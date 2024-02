Eins og alltaf hafa starfsmenn fyrirtækja lagt mikinn metnað í auglýsingarnar sem fylgdu leiknum og er það eins gott, þar sem þrjátíu sekúndur kosta sjö milljónir dala. Það samsvarar um 967 milljónum króna.

Meðal þess helsta sem sýnt var má nefna að Beyoné reyndi að brjóta internet Verizon í skondinni auglýsingu en netverjar fóru yfir um, þar sem auglýsingin endaði á því að hún gaf í skyn að ný plata væri á leiðinni.

Ben Affleck og Jennifer Lopez gerðu aðra auglýsingu fyrir Dunkin' og fengu að þessu sinni Matt Damon og Tom Brady með sér í lið. Fyrsta stiklu þriðju myndarinnar um Deadpool var frumsýnd, Arnold Schwarzenegger gerði grín að eigin hreim, Jason Momoa tók lagið og söng og svo mætti lengi telja.

Hér að neðan má sjá allar helstu auglýsingar gærkvöldsins. Þar sem það er í boði er notast við lengri útgáfur auglýsinga en birtar voru í sjónvarpi. Þetta eru margar auglýsingar svo þær gætu tekið smá tíma að birtast.

20th Century Studios

Kingdom of the Planet of the Apes

Apartments.com

Extraterrentrials

BMW

Talking like Walken

Booking.com

Tina Fey books whoever she wants to be

Bud Light

EASY NIGHT OUT

Budweiser

Old School Delivery

Cerave

Michael CeraVe

Coors Light

Coors Light Chill Train – Með LL Cool J

Disney & Fox

Deadpool & Wolverine

Doritos

Dina & Mita

Drumstick

Doctor on the plane

Dunkin‘

Dunkin’ ‘The DunKings’ – Með Ben Affleck, Matt Damon, Jennifer Lopez, Tom Brady, Jark Harlow og Fat Joe.

e.l.f. Cosmetics

In e.l.f we Trust

E*TRADE

Picklebabies

Etsy

Gift Mode

FanDuel

Kick of Destiny 2

He Gets Us

Fótaþvottur

Hellmann‘s

Mayo Cat

Hero Cosmetics

Pimple, Meet Your Mighty Patch - Pop Me

Homes.com

We’ve done your home work

Intuit Turbo Tax

The TurboTax Super Bowl File

Kawasaki

„Mullets“

KIA

Kia EV9

Lindt

„Life is a Ball“

Michelob

Get Out There

M&M‘S

The M&M’S Almost Champions Ring of Comfort

MGM

Tom Has Won Enough

Microsoft

Copilot: Your everyday AI companion

Mountain Dew

Aubrey Plaza Is Always Having A Blast

Nerds Candy

What a feeling!

Oikos

Hold My Oikos

Oreo

Imagine a world where the twist of an OREO could change everything. Literally everything.

Pfizer

Here’s to Science

Pluto TV

Pluto TV Couch Potato Farms

Popeyes

„The Wait Is Over“

Pringles

Mr. P – Með Chris Pratt

Reeses

Yes!

Skechers

Mr. T in Skechers

Squarespace

Hello Down There – Eftir Martin Scorsese

Starry

It’s Time To See Other Sodas

State Farm

Like a Good Neighbaaa – Með Arnolds Schwarzenegger og Danny Devito

T-Mobile

Auditions

T-Mobile

That T-Mobile Home Internet Feeling – Scrubs og Jason Mamoa

Toyota

Dareful Handle

Uber Eats

DON'T FORGET UBER EATS – Með Jennifer Aniston

Universal Pictures

Wicked

Verizon

Can‘t B Broken – með Beyoné

Volkswagen

An American Love Story