Hundseðlið sem heldur Íslandi niðri Sigurður Sigurðsson skrifar 20. mars 2026 14:32 Það er kominn tími til að segja þetta hreint út. Á Íslandi er enn til menning þar sem fólk beygir sig fyrir valdi. Ekki bara af virðingu – heldur af ótta. Ótta við að missa tækifæri, ótta við að loka dyrum, ótta við að lenda utanveltu. Við köllum þetta stundum „hundseðli“. Það er óþægilegt orð, en það er líka óþægilega nákvæmt. Þetta snýst ekki um kurteisi. Þetta snýst um undirgefni. Við beygjum okkur fyrir elítuvaldinu – og vitum það Flestir kannast við þetta, þó fáir viðurkenni það: Fólk sem þorir ekki að gagnrýna yfirmann sinn. Fólk sem lækkar róminn þegar „stór nöfn“ mæta á svæðið. Fólk sem kyngir óréttlæti í vinnunni til að halda friðinn. Og verst af öllu: Fólk sem sér þetta allt – en segir ekkert. Af hverju? Því það veit hvernig þetta virkar. Kökunni er ekki alltafjafntskipt – og allir vita það Við vitum þetta öll, þó fáir segi það upphátt. Við vitum hverjir „skipta kökunni“. Við vitum hvernig kerfið virkar. Og við vitum hvað gerist ef þú ferð ekki eftir leikreglunum. Ef þú hlýðir ekki – þá færðu ekkert. Ekki verkefnin. Ekki stöðurnar. Ekki tækifærin. Og það sem er enn verra: Þetta snertir ekki bara þig. Það getur fylgt þér áfram. Áhrifin geta náð til fjölskyldu þinnar, tengslanetsins þíns, jafnvel næstu kynslóða í litlu samfélagi þar sem orðspor og tengsl skipta öllu. Þetta er það sem heldur fólki niðri og er óspart notað gegn því. Ekki lög. Ekki reglur. Heldur óskrifað kerfi þar sem hlýðni er verðlaunuð – og sjálfstæði getur kostað þig framtíðina. Elítan vill hafa þig þægan. Gamalt vald – nýir herrar Við teljum okkur gjarnan trú um að þetta sé liðin tíð. Að við búum í nútíma lýðræði, laus við gamla elítumenningu. En hegðunin og “hundseðlið” segir aðra sögu. Í hundruð ára lifðum við undir stjórn Dana. Þá var einföld regla: beygðu þig – eða borgaðu verðið. Þessi regla hvarf ekki. Hún bara breytti um búning. Í dag eru það ekki danskir embættismenn. Í dag er það íslensk elíta - fólk sem telur sig yfir aðra hafið og krefst til dæmis forgangs- og sér-þjónustu á sjúkrahúsum. Stjórnmál, stórfyrirtæki, stofnanir og tengslanet eru gróðrarstía fyrir fólk með elítu-valda-ranghugmyndir. Fáir einstaklingar sitja á lykilstöðum og hafa raunverulega afgerandi áhrif á líf fjöldans. Ekki endilega með formlegu valdi – heldur með tengslum, orðspori og aðgengi. Og við hegðum okkur gagnvart þessu valdi á sama hátt og áður. Við beygjum okkur. Það er “hundseðlið”. Smæðin sem enginn þorir að ræða Á Ísland er þetta sérstaklega áberandi og skaðlegt. Hér er allt lítið, allir þekkja alla og allir vita hverjir „skipta máli“. Þetta þýðir að vald verður persónulegt. Það er ekki abstrakt kerfi heldur manneskja sem þú hittir í veislum, sérð í fjölmiðlum eða gætir þurft að vinna með síðar. Þess vegna þegir fólk. Ekki af því það er sammála. Heldur af því það þorir ekki öðru. Þegar „staða“ verður afsökun fyrir framkomu Það er ekki bara kerfið sem er vandamálið. Það er líka elítu-hegðunin sem kerfið leyfir að blómstra. Við þekkjum þetta flest: Fólk sem hagar sér eins og það hafi einhvers konar yfirburðastöðu. Fólk sem talar niður til annarra eins og það sé sjálfsagt. Fólk sem virðist búast við undirgefni – bara vegna titils eða stöðu. Og það sem er kannski mest sláandi er ekki bara framkoman sjálf, heldur viðbrögðin: Fólk frýs - Fólk þegir - Fólk „fellur í stafi“. Ekki af því það sé sammála – heldur af því þetta er orðið svo innrætt að viðbragðið - “hundseðlið” - kemur næstum ósjálfrátt. Þetta er „hundseðlið“ í sinni skýrustu mynd. Þegar þetta smitast inn í kerfin sem eiga að þjóna fólki Það sem ætti þó að hafa vakið miklu meiri umræðu er þegar þessi elítu-menning lekur inn á staði þar sem hún á alls ekki heima. Til dæmis í heilbrigðiskerfinu. Á stöðum eins og Landspítalanum á fólk að mæta virðingu, jafnræði og fagmennsku. Þar er fólk veikburða í yfirfullum bráða- eða biðdeildum, hrætt og oft í viðkvæmri stöðu þar sem fólk upplifir sig lítið í kerfi sem á að styðja það. Það þýðir ekki að kerfið sé vont eða að starfsfólk sé það. Langt því frá – þar starfar fjöldi fólks sem leggur sig fram af heilindum á hverjum degi undir miklu álagi. En þegar menning þar sem „staða“ eða nafnbót gefur viðkomandi yfirburðastöðu yfir