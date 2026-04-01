Biðin bitnar á börnunum Þorvaldur Davíð Kristjánsson og Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifa 1. apríl 2026 06:30 Í Reykjavík fer fram öflugt og fjölbreytt íþróttastarf. Slíkt starf styrkir nærsamfélög og hverfabrag og er ómetanlegt fyrir vellíðan og forvarnir barna. En í of mörgum hverfum er aðstaðan ekki í samræmi við það mikilvæga starf sem unnið er. Eftir samtöl okkar við fólk og stjórnendur íþróttafélaga víða um borgina er ljóst að gera má miklu betur. Við í Viðreisn viljum jafna aðgengi barna að góðri íþróttaaðstöðu, sama hvar þau búa. Sem foreldrar í Laugardal upplifum við það á eigin skinni hvaða áhrif skortur á íþróttaaðstöðu hefur á okkar börn — og staðan í hverfinu okkar er skýrt dæmi um hvar bæta þarf grunnþjónustu. Undanfarin ár hefur börnum í Laugardal fjölgað mikið, án þess að uppbygging hafi fylgt eftir. Innviðir íþróttafélaganna Ármanns og Þróttar eru engan veginn ásættanlegir miðað við fjölda barna í hverfinu. Þrátt fyrir mikinn metnað kennara, þjálfara og annars starfsfólks eru aðstæður oft krefjandi og jafnvel heilsuspillandi. Borgin verður að tryggja húsnæði Í hverfinu eru fjórir grunnskólar. Af þeim eru aðeins tveir með íþróttahús — og þau eru mygluð, of lítil og standast ekki nútímakröfur. Hinir tveir skólarnir hafa enga innanhúsaðstöðu. Þetta þýðir að börn þurfa að stunda skólaíþróttir við óviðunandi aðstæður, á forsendum annarra eða ganga langar leiðir í aðra sali, sem skerðir kennslutíma. Kennsla og æfingar ráðast því ekki af þörfum barna heldur því hvenær rými losnar. Þetta er óásættanlegt. Íþróttastarf í hverfinu er mjög öflugt með frábæru starfsfólki, en fer fram við þröngan kost. Körfuboltadeild Ármanns er stærsta körfuboltadeild Reykjavíkur, en hefur ekkert eigið húsnæði og þarf stöðugt að berjast fyrir æfingatímum. Æfingar falla ítrekað niður. Svipuð staða er hjá Þrótti, þar sem loforð um fjölnota íþróttahús hefur enn ekki verið efnt, rúmum tveimur áratugum síðar. Laugardalur er ekki afgangsstærð heldur eitt stærsta og barnmesta hverfi borgarinnar. Þjónustan á að endurspegla það. Börnin eiga ekki að bíða lengur. Flóknari hversdagur fyrir fjölskyldur Aðgerðaleysi borgarinnar bitnar á börnunum. Æfingar falla niður, foreldrar keyra á milli hverfa og daglegt líf verður flóknara en það þarf að vera. Alltaf er verið að bíða — eftir uppbyggingu, eftir svörum, eftir að staðið sé við gefin loforð og eftir stórum verkefnum eins og Þjóðarhöllinni sem eiga að leysa vandann. Á meðan heldur biðin áfram, og hún bitnar á börnunum. Þetta er ekki einsdæmi. Í okkar huga er ljóst að seinagangur og óvissa gera starf íþróttafélaganna erfiðara en þurfa þykir. Við getum gert þetta betur. Þetta snýst ekki um fleiri skýrslur eða spretthópa, heldur einfaldlega um forgangsröðun. Taka þarf ákvörðun og hefja framkvæmdir - og borgin þarf að veita svör og standa við gefin loforð Þetta snýst um grunnþjónustu Við þurfum að byggja upp góða íþróttaaðstöðu þar sem börnin eru — aðstöðu sem þjónar bæði skólum og íþróttastarfi. Þetta er ekki lúxus, heldur grunnþjónusta og virðing fyrir börnum og fjölskyldum. Við vitum að þetta er hægt því dæmin eru til staðar - og Viðreisn mun ganga í verkin. Höfundar eru íbúar og foreldrar í Laugardal og skipa 3. og 4. sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík. Gunnar Hólmsteinn Ársælsson Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Það vex eitt blóm fyrir vestan Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju þurfum við páska? Matthildur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Íþrótta- og menningarbærinn Hafnarfjörður Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Hvað fæst fyrir skattpeningana? Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Kosningar eða Eurovision? Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar Skoðun Viltu vita? Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar Skoðun Dauði eða ofsakvíði? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Kílómetragjaldið: aukin skattheimta á þá sem minna mega sín? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Sérhagsmunir eða almannahagur Sigurður K Pálsson skrifar Skoðun Sjálfsmynd þjóðar Steinar Harðarson skrifar Skoðun Viltu ná niður þinni eigin verðbólgu? Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Sex ástæður til að segja já við ESB-viðræðum Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Hvenær hætta börn að rétta upp hönd? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Þegar hljóð og mynd fara ekki saman Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Hvert stefnir stríðið í Íran? Trump valdi það, en hvað tekur við núna? Jun Þór Morikawa skrifar Skoðun Beiting helmingaskiptareglunnar við fjárskipti hjóna Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Verða ríki fátæk af því að ganga í Evrópusambandið? Andrés Pétursson skrifar Skoðun Tækifæri til að lækka verðbólgu Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Eins gott að þjóðin viti ekki of mikið Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Virðisaukaskattur, raunverulegur greiðandi og áhrif á samkeppnishæfni Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sterkari saman og til þjónustu reiðubúin Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Hver heldur á fjarstýringunni í íslensku samfélagi? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar býrðu? Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Ísland selur sig ekki sjálft – og óvissa selur ekkert Rannveig Grétarsdóttir skrifar Skoðun Föstudagurinn langi spyr: stöndum við með týndu börnunum okkar? Steinþór Þórarinsson skrifar Skoðun Lágir skattar og góð þjónusta fara saman í Kópavogi Guðmundur Jóhann Jónsson skrifar Skoðun Píeta samtökin 10 ára – samstaða um von Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Markaðsöflin græða meðan börnin tapa Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun „Faðir vor“— Ákall um að afskrifa allar skuldir og lifa í kærleika Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Sjá meira