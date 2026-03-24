Umræðan um tengsl Íslands og Evrópusambandsins hefur að hluta til einkennst af ágreiningi um það hversu stór hluti regluverks ESB hefur verið innleiddur hér á landi. Nefndar hafa verið tölurnar 15 - 20% á móti 75 - 80%. Þeir sem hafa haldið hærri tölunni á lofti virðast oft gera það í þeim tilgangi að sýna fram á að við séum nú þegar búin að taka upp það stóran hluta regluverksins að það skipti litlu máli að klára upptökuna með inngöngu í ESB.
Í Morgunblaðinu í dag, 24. mars 2026, er mjög upplýsandi grein um þetta málefni eftir Hjört J. Guðmundsson. Þar skýrir hann hvernig umræðan um þessi 80% kom til og hvernig hún var leiðrétt. Og jafnframt tekin upp aftur af Degi B. Eggertssyni, þingmanni Samfylkingarinnar, í ræðu á Alþingi fyrr í þessum mánuði.
Mismunurinn á tölunum felst í því að ýmist er miðað við heildarregluverk ESB, eða út frá þeim hluta sem fellur undir EES. Samkvæmt skýrslu utanríkisráðuneytisins frá 2018 er innleiðing Íslands um 13,4% af öllu regluverki ESB á meðan aðrar heimildir um reglur innri markaðarins telja innleiðingu EES-reglna vera 70 - 80%.
En umræðan um prósentur segir ekki alla söguna.
Það er gagnlegt að skoða lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar til að skýra tengslin nánar með tilliti til þess hvernig samningurinn var lögfestur og afmarkaður – og hvað er ekki í honum.
Tölur um hlutfall innleiðingar geta verið upplýsandi, en þær segja aðeins hluta sögunnar. Ef ætlunin er að meta hvernig samstarfið við ESB snertir fullveldi og pólitíska ákvarðanatöku Íslands er mun mikilvægara að horfa á hvaða málaflokkar eru utan EES - þ.e. hvað Ísland hefur ekki þurft að taka upp og heldur áfram að stjórna sjálft.
Stærstu valdheimildir Íslands eru utan EES-samningsins.
EES-samningurinn tekur eingöngu til reglna innri markaðarins; frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og fólks, samkeppnisreglur, neytendavernd og skyldar reglur. En þær stefnur sem hafa mest áhrif á fullveldi ríkja eru ekki hluti EES-samningsins. Þar má nefna:
Þetta eru ekki jaðarmál. Þessi mál tilheyra grunnstoðum fullveldis; auðlindir, matvælaöryggi, viðskiptastefna, peningar og ytri samskipti. Í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar var einmitt komist að þeirri niðurstöðu að EES-samningurinn bryti ekki í bága við stjórnarskrá þar sem valdið sem alþjóðastofnunum er ætlað er vel afmarkað og gildir á takmörkuðu sviði í milliríkjaviðskiptum.
EES-samningurinn fjallar ekki um pólitíska yfirbyggingu - heldur markaðssamstarf.
Innleiðingarhlutfallið endurspeglar fyrst og fremst hversu mörgum tæknilegum reglum þarf að beita til að skapa einsleitt Evrópskt efnahagssvæði, líkt og lagt var upp með við samþykkt laga nr. 2/1993. Það segir hins vegar ekki alla söguna um eðli samningsins, sem byggir á vel afmörkuðu framsali á valdi í milliríkjaviðskiptum fremur en almennri pólitískri yfirráðaheimild.
EES er í grunninn markaðssamningur. Eins og kom fram í áliti meirihluta utanríkismálanefndar var það grundvallarsjónarmið að ekki þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands vegna samningsins. Þess vegna eru stærstu ákvarðanir sem móta íslenskt samfélag áfram í höndum Alþingis, þótt meginmál samningsins hafi lagagildi hér á landi samkvæmt lögum nr. 2/1993. Í því felst helsti munurinn á EES-og ESB-aðild.
EES felur í sér aðlögun að reglum innri markaðarins í gegnum lögfestingu á meginmáli samningsins - en ekki framsal lykilvaldheimilda á borð við sameiginlega fiskveiðistefnu, landbúnaðarstefnu, myntmál eða ytri samskipti til stofnana Evrópusambandsins.
Niðurstaða: Það sem Ísland tekur ekki upp skiptir mestu.
Þótt áhugavert sé að deila um prósentur innleiðingar, þá er mikilvægt að horfa á stærri myndina:EES-samningurinn gerir að verkum að Ísland þarf að taka upp reglur sem tryggja aðgang að evrópskum innri markaði.
Samningurinn krefur Ísland ekki um að framselja stjórnun á þeim lykilstefnumálum sem liggja utan hans, líkt og meiri hluti utanríkismálanefndar áréttaði við fullgildingu laga um Evrópska efnahagssvæðið.
Þar liggur raunverulegi munurinn - og ástæðan fyrir því að prósentutölur, einar og sér, segja ekki söguna um sjálfstæði Íslands í samskiptum sínum við Evrópu.
Höfundur er lögmaður.
Gunnar Ármannsson skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar
Þorsteinn Valdimarsson skrifar
Sólrún H.G. Proppé skrifar
Helga Jónsdóttir skrifar
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir,Þorkell Heiðarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar
Berglind Þorsteinsdóttir skrifar
Hrönn Ólína Jörundsdóttir skrifar
Guðni Freyr Öfjörð Úlfarsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Margrét Guðnadóttir skrifar
Eva Rós Ólafsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Kjartan Sveinsson skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Gústaf Steingrímsson skrifar
Starfsfólk RIFF skrifar
Unnar Geir Unnarsson skrifar
Markús Candi skrifar
Ólafur Eysteinn Sigurjónsson skrifar
Ingibjörg Valdimarsdóttir skrifar
Svanur Sigurbjörnsson skrifar
Sigurpáll Ingibergsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Eva Þorsteinsdóttir,Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Sigrún Elísabet Unnsteinsdóttir skrifar