Ég er á þeirri skoðun að það sé misskilningur í menntakerfinu um mælingu um getu til að lesa sér til gagns.
Tökum sem dæmi, Konan mín getur lesið bók á tveimur dögum og man allt sem gerðist í bókinni á meðan það tekur mig tvær vikur að gera það sama.
Svo ég fór að hugsa að ef viðmiðið er að ef allir geti lesið 100 orð á mínútu þá er það metið að þau geta lesið sér til gagns?
Ef ég les 100 orð á mínútu, sem ég gæti gert á góðum degi þá man ég yfirleitt ekkert um hvað ég las. Ég þarf að lesa hverja setningu 3-4 sinnum til að ná henni.
Hvernig væri að hætta þessu hraðaviðmiði og leyfa hverjum og einum að lesa á sínum hraða og síðan meta lesskilning?
Ég hins vegar les enskan texta margfalt hraðar einhverja hluta vegna.
Kveðja, Jóhannes.
Höfundur er rafvirki.
Jóhannes Jóhannesson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar
Helgi Jóhannsson skrifar
Ólafur H. Jóhannsson skrifar
Stefnir Húni Kristjánsson skrifar
Benedikt Gíslason skrifar
Harpa Þorsteinsdóttir skrifar
Kristján Freyr Halldórsson skrifar
Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir skrifar
Steinþór Steingrímsson,Einar Freyr Sigurðsson,Helga Hilmisdóttir skrifar
Jörgen Ingimar Hansson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Ásthildur Lóa Þórsdóttir,Ragnar Þór Ingólfsson skrifar
Svandís Svavarsdóttir skrifar
Breki Pálsson skrifar
Vigdís M. Jónsdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Sighvatur Björgvinsson skrifar
Vigdís Gunnarsdóttir skrifar
Benedikt S. Benediktsson skrifar
Andri Steinn Hilmarsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Jón Ingi Hákonarson skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Petrína Þórunn Jónsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Arngrímur Guðmundsson skrifar
Gunnar Magnús Diego skrifar