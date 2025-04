„Mér þykir mjög vænt um lyfin mín“

Gestir og gangandi í miðborginni hafa í apríl getað litið inn um sýningarglugga Hafnar.hauss við Hafnarstræti 17 og séð innsetningarverkið „Það er gluggaverkur í dag“(„Window pain management“ á ensku).

Verkið veitir innsýn inn í hversdagsleika langveikra og samanstendur af ljóði, leirmunum og skúlptúrum sem unnir voru úr lyfjaumbúðum Ingiríðar Halldórsdóttur, listakonunar, í gegnum veikindaferli hennar. Vísir heyrði hljóðið í Ingiríði og ræddi við hana um listina, veikindin og Lyfveru.

Ingiríður er með Ehlers-Danlos-heilkenni sem einkennist af of miklum liðleika í líkamanum og teygjanlegum bandvef. Þar að auki glímir hún við sjálfsofnæmi, króníska verki og miðtaugakerfisraskanir.

„Ég byrja að fá og er greind með rosalega slæma vefjagigt sautján ára. Síðan hætti ég í Háskólanum 2018 og fór í endurhæfingu. Á tímabili fékk ég nýja sjúkdómsgreining á ársfresti eða sex mánaða fresti þangað til að fyrir tveimur árum fer að hægja á þessu. Þá hætti ég að versna og fer að geta unnið á þessu,“ segir hún.

„Ég er mjög greind kona,“ segir Ingiríður og hlær. „Ég tek húmorinn mikið með mér af því ég þarf að díla við svo alvarlega hluti. Ég get ekki tekið hlutunum og alvarlega.“

Ingiríður fór á örorku 2023 en hún segir að það hafi kostað miklu vinnu og átak að díla við bæði heilbrigðiskerfið og félagslega kerfið.

„Það er alveg vinna út af fyrir sig og hefur oft verið mér mun trámatískara en sjálf veikindin. Sem er svo mikil steypa. Síðan færi ég mig yfir í listina og hef verið dálítið að blómstra þar. Það hefur verið góð útrás,“ segir Ingiríður. Hún hafi mikið notað eftirfarandi frasa:

Going through all this shit can at least be a fertilizer for something good.