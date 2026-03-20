„Verður Guggan áfram gul?“ – hvað ætlar ráðherra að gera við Stykkishólm? Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar 20. mars 2026 09:47 Undanfarna daga hafa borist fréttir sem vekja ekki aðeins áhyggjur í Stykkishólmi – heldur víðar um land. Fyrirtæki eru farin að fresta eða hætta við uppbyggingu vegna óvissu. Fólk horfir upp á atvinnugreinar sem hafa verið stoðir samfélagsins veikjast með skömmum fyrirvara. Og það sem situr eftir er ekki bara óvissa – heldur reiði, áhyggjur og spurningar. Samfélagið kraumar. Þetta snýst ekki bara um Stykkishólm Stykkishólmur er ekki eina sveitarfélagið sem stendur frammi fyrir þessari stöðu. Víða um land eru samfélög sem byggja afkomu sína að hluta á sambærilegum forsendum – og fylgjast nú grannt með því sem er að gerast. Verðum við næst? Þetta snýst því ekki bara um eina byggð – heldur um traust, fyrirsjáanleika og stefnu stjórnvalda gagnvart landsbyggðinni í heild. Hvað var fólki sagt – og hvað er að gerast núna? Ég rifja upp framboðsfund ráðherra í Stykkishólmi haustið 2024 þar sem atvinnumál og framtíð svæðisins voru rædd ítarlega. Eftir þann fund situr að umræðan gaf ekki til kynna að breytingar af þessu tagi væru yfirvofandi – hvorki með þessum hætti né þessum hraða. Það vekur eðlilega spurningar: Var samfélagið upplýst með fullnægjandi hætti? Var talað skýrt við fólkið sem þetta snertir? Eða erum við nú að horfa upp á stefnu sem aldrei var lögð fram af hreinskilni? „Tímabundið“ – en hvað þýðir það í raun? Vísað hefur verið til þess að skelbætur hafi alltaf átt að vera tímabundnar. En sú mynd er ekki einföld. Bæturnar voru settar á í kjölfar áfalls – með þeirri von að skelstofnar myndu ná sér aftur. Forsendan var því ekki skýr tímarammi, heldur þróun sem átti að eiga sér stað í náttúrunni. Sú þróun hefur ekki orðið.Það kallar á eina grundvallarspurningu: Er sanngjarnt að afgreiða málið sem „útrunnið úrræði“ – þegar forsendurnar sem áttu að leysa vandann gengu aldrei eftir? Að kenna fortíðinni um leysir ekki stöðuna í dag Í umræðunni hefur verið bent á ofveiði og veiðiaðferðir. En gögnin benda ekki til einnar afgerandi skýringar. Þar er frekar talað um samspil: sýkinga hitastigsbreytinga og veiðiaðferða Meðan sú mynd er því óljós er lítið upp úr því að hafa að leita sökudólga – sérstaklega á kostnað núverandi og komandi kynslóða. Hér stöndum við því frammi fyrir kjarna málsins: Hvernig bregðumst við við stöðunni í dag – án þess að leggja samfélagið á hliðina? Er sanngjarnt að næstu kynslóðir beri höggið? Fólkið sem býr í Stykkishólmi í dag, sem elur upp börnin sín og mætir til vinnu og tekur þátt í samfélaginu, ber ekki ábyrgð á ákvörðunum fortíðar. Samt er það þetta fólk – og börnin þeirra – sem standa nú frammi fyrir afleiðingunum. Við þekkjum sögurnar. Það er kannski farið að fenna yfir þær – en við munum þær.Nú stendur ráðherra því frammi fyrir vali:Ætlar hann að endurtaka þá sögu – eða læra af henni? Eigum við aftur að sitja eftir og spyrja: „Átti Guggan að vera áfram gul?“ Þetta snýst um aðferðina – ekki bara ákvörðunina Ef breytingar eru nauðsynlegar – þá skiptir máli hvernig þær eru gerðar.Hvers vegna er ekki: skilgreint aðlögunartímabil sett fram raunveruleg aðgerðaáætlun og unnið með samfélaginu? Hvar ertu, ráðherra? Í ljósi stöðunnar er eðlilegt að kalla skýrt eftir því að ráðherra: mæti til Stykkishólms horfist í augu við samfélagið og útskýri forsendur sínar Ekki í gegnum fréttir.Ekki í gegnum tilkynningar.Ekki í gegnum aðstoðarmenn. - Heldur í beinu samtali við samfélagið og íbúa sem þetta snertir. Stærri spurningin Ef þetta er sú aðferð sem á að beita – með skömmum fyrirvara og án samráðs – þá vaknar stærri spurning: Hver er raunveruleg stefna stjórnvalda fyrir landsbyggðina? Á að styrkja byggðir um land allt?Eða erum við að horfa upp á þróun þar sem