“. Yrði þessi niðurstaða samþykkt myndi þurfa að breyta stjórnarskránni, rjúfa þing og kjósa að nýju. Þetta þriggja skrefa ferli tryggir að stjórnskipuleg undirstaða ríkisins sé ekki meðhöndluð eins og hvert annað dægurmálaþras, heldur sé um að ræða skilgreint fullveldisframsal að hluta, til stofnana ESB, sem væri þá háð ströngustu lýðræðislegu kröfum. Munurinn á markaðsaðgangi og stjórnmálalegum samruna Kjarninn í málinu er sá að aðild að ESB felur í sér valdframsal, og þar með afsal á hluta fullveldis, sem er eðlisólíkt núverandi samstarfi Íslands á grundvelli EES-samningsins. EES-samningurinn er í grunninn markaðssamningur sem tekur til fjórfrelsisins, en hann nær ekki til þeirra málaflokka sem teljast til grunnstoða fullveldisins: sjávarútvegs, landbúnaðar, tollamála, ytri viðskipta og myntmála. Ísland hefur fullt forræði á þessum sviðum og hefur ekki þurft að framselja lykilvaldheimildir til stofnana Evrópusambandsins. Þetta er stutt af sjónarmiðum fyrrverandi forseta EFTA dómstólsins Carl Baudenbacher í umsögn hans um þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi 29. ágúst 2026 um hugsanlegar viðræður um aðild að Evrópusambandinu, dags. 27. mars 2026, þar sem hann leggur áherslu á að kjarni EES-samningsins sé tveggja stoða kerfið sem tryggir EFTA-ríkjunum sjálfstæða eftirlitsstofnun (ESA) og sjálfstæðan dómstól (EFTA-dómstólinn). Icesave-málið er tekið sem skýrt dæmi um hvernig þetta kerfi stóð vörð um hagsmuni Íslands gegn pólitískum þrýstingi frá framkvæmdastjórn ESB, sem hafði meðal annars reynt að knýja fram óhagstæða niðurstöðu í miðjum aðildarviðræðum. Við inngöngu í ESB myndi þessi sjálfstæða stoð hverfa og Ísland yrði undirorpið beinu valdi og lögskýringaraðferðum Evrópudómstólsins, sem samkvæmt Baudenbacher hefur sýnt ríka tilhneigingu til að útvíkka valdsvið ESB á kostnað aðildarríkjanna. Þótt afsal fullveldis við inngöngu sé afmarkað og bundið við tiltekin málefnasvið samkvæmt 3. gr. sáttmálans um Evrópusambandið (TEU) og háð nálægðarreglunni, breytir það ekki þeirri staðreynd að fullveldið er skert. Má í því samhengi vísa til orða Ragnhildar Helgadóttur, lagaprófessors og rektors HR, í þættinum Torgið hjá RUV þann 24. mars sl. Þar sagði hún m.a. að fullveldi væri matskennt og að ríki noti fullveldi sitt í samskiptum við önnur ríki. Það sé hins vegar ekki spurning um hvort fullveldi sé „on-off“, fullveldi sé skali. Hún klikkti út með þeim orðum að ekkert ríki meðal sameinuðu þjóðanna eða í heiminum öllum væru 100% fullvalda. Í sama þætti sagði Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor, að aðildarsamningur myndi óhjákvæmilega fela í sér að stórir þættir, svo sem myntbandalag, tollabandalag og sjávarútvegsstefna, færðust undir forræði sambandsins. Raunveruleikinn að baki „sérstöðu“ og „undanþágum“ Ein af helstu röksemdum þeirra sem vilja flýta þjóðaratkvæðagreiðslu er að mikilvægt sé að "sjá hvað er í pakkanum" og treysta á að Ísland geti samið um varanlegar undanþágur. Albert Jónsson, sérfræðingur um öryggis- og varnarmál og fyrrverandi sendiherra Íslands í Bandaríkjunum og Rússlandi, greinir þetta ítarlega á visir.is þann 29. mars 2026, og sýnir fram á hversu óraunhæf sú vænting er. Ísland krefst varanlegs forræðis yfir sjávarútvegi og auðlindum, en slík krafa stangast beint á við grundvallarreglur ESB um samþættingu og einsleitni. Hann segir að Lissabon-sáttmálinn hafi fært verndun fiskistofna undir forræði ESB (e.exclusive competence). Krafa Íslands um yfirráð og forræði væri því ekki venjulegt samningsatriði um málamiðlanir, heldur ófrávíkjanleg krafa um undanþágu frá lykilsáttmálum sambandsins. Evrópusambandið væri einfaldlega ekki hannað til að rúma slíka sérstöðu. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor, tók undir þetta í tilvitnuðum þætti Torgsins þegar hann sagði að varanlegar undanþágur væru undantekning og yrðu ekki auðsóttar. Ekkert ríki hafi hingað til haldið fullu forræði yfir nýtingarrétti án aðlögunar að sameiginlegri fiskveiðistefnu ESB. Þá bendir Albert einnig á sérstöðu Íslands í loftslagsmálum, þar sem hátt hlutfall endurnýjanlegrar orku gerir það að verkum að loftslagsstefna ESB yrði Íslandi afar kostnaðarsöm, sem enn frekar kallaði á sérstakar undanþágur sem ESB hefur lítinn hag af að veita. Samantekt Sjónarmið um að þjóðaratkvæðagreiðsla á miðju kjörtímabili sé til marks um blómlegt lýðræði líta framhjá eðli ESB-aðildar. Eins og rökstutt hefur verið er innganga í ESB ekki eins og hver önnur stjórnvaldsákvörðun eða lagabreyting. Hún felur í sér varanlegt afsal á ríkisvaldi á lykilsviðum þjóðlífsins og afnám mikilvægra varnarstoða sem EES-samningurinn veitir. Að hefja slíkt ferli án þess að málið hafi hlotið afdráttarlausa lýðræðislega umræðu og umboð sem meginmál í aðdraganda Alþingiskosninga, er að gera lítið úr stjórnskipulegu vægi fullveldisins. Gagnrýni fræðimannanna, bæði hvað varðar ólíklegar horfur á varanlegum undanþágum í sjávarútvegi og hættuna á pólitískri yfirstjórn án nægilegs lýðræðislegs aðhalds, styður eindregið þá kröfu að málið sé nálgast af dýpstu alvöru en ekki gert að hefðbundnu dægurmálaþrasi stjórnmálanna. Höfundur er lögmaður. 