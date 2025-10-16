Sumardag árið 1919 rétti ungverskur læknir húshjálp sinni blómvönd og bað hana um að koma honum fyrir í vasa. Næsta dag voru blómin dauð.
Þegar læknirinn komst að því að stúlkan hefði verið á blæðingum skrifaði hann vísindagrein um tortímingarmátt tíða kvenna. Í kjölfarið náði fótfestu sú trú að konur á túr gæfu frá sér eitrið „menotoxin“ sem olli því að gróður visnaði, brauð reis ekki við bakstur og sulta hljóp ekki.
En þótt tíðir kvenna hafi í aldanna rás þótt brestur virðast þær nú skyndilega helsti styrkleiki þeirra.
Íslenskar leikkonur þurfa ekki að óttast að gervigreindarleikkonan Tilly Norwood, sem steig nýverið fram á sjónarsviðið, ógni atvinnuöryggi þeirra. Kvað leikstjórinn Baldvin Z gervigreindarleikkonur ekki spennandi kost, því fegurðin í góðum leik fælist í hinu óvænta – eins og leikkonum á túr og í vondu skapi.
Leikkonur tóku ummælin óstinnt upp. Kannski voru þær einfaldlega á túr. Baldvin Z taldi þó öruggast að bakka með það sem hann kallaði „rasshausa-ummæli“ sín, sem hefðu verið „gamaldags“ og „hallærisleg“.
Full ástæða er til að láta Baldvini Z heyra það. Fimm ástæður eru hins vegar til að fagna slíkum rasshausa-ummælum:
Eins og í tilfelli Baldvins Z rennur góður ásetningur stundum út í sandinn.
Svíakonungur kvaðst miður sín yfir mistökunum. Rasshausa-ummæli kalla þó sjaldan á svo sterkar tilfinningar.
Í bókinni Ekki misskilja mig vitlaust eftir Guðjón Inga Eiríksson má finna lífleg mismæli ýmissa Íslendinga.
Rasshausa-ummæli lifa sjaldan lengur en það tekur hláturinn að fjara út. En einstaka sinnum festa þau sig í sessi.
Orðið rasshaus tók að skjóta rótum í íslenskri tungu á öðrum áratug 21. aldarinnar. Hugtakið „rasshausa-ummæli“ er hins vegar nýtt af nálinni.
Þótt Baldvin Z fagni því kannski ekki að vera smiður þess má hann þakka fyrir að vera ekki kenndur við það:
Þriðjudaginn 23. apríl árið 1991 vaknaði breski viðskiptajöfurinn Gerald Ratner glaður í bragði. Ratners beið sú vegsemd að halda ræðu á samkomu atvinnurekenda í Royal Albert Hall í London, en hann rak vinsæla keðju skartgripaverslana, sem seldi skart á hagstæðu verði.
Ræða Ratners gekk vel. EN ÞÚ TRÚRI EKKI HVAÐ GERÐIST NÆST. Sakleysisleg spurning áhorfanda í salnum átti eftir að umturna lífi hans. „Hvernig getið þið selt vörurnar ykkar svona ódýrt?“ Ratner hikaði ekki: „Því þær eru andskotans drasl,“ svaraði hann. „Við seljum eyrnalokka sem kosta minna en samloka með rækjusalati – en þeir endast líka skemur.“
Viðskiptavinum skartgripaverslana Ratners var ekki skemmt. Salan hrundi og fyrirtækið varð næstum gjaldþrota. Svo epískt var fall Ratners að í enskri tungu er nú talað um „að gera Ratner“ þegar viðhöfð eru rasshausa-ummæli.
En rasshausa-ummæli eru – eins og afstæðiskenning Einsteins – háð tíma og rúmi.
Árið 1632 var ítalski stjörnufræðingurinn Galileo Galilei dæmdur í stofufangelsi fyrir að viðra það sem þá þóttu óttaleg rasshausa-ummæli: Galileo hélt því fram að jörðin snerist kringum sólina en ekki öfugt.
Að sama skapi getur viðtekinn sannleikur gærdagsins verið rasshausa-ummæli dagsins í dag.
„Húsfreyjustörf eru aldrei leiðinleg – Nema húsfreyjan sé það sjálf,“ sagði í fyrirsögn í dagblaðinu Vísi árið 1955.
Ummæli formanns Sambands danskra húsmæðrafélaga þóttu sjálfsögð árið 1955. Gæfi einhver í skyn árið 2025 að þætti konu leiðinlegt að skúra væri skýringin sú að hún væri sjálf svo leiðinleg yrði viðkomandi tafarlaust afskrifaður sem rasshaus.
Fyrir slysni fanga rasshausa-ummæli Baldvins Z kjarna þess sem hann vildi sagt hafa: Það eru blæbrigðin sem gefa lífinu lit, mótlætið sem getur af sér nýjar hugmyndir, mislyndið sem leysir úr læðingi sköpunargáfuna, glappaskot sem gera okkur kleift að hlæja á erfiðum stundum. Fegurðin felst í hinu óvænta – eins og leikstjórum sem viðhafa rasshausa-ummæli. Án blæbrigða væri tilveran fullkomin flatneskja.