Hinseginfræðsla á ekki heima í leik- og grunnskólum Hlynur Áskelson, Baldur Borgþórsson og Sigfús Aðalsteinsson skrifa 31. mars 2026 10:32 Þann 25. september síðastliðinn birtist eftirfarandi frétt á vef Reykjavíkurborgar: „Reykjavíkurborg hefur gert þriggja ára samning við Samtökin ’78. Í honum felst hinsegin fræðsla fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar, nemendur í 3., 6. og 9. bekk grunnskóla og innan íþróttafélaga borgarinnar.“ https://reykjavik.is/frettir/2025/samningur-vid-samtokin-78-endurnyjadur-til-thriggja-ara Þessi samningur er til þriggja ára og hljóðar upp á peningagreiðslu til Samtakanna ’78 upp á kr. 45 milljónir. Þá er vert að spyrja? Er þessi svokallaða „hinsegin fræðsla“ byggði á traustum fræðilegum grunni og studd ritrýndum rannsóknum á sviði uppeldis- og menntamála? Látum Samtökin ’78 um að svara eftirfarandi spurningu. Svarið er tekið af fræðsluvef Samtakanna ’78 sem kallast „Hinsegin frá A til Ö“ og má finna á vefslóðinni: https://otila.is/ Svar Samtakanna ’78 „Þessi vefsíða er ekki ritrýnd og henni er ekki ætlað að vera fræðilegs eðlis. Hún lýtur því ekki fræðilegum kröfum þegar kemur að heimildanotkun. Þegar við á er vísað í þær heimildir sem byggt var á við gerð textans. Þegar heimilda er ekki getið er það almennt vegna þess að þekkingin liggur enn einkum hjá grasrótinni. Það þýðir að þekkingin ferðast um munnlega, á samfélagsmiðlum, verður til á fundum grasrótarfélaga og svo framvegis. Þetta á til dæmis við um skilgreiningar á hugtökum sem tengjast sjálfsmyndinni. Þessi þekking er mikilvæg og undirstaða allrar fræðilegrar þekkingar.“ 1. Spurning: Er við hæfi að reykvískum, sem og íslenskum, skólabörnum sé boðið sé upp á kennsluefni sem ekki er byggt á neinum fræðilegum grunni?Svar Okkar Borgar: Nei! 2. Spurning: Er þessum peningum betur varið? Svar Okkar Borgar: Já! 4. Spurning: Er þeim verðmæta og takmarkaða tíma sem börn fá í grunnskóla betur varið? Svar Okkar Borgar: Já! Stefna Okkar Borgar er skýr! Öllum samningum um hinsegin- og kynjafræðslu í leik- og grunnskólum, sem og íþróttafélögum, verður sagt upp og henni hætt. Telji foreldrar þörf á slíkri þjónustu fyrir sín börn geta þeir leitað hennar hjá þeim samtökum sem hana veita. Veljum gleði og von – Veljum Okkar Borg – Veljum X-R Höfundar eru frambjóðendur Okkar Borg X-R. 