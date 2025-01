Bandaríski miðillinn Tmz greinir frá þessu. Baena er þekktastur fyrir kvikmyndir sínar Life After Beth, The Little Hours og Joshy. Þá hefur hann unnið með leikstjórunum Robert Zemeckis og David O. Russell, þar á meðal við myndina I Heart Huckabees með Dustin Hoffman og Lily Tomlin í aðalhlutverkum.

Baena kvæntist leikkonunni Aubrey Plaza árið 2021 eftir tíu ára samband. Hún er þekktust fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttaröðunum Parks and Recreation, The White Lotus og Emily the Criminal.

Tmz hefur eftir heimildum lögreglu að Baena hafi fundist látinn á heimili sínu í gærmorgun. Ekki sé grunur um að andlát hans hafi borið að með saknæmum hætti. Andlát Baena sé til rannsóknar en grunur sé um að hann hafi svipt sig lífi.