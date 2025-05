A Country Night in Nashville kemur í Hörpu

Donna Marie og Dominic Halpin á sviði.

A Country Night in Nashville kemur beint frá Royal Albert Hall í London og úr metsölu tónleikaferðalag í Bretlandi. Dominic Halpin er einstaklega flottur og sjarmerandi söngvari og mætir í Hörpu ásamt hæfileikaríkri hljómsveit sinni sem munu endurskapa honky-tonk stemmninguna í Nashville og munu fanga orkuna og andrúmsloftið í heimabæ kátrítónlistarinnar.

Dominic er breskur söngvari og gítarleikari sem hefur öðlast alþjóðlega frægð og spilað og sungið með stjörnum á borð við Sir Cliff Richard, Tony Bennett og Emeli Sandé auk þess að hafa samið lög fyrir Hollywood kvikmyndir og sjónvarp. Þá hefur hann einnig hljóðritað plötu með fyrrum trommara Elvis Presley. Auk Dominic eru í hljómsveitinni þau Shelly Quarmby (söngur), Donna Marie (söngur/ hljómborð), Ben Wiltshire (bassi), James Walker (trommur) og Matt Wells (gítar / banjó).

Ótrúleg veisla af kántrýtónlist

Kántrýveislan verður aðeins eitt kvöld í Hörpu.

Áhorfendur fara í magnað tónlistarferðalag sem spannar nokkra áratugi með léttleikandi og hjartnæmum söng og hljóðfæraleik með lögum Johnny Cash, Dolly Parton, Willie Nelson, Patsy Cline, The Chicks, Shania Twain og Lady A svo nokkrir séu nefndir.

Kántrýtónlist hefur verið á mikilli uppleið aftur í vinsældum á síðustu árum þar sem tónlistarfólk eins og The Shires, Taylor Swift, Lady Antebellum (Lady A) og Beyonce hafa öll komið með sitt innlegg og stíl og kynnt kántrítónlist fyrir risastórum, nýjum og ungum aðdáendahópi.

Á dagskrá tónleikanna A Country Night in Nashville eru áhrifamiklir smellir frá mörgum kántrýstjörnum en þar má nefna Ring of Fire, Crazy, Follow Your Arrow, It's Five o'Clock Somewhere, Need You Now, Nine to Five, The Gambler og margir fleiri. Þessi ótrúlega veisla af kántrýtónlist er mögnuð upplifun sem enginn ætti að láta framhjá sér fara. Tónleikarnir A Country Night in Nashville verða aðeins eitt kvöld 26. september nk.

Á dagskrá tónleikanna A Country Night in Nashville verða áhrifamiklir og þekktir kántrýsmellir.

Áhorfendur munu upplifa að þeir séu hreinlega í Nashville

,,Ég hef verið svo lánsamur að kynna A Country Night in Nashville í Royal Albert Hall og það er líklega toppurinn á mínum starfsferli að koma hljómsveit sem þessari í eina frægustu tónlistarhöll heims. Ég þekki vel til hæfileikaríkra tónlistarmanna hljómsveitarinnar sem í bland við glæsileika Eldborgarsals Hörpu munu skapa skemmtilegt og ógleymanlegt kvöld fyrir áhorfendur," segir James Cundall, sem stýrir breska framleiðslufyrirtækinu Jamboree Entertainment sem flytur A Country Night in Nashville til landsins.

,, Dominic Halpin and the Hurricanes flytja lögin með mögnuðum kántrý tónum og upplifun. Hljómsveitin kemur með svo mikla gleði og húmor í sýninguna að áhorfendur munu upplifa að þeir séu hreinlega í Nashville þessa kvöldstund," segir James Cundall ennfremur.

Miðar eru nú komnir í sölu og verðið er 5.990-14.990 kr. Hægt er að kaupa miða á harpa.is og tix.is