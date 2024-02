Monumental cabreo de Imanol Alguacil tras la derrota de la Real Sociedad contra el PSG #UCL #EstudioEstadio



"Yo no me explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un gol en contra no acabe en el hospital"



https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/yN8x05hYkf