aðra, kemst inn í svona umhverfi, þá er eitthvað farið að klikka. Og það þarf að segja það upphátt að það er alger ómenning og mest niðurlægjandi framkoma sem hægt er að sýna borgurunum ef lítil elíta í þjóðfélaginu fær forgang að heilbrigðisþjónustu umfram venjulegt fólk. Þegar þögnin verndar brotamenn Alvarlegasta birtingarmynd þessa hugarfars er þó sú sem fæstir vilja tala um. Þegar fólk í lykilstöðum í litlum samfélögum kemst upp með hegðun sem ætti aldrei að líðast. Við höfum mörg heyrt sögurnar um „merkismenn“ sem eru taldir ómissandi - burðarstólpar samfélagsins. Um einstaklinga sem halda uppi atvinnu, íþróttastarfi eða heilum byggðarlögum - fólk sem „má ekki falla“. Og svo kemur áfallið: Þegar ásakanir koma fram – sérstaklega frá ungum stúlkum eða öðrum sem standa veikar í kerfinu – þá gerist eitthvað sem á aldrei að gerast: Það verður þögn. Ekki vegna þess að enginn viti. Heldur vegna þess að of margir vilja ekki vita. Því ef sannleikurinn kemur upp, þá gæti það haft afleiðingar fyrir „samfélagið“. Fyrir fyrirtækið. Fyrir ímyndina. Fyrir hagsmuni þeirra sem telja sig eiga eitthvað undir þessum einstaklingi. Og þá gerist það versta: Þolandinn verður vandamálið og þarf jafnvel að flýja úr byggðalaginu. Brotamaðurinn verður „of mikilvægur“. Þetta er ekki bara siðferðisbrestur. Þetta er kerfisbrestur. Valdið sem sleppir aldrei Kannski er það versta við þetta er að valdið hverfur ekki þegar embættin gera það. Fyrrverandi ráðherrar, forstjórar og embættismenn halda áfram að njóta sérstakrar stöðu eða virðingar, löngu eftir að embættis- eða stjórnunarstörfum lýkur. Fólk talar enn við þau eins og þau séu yfir aðra hafin. Þau ganga inn í herbergi og loftið breytist. Af hverju? Af því við leyfum því að gerast. Við höldum áfram að upphefja titla - löngu eftir að þeir hafa misst gildi sitt. Við gefum fólki óskrifað vald – einfaldlega vegna þess að það hafði einhvern tíma valda- eða virðingarstöðu. Þetta er ekki virðing. Þetta er menningarlegt vanmat á eigin virði - einskonar “hundseðli” - innrætt í borgarana síðustu árhundruðin. Þögnin er samsekt Stærsta vandamálið er þó ekki valdið sjálft. Það er þögnin í kringum það. Þegar fólk sér óréttlæti en horfir undan. Þegar fólk hvíslar gagnrýni í lokuðum herbergjum en þegir opinberlega. Þegar allir vita – en enginn segir. Þá verður það ekki bara hegðun. Það verður ósýnilegt valdakerfi sem enginn þorir að gagnrýna og viðheldur því vandamálinu. Þetta er ekki saga um Dani – þetta er okkarábyrgð Það er freistandi að kenna sögunni um. Já, við lifðum lengi undir stjórn Dana og þar lærði fólk að beygja sig fyrir valdi og tala Dönsku á sunnudögum. En við getum ekki lifað árið 2026 og enn sagt að allt sé einhverjum öðrum að kenna. Í dag er þetta okkar samfélag, okkar kerfi og okkar ábyrgð. Ef „hundseðlið“ er enn til staðar, þá er það vegna þess að við – meðvitað eða ómeðvitað – leyfum því að lifa. Hamingjusamasta þjóð í heimi – en þegjandi? Það er eitt sem gerir þessa umræðu enn flóknari – og í raun svolítið óþægilega. Ísland mælist reglulega meðal hamingjusömustu þjóða í heimi. Við eigum að vera ánægð. Við eigum að vera sátt og lifum í einu besta samfélagi sem fyrirfinnst í heiminum. Samt finna margir fyrir allt öðru í daglegu lífi. Óöryggi í vinnu. Ótti við að segja skoðun sína. Tilfinning um að sumir hafi meiri aðgang, meiri ósýnileg völd og meiri rétt en aðrir. Hvernig getur þetta farið saman? Svarið er ekki endilega að mælingarnar séu rangar. Þær mæla hluti eins og lífsgæði, tekjur, heilbrigði og félagslegt öryggi – og þar stendur Ísland mjög sterkt. En þær mæla ekki allt. Þær mæla ekki hvað fólk þorir að segja. Þær mæla ekki óttann við að standa upp gegn valdi. Þær mæla ekki þögnina í kringum óþægileg mál. Og þær mæla ekki það sem gerist á bakvið tjöldin í litlu samfélagi þar sem tengsl og staða stjórnar örlögum almennings og geta skipt meira máli en við viljum viðurkenna. Kannski er það einmitt kjarni málsins. Við búum í góðu samfélagi á pappír – en erum ekki alltaf jafn frjáls í samskiptum innan þess. Kannski er „hundseðlið“ ekki sýnilegt í stórum tölum og alþjóðlegum samanburði. Kannski býr það í smáu hlutunum. Í því sem fólk segir ekki. Í því sem fólk þorir ekki. Í því sem allir vita – en enginn mælir gegn. Og ef það er rétt, þá