Bein útsending: Litlu jól Blökastsins Magnús Jochum Pálsson skrifar 7. desember 2025 15:02 Auðunn Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson koma sér í jólagírinn á sunnudaginn með jólabingói. Litlu jól Blökastsins fara fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpi Vísis klukkan 19:30 í dag. Auðunn Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson munu þar opna yfir fimmtíu jólagjafir og draga út áskrifanda fyrir hverja gjöf. Litlu Jólin eru orðin að árlegum viðburði hjá FM95Blö þar sem þremenningarnir hafa það huggulegt með heitt súkkulaði og opna gjafir fyrir heppna áskrifendur. Til þess að eiga kost á að vinna er hægt að gerast áskrifandi að Blökastinu hér. Allir áskrifendur eru sjálfkrafa í pottinum, sama hvort þeir koma inn í þáttinn fyrir hann eða í miðri útsendingu. Horfa má á útsendinguna í beinni í spilaranum hér fyrir neðan og hefst hún klukkan 19:30. Ýmislegt getur leynst í pökkunum „Fólk þarf bara að vera áskrifandi af Blökastinu, setjast í sófann með heitt kakó og sjá hvort þau verði dregin út!“ segir Steindi í samtali við Vísi. Í gegnum tíðina hafa alls konar gjafir komið upp úr pökkunum, verið allt frá ullarsokkum yfir í flugferðir í pottinum. Svo yfirleitt kemur Steindi með eitthvað skemmtilegt úr bílskúrnum. Auk litlu jólanna heldur Blökastið úti jóladagatali daglega fram að jólum. Á nýársdag 2026 verður síðan árlegt fjölskyldunýársbingó Blökastsins. FM95BLÖ Jól Mest lesið Jólabingó Blökastsins á sunnudag Jól Bein útsending: Litlu jól Blökastsins Jól Betri en hefðbundnar sörur Jól Jólastöðin er komin í loftið Jól Jóladagatal Vísis: Brauðristin bregður Brynjari Níelssyni Jól Jólamolar: Gat ekki borðað hamborgarhrygg í mörg ár eftir að hann borðaði yfir sig Jól Bjó til jóladagatal úr klósettrúllu Jól Stekkjarstaur kom til byggða í nótt Jól Aðventan með Lindu Ben: Mjúkir kanilsnúðar með valhnetukaramellu Jól Jólamolar: Losnuðu úr sóttkví korter í jól og fjölskyldan brunaði af stað Jól Fleiri fréttir Bein útsending: Litlu jól Blökastsins Jólabingó Blökastsins á sunnudag Ilmandi jólaglögg að hætti Jönu Betri en hefðbundnar sörur Sjá meira