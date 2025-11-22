Halldór 22.11.2025 Samúel Karl Ólason skrifar 22. nóvember 2025 07:11 Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Halldór Mest lesið Þolinmæði Hafnfirðinga er á þrotum! Kristín Thoroddsen Skoðun Hjólhýsabyggð á heima í borginni Einar Sveinbjörn Guðmundsson Skoðun Þeir vita sem nota Jón Pétur Zimsen Skoðun Halldór 22.11.2025 Samúel Karl Ólason Halldór Berir rassar í Tsjernóbíl Sif Sigmarsdóttir Skoðun Framtíðin er þeirra Hrund Gunnsteinsdóttir Skoðun Um vanda stúlkna í skólum Ragnar Þór Pétursson Skoðun Ofbeldi eyðileggur góða skemmtun Guðfinnur Sigurvinsson Skoðun Örsögur um Ísland á þjóðvegi 95 Sif Sigmarsdóttir Bakþankar Hugleiðingar um miskabætur í dómsmálum Réttargæslumenn neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis Skoðun Fleiri fréttir Halldór 15.11.2025 Halldór 8.11.25 Halldór 01.11.25 Halldór 25.10.2025 Halldór 18.10.2025 Halldór 11.10.2025 Halldór 4.10.2025 Sjá meira