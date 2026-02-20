Ég verð aldrei veikurVeikindi eru fyrir aumingjaEf ég myndi hringja mig inn veikann í dag þá yrði ég rekinnÉg er með vægann hita, smá hálsbólgu og kvefÉg harka þetta af mér
Vinur minn dó á dögunumAuðvitað syrgi ég hann en menn þurfa að vinnaÞað er ekkert til sem heitir andleg veikindiEða ég fæ allavega ekki borgað ef ég myndi taka mér andlegan veikindadagÞað segir yfirmaður minn, hann trúir ekki á þettaEkki frekar en að ég trúi á þetta, allavega ef ég vill halda vinnuni minni
Er ég að upplifa kulnun?Hvað er það eiginlega?Hættu að vera aumingi segi ég við sjálfann mig og held áfram að vinnaÞarf að skila inn nýjustu skýrsluniÉg er duglegur, ég get þetta, ég er svo góður í þessu starfiFæ mér bara annann kaffibolla og bingó, klára og skila inn
Ansans vesen að sofa svona yfir sigMig langaði varla uppúr rúminu í morgunEn maður þarf nú að vinna, ekki vera aumingiÉg er að standa mig vel, ég skilaði inn skýrsluni í gær á mettímaÞegar ég mæti í vinnuna er ég kallaður á skrifstofuna hjá yfirmanninumHann ætlar örugglega að láta mig heyra það fyrir að sofa yfir mig enn eina ferðina
Nú er allt búið, lífið ónýttÉg var látinn fara í gær og sagt var upp vinnusamningnumÉg klúðraði skýrsluni, ég var að flýta mérÉg var svo stressaður að klára hana ekki á réttum tímaSvo er ég búinn að sofa alltof mikið yfir migÞetta er allt mér að kennaÉg er bara aumingi, atvinnulaus aumingi, sem getur ekki einu sinni skrifað skýrslu réttHelvítis andskotans fífl sem er einskis verður
Höfundur er listamaður og félagsliði.
