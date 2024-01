Það má segja að þessar deilur rappkvennanna tveggja hafi hafist með Hiss-dissi en á föstudaginn kom út nýjasta smáskífa Megan thee Stallion sem heitir „Hiss“ eða „Hvæs“ á íslensku.

Í laginu virðist Megan laumudissa Kenny Petty, eiginmann Nicki Minaj, sem var árið 1995 dæmdur fyrir að nauðga sextán ára stúlku en hann var þá sautján ára. Árið 2022 hlaut hann svo þriggja ára skilorðsbundin dóm fyrir að hafa ekki skráð sig á kynferðisafbrotaskrá (e. sex offender registry) í Kaliforníu.

Megan rappar „These hoes don’t be mad at Megan/ these hoes mad at Megan’s Law“ í laginu eða „Þessar druslur eru ekki reiðar út í Megan/þessar druslur eru reiðar út í Megan's-lög“.

Hún vísar þar í tiltekin lög í Kaliforníuríki sem kveða á um að lögreglan þurfi að greina opinberlega frá upplýsingum um skráða kynferðisafbrotamenn. „Hiss“ er önnur smáskífan af væntanlegri þriðju plötu Megan thee Stallion, þeirri fyrstu frá því hún stofnaði eigin útgáfu, Hot Girl Productions.

Hæfileikalaus stórfótur

Nicki Minaj var ekki lengi að bregðast við laumudissi Megan og fór á Instragram Live til að spila sýnishorn af óútgefnu lagi fyrir fylgjendur sína.

„Bad bitch she like six foot, I call her Big Foot/ The bitch fell off, I said get up on your good foot,“ rappar Nicki Minaj í myndskeiðinu að neðan og hlær tryllingslega að eigin orðsnilld.

Nicki Minaj previews a new track on Instagram live:



Bad b*tch she like 6 foot, I call her big foot, the b*tch fell off I said get up on your good foot pic.twitter.com/s7uuCQqlPQ — Pop Base (@PopBase) January 26, 2024

Textinn gæti hljómað svona á íslensku „Slæm tík, hún er einn og áttatíu, ég kalla hana stórfót/hún féll af kortinu, ég sagði stígðu á þinn góða fót“.

Með textanum skýtur Nicki föstum skotum að Megan. Hæðist bæði að hæð hennar og fótastærð og að því þegar hún var skotin í fótinn af Tory Lanez. Lanez hlaut tíu ára dóm síðasta sumar fyrir glæpinn sem átti sér stað 2020.

Ekkert heilagt fyrir Minaj

Nicki spilaði ekki bara lagið á Instagram heldur lét dissunum rigna yfir Megan. Sagði hana ekki kunna að fylgja rapptakti og lét svo enn þyngri orð falla um ástarlíf Megan og látna móður hennar:

„Þú rifjar upp þrjátíu ára gamlar fréttir af því enginn karlmaður mun nokkurn tímann elska þig og þú lýgur á nafn látinnar móður þinnar.“

all the female rappers that go against the Queen end up with no fans, ugly and broke. Why do they keep trying? pic.twitter.com/HbY8JYGLXd — PF2 (@Pink_Friday_2_) January 28, 2024

Í annarri klippu sakaði hún Megan um að henda öllum sem hún þekkti undir rútuna, ekki bara röppurunum DaBaby og Tory Lanez heldur líka bestu vinkonu sinni og móður.

„Þú ættir að særa fram móður þína og biðja hana afsökunar,“ á Minaj að hafa sagt en móðir Megan dó árið 2019.

Þá hefur Minaj líkað við fjölda færslna á Twitter þar sem gert er lítið úr Megan thee Stallion, henni lýst sem nöðru, sjúkum lygara og að hún noti draugapenna til að skrifa texta fyrir sig en sökki samt. Lengst hefur hún sennilega gengið þegar hún sagði að Megan svæfi hjá framleiðendum til að fá ókeypis takta.

Stórfótur fær kannski aldrei að líta dagsins ljós

Nýjasta fléttan í þessari rappdeilu er að Nicki ætlar að gefa út „Big Foot“ en getur það ekki af því að framleiðandi lagsins er LilJuMadeDaBeat, náinn samstarfsmaður Megan the Stallion, og hann hindrar útgáfu lagsins.

Minaj ætlaði að gefa lagið út núna klukkan 23 á sunnudagskvöldi en það hefur ekki gengið. Nú segist hún stefna á að gefa það út klukkan fimm í nótt.

Hvort verður af því er erfitt að segja, hún gæti hafa knúið fram leyfið eða fengið einhvern annan til að smíða nýjan takt.

Megan thee Stallion virðist þó ekki kippa sér mikið upp við hamsleysi Minaj á samfélagsmiðlum. Hún hefur allavega ekki tjáð sig neitt enda kannski nógu upptekin af útgáfu og velgengni „Hvæssins“.