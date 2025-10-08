Skoðun

Les­skilningur eða les­blinda???

Jóhannes Jóhannesson skrifar

Ég er á þeirri skoðun að það sé misskilningur í menntakerfinu um mælingu um getu til að lesa sér til gagns.

Tökum sem dæmi, Konan mín getur lesið bók á tveimur dögum og man allt sem gerðist í bókinni á meðan það tekur mig tvær vikur að gera það sama.

Svo ég fór að hugsa að ef viðmiðið er að ef allir geti lesið 100 orð á mínútu þá er það metið að þau geta lesið sér til gagns?

Ef ég les 100 orð á mínútu, sem ég gæti gert á góðum degi þá man ég yfirleitt ekkert um hvað ég las. Ég þarf að lesa hverja setningu 3-4 sinnum til að ná henni.

Hvernig væri að hætta þessu hraðaviðmiði og leyfa hverjum og einum að lesa á sínum hraða og síðan meta lesskilning?

Ég hins vegar les enskan texta margfalt hraðar einhverja hluta vegna.

Kveðja, Jóhannes.

Höfundur er rafvirki.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið