Meðal þeirra sem komu fram á glæstri hátíð tónlistarfólks í kvöld eru Elín Hall, Hipsumhaps, Bára Gísladóttir, Spacestation og PATRi!K. Samtals voru 22 verðlaun veitt í kvöld.

Meðal þeirra eru Heiðursverðlaun Íslensku Tónlistarverðlaunanna og Bjartasta vonin í íslensku tónlistarlífi. Hörður Áskelsson hlaut heiðursverðlaunin í ár en Kári Egilsson var valin bjartasta vonin.

Ein verðlaunin verða þó ekki afhent í kvöld en það eru verðlaun fyrir plötuumslag ársins. Verðlaunin eru unnin í samstarfi við Félag íslenskra teiknara og verða afhent á FÍT verðlaununum þann 22. mars næstkomandi.

Akademía fjögurra dómnefnda Íslensku tónlistarverðlaunanna samanstendur af 24 einstaklingum sem eiga það sameiginlegt að hafa fjallað um tónlist, flutt hana eða samið á undanförnum árum. Í nefndunum sitja þrettán konur og þrettán karlar. Tveir formannanna eru karlar og tveir konur.

Listi yfir sigurvegara ársins:

PLÖTUR ÁRSINS

Sígild og samtímatónlist

Atli Heimir Sveinsson: The Complete String Quartets - Siggi String Quartet

Djasstónlist

Innermost - Mikael Máni Ásmundsson

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

Museum - JFDR

Önnur tónlist

BRIDGES II - Ægir

Kvikmynda- og leikhústónlist

Knock At The Cabin - Herdís Stefánsdóttir

FLYTJENDUR ÁRSINS

Djasstónlist

Andrés Þór Gunnlaugsson

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

Laufey

Sígild og samtímatónlist

Sæunn Þorsteinsdóttir

Önnur tónlist

Mugison

SÖNGUR ÁRSINS

Djasstónlist

Kristjana Stefánsdóttir

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

Laufey

Sígild og samtímatónlist

Jóhann Kristinsson

LÖG OG TÓNVERK ÁRSINS

Önnur tónlist

Wandering Beings - Guðmundur Pétursson

Sígild og samtímatónlist

COR - Bára Gísladóttir

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

Skína - PATRi!K, Luigi

Djasstónlist

Íslendingur í Uluwatuhofi - Stefán S. Stefánsson

- - -

Tónlistarviðburður ársins

Sumarjazz á Jómfrúnni - Jómfrúin og Jakob Einar Jakobsson

Upptökustjórn ársins

I Am Weary, Don't Let Me Rest - Snorri Hallgrímsson

Upptökustjórn: Bergur Þórisson, Cécile Lacharme, Hafsteinn Þráinsson, Martyn

Heyne, Snorri Hallgrímsson, Styrmir Hauksson, Viktor Orri Árnason og Þorsteinn

Eyfjörð

Texti ársins

Hún ógnar mér - Vigdís Hafliðadóttir

Tónlistarmyndband ársins

Waiting - Árný Margrét

Leikstjórn: Guðmundur Kristinn Jónsson

Bjartasta vonin

Kári Egilsson

Tilnefningar fyrir plötuumslag ársins

Átta - Sigur Rós: Hönnun: Ragnar Helgi Ólafssoon

v2,2 - Róshildur: Hönnun: Þorgeir Kristinn Blöndal

Museum - JFDR: Hönnun: Gréta Thorkelsdóttir og Dóra Dúna

Gleypir tígur, gleypir ljón - Tumi Árnason og Magnús Trygvason Eliassen

Hönnun: Héðinn Finnsson (Íbbagoggur)

How to Start a Garden - Nanna: Hönnun: Davíð Arnar Baldursson og Ragnar Þórhallsson

Ást & praktík - Hipsumhaps, hönnun: Viktor Weisshappel Vilhjálmsson