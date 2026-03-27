Ársfundur Íslandsstofu fór nýlega fram undir yfirskriftinni „Alþjóðaviðskipti á óvissutímum 2.0“. Á fundinum var rýnt í ímynd Íslands og þróun útflutnings á síðustu 12 mánuðum og velt upp þeirri spurningu hvort umhverfi alþjóðaviðskipta hafi breyst og hvort nýr veruleiki sé ef til vill að mótast.
Ísland er lítið og útflutningsdrifið hagkerfi og öruggt aðgengi að erlendum mörkuðum er grundvöllur þeirra lífskjara sem við búum við. Ísland mun seint keppa við önnur lönd í magni eða lágri verðlagningu útflutningsafurða. Til þess erum við of fá, framleiðslukostnaður of hár og fjarlægð frá helstu mörkuðum of mikil. Íslenskur útflutningur verður að keppa á grundvelli gæða, og öll mörkun og markaðsstarf þarf að undirbyggja þá ímynd til lengri tíma.
Þróun útflutningsgreina
Ísland stendur sterkt á mörgum sviðum en það hefur hægt á vexti útflutnings á undanförnum þremur árum.
Ferðaþjónusta er áfram ein af styrkustu stoðum útflutnings en gögn Ferðamálastofu sýna að fjöldi ferðamanna hefur í raun staðið í stað frá árinu 2017 og verið um 2,3 milljónir á ári. Árstíðasveifla hefur hins vegar þróast með neikvæðum hætti, með auknu hlutfalli ferðamanna yfir háönnina. Þá má sjá markverðar breytingar á okkar stærsta markaði, en viðhorfskannanir Íslandsstofu sýna að áhugi Bandaríkjamanna á að heimsækja Ísland hefur dregist verulega saman á skömmum tíma. Þetta sýnir að eftirspurn er ekki stöðug og við getum ekki gengið að henni vísri.
Á sama tíma er annar geiri að þróast með allt öðrum hætti. Hugverkaiðnaður er sú útflutningsgrein sem vex hraðast á Íslandi og hefur skipað sér sess sem fjórða stoð útflutnings hér á landi. Hugverkaiðnaður fellur vel að styrkleikum Íslands. Hér býr menntuð þjóð með þekkingu og sveigjanleika sem gerir okkur kleift að skapa verðmæti í krafti gæða fremur en magns.
Í slíkri samkeppni skipta uppruni, trúverðugleiki og orðspor miklu máli. Ímynd Íslands og traust til landsins hafa raunveruleg áhrif á eftirspurn. Ímynd hefur áhrif á það hvort fyrirtæki velja Ísland sem samstarfsaðila, hvort fjárfestar líta til landsins og hvort vörur og þjónusta frá Íslandi njóta sérstöðu á mörkuðum. Ímynd er ekki aukaatriði. Hún er hluti af samkeppnishæfni.
Þetta sjáum við best í okkar hefðbundnu útflutningsgreinum. Í sjávarútvegi hefur Ísland sterka stöðu, en þar eigum við í harðri samkeppni við lönd sem hafa fjárfest markvisst í uppbyggingu vörumerkja og markaðssetningu. Ímynd Íslands sem upprunaland gæða í sjávarafurðum hefur tryggt há verð og viðhaldið góðri stöðu á markaði.
Sama má segja um orkugeirann. Ímynd Íslands sem land hreinnar orku hefur myndað mikla og viðvarandi eftirspurn eftir bæði íslenskri orku og íslensku hugviti á sviði orkumála.
Grípum tækifærin
Ef við horfum aftur í tímann, þá hefur íslenskur útflutningur jafnan átt hæg vaxtarskeið yfir nokkurra ára tímabil en svo tekið stórstíg stökk inn á milli. Við erum á hægvaxtarskeiði, en við erum að verða klár í næsta stökk. Það þarf að tryggja að öll skilyrði séu til staðar til að styðja við fjölbreyttan útflutning frá Íslandi og meta hvar ný tækifæri liggja.
Við verðum jafnframt að leggja rækt við ásýnd og ímynd Íslands. Það er ekki aukaverk. Ímynd er sá drifkraftur sem skapar mestan virðisauka verðmæta fyrir lítið land með fábreytt framboð. Þannig styrkjum við forsendur verðmæts útflutnings svo Ísland geti tekið stórt stökk inn í framtíðina.
Höfundur er framkvæmdastjóri Íslandsstofu.
Agnar Þór Guðmundsson,Haukur Freyr Axelsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Pétur Þ. Óskarsson skrifar
Pétur Maack Þorsteinsson skrifar
Sigmar Guðmundsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Einar Helgason skrifar
Páll Steingrímsson skrifar
Einar Þór Einarsson skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir,Líf Magneudóttir,Stefán Pálsson,Ásta Þórdís Skjalddal,Arna Magnea Danks,Finnur Ricart Andrason skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Bogi Nils Bogason skrifar
Hannes Friðriksson skrifar
Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
Stefán Steingrímur Bergsson skrifar
Einar Geir Þorsteinsson skrifar
skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar
Andri Reyr Haraldsson skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Silja Steinunnardóttir,Lilja Guðmundsdóttir skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Benedikt Jóhannsson skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Guðni Tómasson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar