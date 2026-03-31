Skoðun

Með páska­egg á and­litinu

Þorsteinn Sæmundsson skrifar

Í engilsaxneskum löndum er haft við orð að þeir sem hagi sér ósæmilega eða verði sér til minnkunar sitji uppi með ,,egg á andlitinu.” Um þessar mundir er ríkisstjórn Íslands með páskaegg á andlitinu.

Nú rétt fyrir Pálmasunnudag bárust landsmönnum tvær fréttir um páskahald ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Hvorug fréttin er ríkisstjórninni til vegsauka. Fyrri fréttin fjallaði um að heilbrigðisráðerra hefði fært ráðuneytisstarfsfólki páskaegg að gjöf frá skattgreiðendum. Vonandi fara eggin vel niður. En í sama mund fregnaðist að það starfsfólk heilbrigðiskerfisins, sem einna þyngstar byrðar ber án þess að kvarta fyrr en í öll skjól er fokið, fengi engin páskaegg frá vinnuveitanda sínum. Þessi ráðstöfun var hugsuð í sparnaðarskyni. Vel mætti hugsa sér að spara viðlíka upphæð með því að draga nokkuð úr veitingum á ársfundi Landsspítalans þar sem borð svigna undan kræsingum. Þegar fréttir bárust af þessari slælegu mannauðsráðstöfun brugðust vel hugsandi fyrirtækjaeigendur við og færðu starfsfólki Landspítalans páskaegg, hverjum og einum. Hafi þeir sóma af.

Hin fréttin fjallaði um sérlega gjafmildi mennta- og barnamálaráðherra sem er einstaklega örlát á annarra manna fé. Ráðherrann ákvað að ,,gefa” allri ríkisstjórninni svo og starfsmönnum mennta- og barnamálaráðuneytisins stærðar páskaegg í skrautumbúðum á kostnað skattgreiðenda. Mennta- og barnamálaráðherra segist bera hag ,,okkar minnstu bræðra og systra” mjög fyrir brjósti, einkum í aðdraganda kosninga. Hún fór einnig á kostum í ræðustól Alþingis rétt fyrir ein jólin þegar hún sveiflaði jólabónusi sínum í kringum sig áður en hún stakk honum í vasann og fór heim. Ég vil góðfúslega benda ráðherranum á að fyrir andvirði stóru páskaeggjanna í gjafaumbúðunum, nálægt sjöhundruð þúsund krónum, hefði mátt kaupa 280 páskamáltíðir hjá Samhjálp handa þeim sem minnst mega sín. En þar sem mennta-og barnamálaráðherra fann sína ,,minnstu bræður og systur” í ríkisstjórn og ráðuneyti og ákvað að létta þeim róðurinn yfir Páskana á minn kostnað verð ég að segja: Verði ykkur öllum að góðu og hugleiðið orð Faríseans meðan þið maulið á eggjunum um Páskana: ,, Faríseinn sté fram og baðst þannig fyrir: Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður.” En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himna heldur barði sér á brjóst og sagði:,,Guð vertu mér syndugum líknsamur.” (Lk.18)

Ég á mér reyndar þann draum að í hverju páskaeggi mennta- og barnamálaráðherra sé sami málshátturinn: ,,Dramb er falli næst.”

Svo kann að vera að mörgum þyki ,,páskaeggjamálið” ys og þy útaf engu en þegar ráðherra finnst eðlilegt að fara þannig með almannafé hlýtur maður að fylgjast vel með hvernig ráðherrann höndlar stærri upphæðir almannafjár og hverjir njóta.

Gleðilega upprisuhátíð.

Höfundur er varaþingmaður Miðflokksins.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Miðflokkurinn Páskar

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið