Hár þynnist með aldrinum hjá báðum kynjum. Þó að skallamyndun sé algengari hjá körlum getur hún einnig gerst hjá konum og það er fjöldi fólks sem þjáist af hárlosi og þunnu og líflausu hári. Þættir sem geta valdið hárlosi eru meðal annars:

• Erfðir og aldur • Bruni

• Hormónabreytingar • Geislameðferð (krabbamein)

• Tilfinningaleg og líkamleg streita • Lyfjameðferð

• Alvarlegir sjúkdómar • Tinea capitis (sveppasýking)

• Slæmir ávanar eins og hártog • Slæm dagleg meðferð á hárinu við litun, þurrkun, umhirðu og fleira.

Aldrei haft jafn þykkt hár

Edda Dungal missti allt hár eftir lyfjameðferð en hefur náð ótrúlegum hárvexti eftir að hún fór að taka inn Hair Volume vítamíntöflurnar frá New Nordic. Hér deilir hún með okkur sinni sögu.

„Þegar ég var í krabbameinsmeðferð missti ég allt hár, bæði á höfði, augnhár og augabrúnir. Þegar lyfjagjöfinni lauk byrjaði ég að taka Hair Volume vítamíntöflurnar frá New Nordic en það tók u.þ.b. 4-6 vikur að sjá hárið byrja að vaxa aftur. Ég hef aldrei haft jafn löng augnhár, þykkar augabrúnir og þykkt hár eins og núna og það hvarflar ekki að mér að hætta að taka þetta inn,“ segir Edda Dungal

Máttur epla á húð og hár

Á Norðurlöndunum er mikið rætt um epli og virkni eplaþykknis á líkamlega heilsu okkar, en það er ekki að ástæðulausu þar sem epli hafa m.a. verið notuð sem tákn eilífrar æsku í Norrænni goðafræði. Í dag hafa niðurstöður nútímavísindarannsókna sýnt fram á heilsubætandi áhrif epla og þau geti haft einstaklega jákvæð áhrif á húð okkar og hár. Eplaþykkni sem inniheldur náttúrulegt Procyanidin er einmitt virka innihaldsefnið í hinni margverðlaunuðu Hair Volume™ hárlínu og hafa niðurstöður klínískra rannsókna sýnt fram á einstakan árangur.

Heilbrigðara hár og hársvörður með Hair Volume

Öll vöruþróunin hjá New Nordic er alfarið byggð á niðurstöðum vísindarannsókna sem skilar sér í nýstárlegum, áhrifaríkum og 100% náttúrulegum vörum sem vinna í sátt og samlyndi við líkamann.

Hair Volume vítamínlínan fæst bæði í töflum og hlaupi. Töflurnar innihalda náttúrulega vaxtarvakann Procyanidin B2 sem unnin er úr eplum. Töflurnar næra rætur hársins með bíótíni sem hvetur hárvöxt og eykur umfang hársins, kopar sem hjálpar við að viðhalda hárlit ásamt amínósýruna L-cysteine sem kemur í veg fyrir hárþurrk og viðheldur áferð og þykkt.

Að auki inniheldur varan eplasafa, sink sem stuðla að viðhaldi eðlilegs hárs og þykkni úr hirsi sem er bæði ríkt af steinefnum og B-vítamínum og hefur það að markmiði að gera hárið líflegra og fallegra. Hair Volume hlaupin henta svo einstaklega vel fyrir öll þau sem ekki vilja gleypa töflur. Hlaupin eru sérlega bragðgóð en þau innihalda eplaþykkni í bland við hirsi, piparrót, bíótín, pantótensýru og sink. Bíótín og sink stuðla að eðlilegu viðhaldi hárs.

Bæði bætiefnin miða að því að styðja við heilbrigðan hárvöxt og að auka þykkt hársins. Töflurnar innihalda meira magn næringarefna í hverri töflu, en fyrir marga er auðveldara að taka hlaup frekar en að kyngja töflum. Þannig að þú velur hvað þér finnst henta betur, töflur eða gómsæt hlaup með eplabragði.

Yfir 30 ára reynsla af eiginleikum jurta

Sérfræðingarnir hjá New Nordic eru víða þekktir fyrir brennandi áhuga sinn á lækningarmætti náttúrunnar og hefur fyrirtækið yfir 30 ára reynslu af jurtum og lífeflandi eiginleikum þeirra. Með því að nota náttúrulegar jurtasameindir er hægt að virkja lífsferla og virkni í húð okkar og hárfrumum með ótrúlegum árangri.

Ásamt New Nordic vítamínlínunni framleiðir New Nordic einnig vandaða Hair Volume hárvörulínu sem inniheldur sömu virku jurtarefnin og eru í vítamínlínunni. Hárvörulínan inniheldur Hair Volume sjampó, hárnæringu og serum. New Nordic mælir með því að nota Hair Volume hárvörurnar samhliða bætiefnunum, en með því er hægt að auka áhrifin enn fremur og tryggja að útkoman verði sem allra best.

Með þessari nýju byltingarkenndu línu styður þú vistkerfi hársins bæði innan frá sem og utan frá.

Hair Volume töflurnar fást í heilsuhillum stórmarkaða og í öllum apótekum.