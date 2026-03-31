Skoðun

Hinseginfræðsla á ekki heima í leik- og grunn­skólum

Hlynur Áskelson, Baldur Borgþórsson og Sigfús Aðalsteinsson skrifa

Þann 25. september síðastliðinn birtist eftirfarandi frétt á vef Reykjavíkurborgar:

„Reykjavíkurborg hefur gert þriggja ára samning við Samtökin ’78. Í honum felst hinsegin fræðsla fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar, nemendur í 3., 6. og 9. bekk grunnskóla og innan íþróttafélaga borgarinnar.“

Þessi samningur er til þriggja ára og hljóðar upp á peningagreiðslu til Samtakanna ’78 upp á kr. 45 milljónir.

Þá er vert að spyrja?

Er þessi svokallaða „hinsegin fræðsla“ byggði á traustum fræðilegum grunni og studd ritrýndum rannsóknum á sviði uppeldis- og menntamála?

Látum Samtökin ’78 um að svara eftirfarandi spurningu. Svarið er tekið af fræðsluvef Samtakanna ’78 sem kallast „Hinsegin frá A til Ö“ og má finna á vefslóðinni: https://otila.is/

Svar Samtakanna ’78

„Þessi vefsíða er ekki ritrýnd og henni er ekki ætlað að vera fræðilegs eðlis. Hún lýtur því ekki fræðilegum kröfum þegar kemur að heimildanotkun. Þegar við á er vísað í þær heimildir sem byggt var á við gerð textans. Þegar heimilda er ekki getið er það almennt vegna þess að þekkingin liggur enn einkum hjá grasrótinni. Það þýðir að þekkingin ferðast um munnlega, á samfélagsmiðlum, verður til á fundum grasrótarfélaga og svo framvegis. Þetta á til dæmis við um skilgreiningar á hugtökum sem tengjast sjálfsmyndinni. Þessi þekking er mikilvæg og undirstaða allrar fræðilegrar þekkingar.“

1. Spurning: Er við hæfi að reykvískum, sem og íslenskum, skólabörnum sé boðið sé upp á kennsluefni sem ekki er byggt á neinum fræðilegum grunni?

Svar Okkar Borgar: Nei!

2. Spurning: Er það góð stjórnsýsla að grasrótarfélög, eins og þau kjósa að kalla sig, fái tugmilljóna styrki til að bera á borð „þekkingu sem ferðast um munnlega, á samfélagsmiðlum og verður til á fundum grasrótarfélaga“?

Svar Okkar Borgar: Nei!

3. Spurning: Er þessum peningum betur varið?

Svar Okkar Borgar: Já!

4. Spurning: Er þeim verðmæta og takmarkaða tíma sem börn fá í grunnskóla betur varið?

Svar Okkar Borgar: Já!

Stefna Okkar Borgar er skýr!

Öllum samningum um hinsegin- og kynjafræðslu í leik- og grunnskólum, sem og íþróttafélögum, verður sagt upp og henni hætt.

Telji foreldrar þörf á slíkri þjónustu fyrir sín börn geta þeir leitað hennar hjá þeim samtökum sem hana veita.

Veljum gleði og von – Veljum Okkar Borg – Veljum X-R

Höfundar eru frambjóðendur Okkar Borg X-R.

