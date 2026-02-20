Skoðun

Að vinna undir nýfrjáls­hyggju­manni

Ægir Máni Bjarnason skrifar

Ég verð aldrei veikur

Veikindi eru fyrir aumingja

Ef ég myndi hringja mig inn veikann í dag þá yrði ég rekinn

Ég er með vægann hita, smá hálsbólgu og kvef

Ég harka þetta af mér

Vinur minn dó á dögunum

Auðvitað syrgi ég hann en menn þurfa að vinna

Það er ekkert til sem heitir andleg veikindi

Eða ég fæ allavega ekki borgað ef ég myndi taka mér andlegan veikindadag

Það segir yfirmaður minn, hann trúir ekki á þetta

Ekki frekar en að ég trúi á þetta, allavega ef ég vill halda vinnuni minni

Er ég að upplifa kulnun?

Hvað er það eiginlega?

Hættu að vera aumingi segi ég við sjálfann mig og held áfram að vinna

Þarf að skila inn nýjustu skýrsluni

Ég er duglegur, ég get þetta, ég er svo góður í þessu starfi

Fæ mér bara annann kaffibolla og bingó, klára og skila inn

Ansans vesen að sofa svona yfir sig

Mig langaði varla uppúr rúminu í morgun

En maður þarf nú að vinna, ekki vera aumingi

Ég er að standa mig vel, ég skilaði inn skýrsluni í gær á mettíma

Þegar ég mæti í vinnuna er ég kallaður á skrifstofuna hjá yfirmanninum

Hann ætlar örugglega að láta mig heyra það fyrir að sofa yfir mig enn eina ferðina

Nú er allt búið, lífið ónýtt

Ég var látinn fara í gær og sagt var upp vinnusamningnum

Ég klúðraði skýrsluni, ég var að flýta mér

Ég var svo stressaður að klára hana ekki á réttum tíma

Svo er ég búinn að sofa alltof mikið yfir mig

Þetta er allt mér að kenna

Ég er bara aumingi, atvinnulaus aumingi, sem getur ekki einu sinni skrifað skýrslu rétt

Helvítis andskotans fífl sem er einskis verður

Höfundur er listamaður og félagsliði.

