„Við erum ákaflega ánægð með að íslenskir áhorfendur eru mjög spenntir að sjá Mania: The ABBA Tribute.

Það eru aðeins örfá sæti eftir á kvöldsýninguna þannig að við erum ánægð að geta boðið upp á aðra sýningu meðan sveitin er á Íslandi. Tónlist ABBA er skemmtileg og höfðar til allra aldurshópa og ég er viss um að sýningin mun slá í gegn á Íslandi eins og hún hefur gert annars staðar.

Sýningin er frábær skemmtun enda tónlist ABBA ein sú besta og frægasta í heimi," segir James Cundall,sem stýrir breska framleiðslufyrirtækinu Jamboree Entertainment sem flytur sýninguna til landsins.

Mania: The ABBA Tribute er vinsælasta ABBA sýning í heimi og hefur verið sýnd í yfir 35 löndum síðustu tvo áratugi. Milljónir gesta hafa skemmt sér konunglega á Mania: The ABBA Tribute. Uppselt var á tónleikana í Shaftesbury leikhúsinu í West End 2021 og á alls 80 sýningum um öll Bandaríkin 2022 og 2023.

Mania: The ABBA Tribute skartar hæfileikaríkum flytjendum og tónlistarfólki sem endurskapa síðustu tónleika hinnar goðsagnarkenndu sænsku hljómsveitar ABBA í lifandi flutningi með flottri sviðssetningu, búningum og lýsingu.Á sýningunni verða öll frægustu lög ABBA eins og Mamma Mia, Voulez Vous, Dancing Queen, The Winner Takes It All, SOS, Fernando, Does Your Mother Know, Gimme! Gimme! Gimme!, Waterloo og fleiri.

Það verður mikið um að vera í Hörpu þessa helgi í lok september með tvennum tónleikum Mania: The ABBA Tribute laugardaginn 27. september nk. og að auki mun Dominic and Halpin and the Hurricanes, ein vinsælasta kántrý hljómsveit Bretlands, stíga á svið einnig í Eldborgarsalnum með tónleikana A Country Night in Nashville föstudagskvöldið 26. september. Það er því ljóst að stuðið verður í Hörpu þessa helgi.

Miðaverð á Mania: The ABBA Tribute og Country Night in Nashville er frá 5.990 kr til 14.990 kr og miðar eru í sölu á harpa.is og tix.is. Báðar sýningarnar verða í Eldborgarsalnum klukkan 20 á föstudags- og laugarskvöld 26. og 27. september og nú bætist við dagsýning á Mania klukkan 15 á laugardeginum 27. september.