er spurningin ekki hvort við séum hamingjusöm þjóð. Heldur hvort við séum frjáls þjóð í raun – eða bara á blaði, fangar elítu og forréttinda. Nú er nóg komið Við getum haldið áfram eins og ekkert sé. Haldið áfram að bugta okkur fyrir valdinu, þegja og vona það besta. Eða við getum tekið ákvörðun. Að standa bein í baki. Að tala við valdafólk sem jafningja. Að hætta að upphefja titla og byrja að meta fólk eftir gjörðum og mannkostum. Þetta krefst vissulega hugrekkis. Og já – það getur kostað. En hitt kostar meira. Því samfélag sem byggir á ótta og undirgefni verður aldrei sterkt til lengdar. Spurningin sem skiptir máli Við þurfum ekki fleiri skýrslur, nefndir eða stefnur. Við þurfum eina einfalda spurningu: Ætlum við að vera þjóð sem stendur – eða þjóð sem beygir sig? Svarið kemur ekki frá stjórnmálamönnum eða embættismönnum. Það kemur frá okkur sjálfum – í litlu augnablikunum, á hverjum degi. Þegar við ákveðum hvort við segjum eitthvað...eða þegjum enn einu sinni. Höfundur er byggingaverkfræðingur og áhugamaður um betra samfélag. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Sigurður Sigurðsson Rannveig Tenchi Ernudóttir Skoðun Góð áminning um sjálfsögð réttindi Helga Rósa Másdóttir,Magnús Þór Jónsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir Skoðun Vinnum að hag sjúklinga – og förum rétt með staðreyndir Aðalsteinn Arnarson,Kristján Jón Jónatansson Skoðun Lögmaður á villigötum – skák og mát… Agnar Þór Guðmundsson Skoðun Skoðun Skoðun Hundseðlið sem heldur Íslandi niðri Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Jysk, veikindaréttur opinberra starfsmanna, Emmsjé Gauti og forréttindablinda Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Nálaraugað rammaáætlun og markaðsskrifstofa frá 1997 Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar Skoðun Vinnum að hag sjúklinga – og förum rétt með staðreyndir Aðalsteinn Arnarson,Kristján Jón Jónatansson skrifar Skoðun Afsláttur fyrir erlenda glæpamenn Anton Sveinn McKee skrifar Skoðun Góð áminning um sjálfsögð réttindi Helga Rósa Másdóttir,Magnús Þór Jónsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Launin mín eru ekki vandamálið. Hættu að kenna fátækum um mistök þín Ian McDonald skrifar Skoðun Öfugir hvatar hlutdeildarlána Sindri Pálmason skrifar Skoðun Hamingjan er ekki tilviljun, hún er afleiðing Elliði Vignisson skrifar Skoðun Er háskólamenntun trygging fyrir húsnæðisöryggi? Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Afsal fullveldis – eða ekki. Er það einhver spurning? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Framkvæmdir auka losun en aðeins tímabundið Ívar Kristinn Jasonarson skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra eflir endó-meðferð Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar Skoðun „Verður Guggan áfram gul?“ – hvað ætlar ráðherra að gera við Stykkishólm? Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Hjálp, það á að breyta malbikinu mínu! Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hækkun örorkubóta eða raunverulegur stuðningur? Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Léttum á vegunum og eflum strandsiglingar Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar Skoðun Þáttaskil í umræðu um blóðmerahald Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Hamingja á stafrænum tímum Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Ósýnilegi reikningurinn í grunnskólum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Um tæknirisana og stjórnlausa bruðlið Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Lögmaður á villigötum – skák og mát… Agnar Þór Guðmundsson skrifar Skoðun Áhrif endurgjafar á virkni heilans Hanna Steinunn Steingrímsdóttir skrifar Skoðun Meðvirka fjölskyldan Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Sérkennilegur samhljómur Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Samstarf um grænni framtíð í borginni okkar Óskar Dýrmundur Ólafsson skrifar Skoðun Þyrnirós Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun „Óvægið“ að vitna í lög? Helga Jónsdóttir skrifar Skoðun Tenging almannatrygginga við launavísitölu – ófyrirséðar afleiðingar fyrir börn og jöfnuð Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Hver hefði haldið? Jean-Rémi Chareyre skrifar Sjá meira