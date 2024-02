„Þetta er ellefu laga diskur og allt frumsamin lög eftir mig. Ég hljóðritaði sjálfur, lék á öll hljóðfæri en nota trommuheila í sumum lögunum.“

Hér má heyra lagið Miss Beautiful af plötunni:

Klippa: Hjörtur Geisson - Miss Beautiful

Tók plötuna upp heima

Allir textarnir eru á ensku og segir Hjörtur að yrkisefnin séu mörg, þar á meðal sé sumt súrrealískt.

„Ég á að baki nokkrar sólóplötur en fyrst gaf ég út kassettur á níunda áratunum. Þekktust þeirra er So true indeed og sko kom fyrsti diskurinn minn opinberlega út árið 2000 en hann hét The Ballads of The Undefined. Sú plata var tekin upp í hljóðverinu Ofheyrn en The Flow var alfarið tekin upp heima.“

Ofurtrú á að lögin séu óvenjulega melódísk

Hjörtur er fæddur árið 1957 og byrjaði á blásturshljóðfæri um átta ára aldur. Hann hefur komið víða að í tónlistarbransanum.

„Ég spilaði mest á bassa á unglingsárunum en leiðir lá svo út í trúbadoraferil og marga tónleika. Sömuleiðis hef ég leikið í fjölda mörgum hljómsveitum í gegnum tíðina.“

The Flow kom sem áður segir fyrst út árið 2007. Aðspurður hvers vegna hann ákvað að endurútgefa plötuna svarar Hjörtur:

„Ástæðan er að bera fram næstum tuttugu ára gamla plötu mína af ofurtrú minni á að þessi melódísku lög mín séu óvenjulega melódísk eins og fleiri lög mín og að þau hafi knýjandi erindi til fólks.

Sömuleiðis er ástæðan sú að ég tel mig hafa mætt misskilningi en nú er disknum dreift í hljómplötuverslanir sem var ekki gert í fyrri útgáfu árið 2007.“

Plötuumslagið fyrir The Flow. Aðsend

Segist ekki fást við hermi-tónlist

Hjörtur segist leggja mest upp úr melódíunni í tónsmíðinni.

„Enda á ég mjög létt með að semja melódíur en mest af hljóðfæraleiknum er spilaður „by feel“ eins og það er kallað, eftir tilfinningu.

Ég þarf heldur ekki að reikna til að spila og er einungis original en fæst ekki við hermi-tónlist. Ég hef algjörlega minn eigin stíl og tek engan til fyrirmyndar,“ segir Hjörtur og bætir að lokum við að hann hafi nú þegar dreift The Flow í allar helstu plötubúðir bæjarins.