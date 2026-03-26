Skoðun

174 þúsund króna skutlið

Karólína Helga Símonardóttir skrifar

Í fjögur ár hef ég ítrekað lagt fram sömu einföldu og sanngjörnu tillöguna við gerð fjárhagsáætlunar í Hafnarfirði: að bærinn niðurgreiði strætókort barna og ungmenna. Í fjögur ár hefur meirihlutinn hafnað henni.

Þetta er ekkert nýtt ákall. Þetta er réttlætismál sem foreldrar, skólasamfélagið og ungmennin sjálf hafa lengi bent á. Í starfi mínu fyrir Viðreisn í fræðsluráði hef ég ítrekað kallað eftir því að bærinn stígi inn, fyrir fjölskyldurnar okkar og fyrir framtíðina.

Sprenging í fargjöldum

Í dag kostar árskort í Strætó fyrir ungmenni 58.000 krónur. Árið 2021 kostaði sama kort 25.000 krónur. Á aðeins fimm árum hefur gjaldið hækkað um 33.000 krónur.

Þetta hefur veruleg áhrif á heimilisbókhaldið. Fjölskylda með þrjú börn á aldrinum 12-18 ára þarf nú að greiða 174.000 krónur á ári til þess að börnin geti ferðast á umhverfisvænan hátt milli skóla, frístunda og vinnu - án þess að foreldrar séu bundnir í stöðugu skutli.

Samgöngur næstu kynslóðar

Í stefnu Viðreisnar í Hafnarfirði er þetta eitt af lykilmálunum okkar: Aukin notkun ungmenna á almenningssamgöngum skilar sér í minni mengun, minna skutli, minni umferð og meiri lífsgæðum.

Þess vegna viljum við að öll börn og ungmenni undir 18 ára fái frítt í Strætó. Þetta er raunhæf, skýr og framtíðarmiðuð aðgerð sem myndi bæta líf bæði barna og foreldra.

Jöfnuður, sjálfstæði og framtíðarsýn

Ávinningurinn af því að gera Strætó aðgengilegan er margfaldur, en þrír helstu þættirnir eru:

Jöfnuður: Öll börn fá jafnan aðgang að samgöngum, óháð efnahag heimilisins.

Sjálfstæði: Notkun Strætó eykur sjálfstraust, kennir sjálfstæði og styrkir mikilvæga lífsleikni.

Umhverfið: Færri ferðir á einkabílum draga úr mengun og umferðarþunga. Börn sem venjast almenningssamgöngum eru auk þess líklegri til að velja vistvæna ferðamáta síðar á lífsleiðinni.

„Fjárhagur Strætó leyfir það ekki“

Í öll þessi ár hefur Viðreisn í Hafnarfirði mótmælt hækkunum á fargjöldum barna. Svör meirihlutans hafa alltaf verið þau sömu: „fjárhagur Strætó sé ekki nógu góður“.

Í ljósi þess höfum við lagt fram raunhæft mótvægi: að Hafnarfjörður niðurgreiði strætókort barna og ungmenna. Þeirri tillögu hefur hins vegar verið hafnað í hvert einasta skipti, bæði í fræðsluráði og bæjarstjórn.

Tími breytinga er núna

Ef Hafnarfjörður ætlar að vera nútímalegt, aðgengilegt og fjölskylduvænt sveitarfélag, þá verður að tryggja að börn geti ferðast örugglega og sjálfstætt án þess að kostnaður sé þar hindrun.

Viðreisn mun halda áfram að berjast fyrir þessu máli. Fyrir börnin, fyrir fjölskyldurnar og fyrir umhverfisvænni og betur tengdan Hafnarfjörð.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði

Viðreisn Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samgöngur

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