sífellt færri svæði standa eftir? Samfélagið í Stykkishólmi á skilið meira en svör Þetta snýst um að varðveita og tryggja: gagnkvæmt traust fyrirsjáanleika og virðingu fyrir samfélögum Stykkishólmur – sem og önnur samfélög í svipaðri stöðu – eiga skilið að ákvarðanir sem þessar séu ekki teknar yfir höfuð þeirra. Samfélagið á skilið að vera hluti af lausninni - og að á það sé hlustað. Spurningin er ekki lengur hvort breytingar þurfi að eiga sér stað – heldur hvernig og með hverjum þær eru unnar! Höfundur er íbúi í Stykkishólmi og virkur þátttakandi í samfélags- og atvinnulífi bæjarins. Arnar Helgi Lárusson Skoðun Áhrif endurgjafar á virkni heilans Hanna Steinunn Steingrímsdóttir Skoðun Hjálp, það á að breyta malbikinu mínu! Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Um tæknirisana og stjórnlausa bruðlið Kristinn Jón Ólafsson Skoðun Ósýnilegi reikningurinn í grunnskólum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun ESB- umræðan á Íslandi er orðin óþolandi léleg Gunnar Einarsson Skoðun „Verður Guggan áfram gul?“ – hvað ætlar ráðherra að gera við Stykkishólm? Rannveig Tenchi Ernudóttir Skoðun Skoðun Skoðun Framkvæmdir auka losun en aðeins tímabundið Ívar Kristinn Jasonarson skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra eflir endó-meðferð Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar Skoðun „Verður Guggan áfram gul?“ – hvað ætlar ráðherra að gera við Stykkishólm? Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Hjálp, það á að breyta malbikinu mínu! Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hækkun örorkubóta eða raunverulegur stuðningur? Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Léttum á vegunum og eflum strandsiglingar Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar Skoðun Þáttaskil í umræðu um blóðmerahald Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Hamingja á stafrænum tímum Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Ósýnilegi reikningurinn í grunnskólum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Um tæknirisana og stjórnlausa bruðlið Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Lögmaður á villigötum – skák og mát… Agnar Þór Guðmundsson skrifar Skoðun Áhrif endurgjafar á virkni heilans Hanna Steinunn Steingrímsdóttir skrifar Skoðun Meðvirka fjölskyldan Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Sérkennilegur samhljómur Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Samstarf um grænni framtíð í borginni okkar Óskar Dýrmundur Ólafsson skrifar Skoðun Þyrnirós Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun „Óvægið“ að vitna í lög? Helga Jónsdóttir skrifar Skoðun Tenging almannatrygginga við launavísitölu – ófyrirséðar afleiðingar fyrir börn og jöfnuð Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Hver hefði haldið? Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Nú á að hafa áhrif á héraðsdóm og Alþingi og freista þess að fella ÁTVR Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Frádráttarbært dýraníð Jón Kaldal skrifar Skoðun Ósýnilegi reikningurinn í grunnskólum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun ESB- umræðan á Íslandi er orðin óþolandi léleg Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Veik og þreytt dag eftir dag Nanna Hlín Halldórsdóttir,Hugrún Vignisdóttir,Anna Sigrún Ingimarsdóttir,Elísa Ósk Línadóttir,Freyja Imsland skrifar Skoðun Innleiðingarblekkingin Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Skoðun Lög að leysa leikskólavandann? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Er einhver í áskrift að peningunum þínum? Vésteinn Örn Pétursson skrifar Skoðun Stöðvum kjaragliðnun örorku- og ellilífeyris Kristján Þórður Snæbjarnarson,Ragna Sigurðardóttir skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra fækkar endó-aðgerðum Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Um gæluverkefnin í Reykjavík Sabine Leskopf skrifar Sjá meira