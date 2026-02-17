Skoðun

Samgönguráð: Fyrir landið allt eða eitt kjör­dæmi?

Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar

Samkvæmt lögum nr. 30/2023 um stefnur og aðgerðaáætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála skipar ráðherra samgönguráð. Hlutverk þess er að gera tillögu til ráðherra um samgönguáætlun, fimm ára aðgerðaáætlun hennar, stefnu og forgangsröðun framkvæmda að fengnum áherslum ráðherra.

Samgönguráð er bundið embættistíma ráðherra og skal skipað þremur fulltrúum, tveimur án tilnefningar og einum tilnefndum af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Í samgönguráði sitja nú:

• Bragi Þór Thoroddsen, formaður, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi,

• Alexandra Jóhannesdóttir, varaformaður, sveitarstjóri á Skagaströnd,

• Arnar Þór Sævarsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fyrrverandi sveitarstjóri á Blönduósi.

Innviðaráðherra er Eyjólfur Ármannsson, þingmaður Norðvesturkjördæmis.

Þegar bæði ráðherra og allt samgönguráð sem mótar tillögur um samgönguáætlun, fimm ára aðgerðaáætlun hennar og forgangsröðun samgönguframkvæmda um land allt tengjast sama landsvæði, vakna eðlilega upp spurningar um jafnræði og sanngirni í ákvarðanatöku um uppbyggingu innviða landsins.

Slík vinnubrögð grafa undan trausti til forgangsröðunar samgönguframkvæmda og vekja eðlilega upp efasemdir um hvort heildarhagsmunir landsins ráði þar í raun för.

Samgönguinnviðir eru þjóðarmál. Tryggja verður ávallt að forgangsröðun þeirra byggist á faglegu mati, gagnsæi og þörfum landsins alls.

Höfundur er formaður Sambands sveitarfélaga á Austurlandi og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi.

