„Ekki að segja að við viljum meiri laun en flugumferðarstjórar, en allt að því“

Rúrik Gíslason var gestur í útvarpsþættinum Brennslan á Fm957 í morgun. Heimsóknin hófst á umræðum um handarbrot sem hann varð fyrir á dögunum. Vísir fjallaði um slysið sem varð við tökur á sirkusatriði í þýskum sjónvarpsþætti. Á meðfylgjandi myndbandi má sjá Rúrik liggja á gólfinu með aðra hendi fyrir aftan bak beygða í 90 gráður. Síðan lyftir hann loftfimleikamanni með höndinni sem við það brotnar með háværum smelli.

Þáttastjórnendurnir Rikki G, Egill Ploder og Kristín Ruth gerðu viðbrögð Rúriks við slysinu að umtalsefni.

„Meira að segja vont hljóðið þitt er sexý,“ segir Egill og spyr hvort þetta hafi ekki verið mjög sársaukafullt.

„Það er alltaf vont að brjóta bein en ég veit það ekki, þú ert on camera og mátt ekki missa kúlið. Það stendur einhver gæi á höndum ofan á þér. En ég ætla að viðurkenna það að þetta voru kannski ekki útpæld viðbrögð, bara ósjálfráð. Ég vissi strax að ég væri brotinn,“ segir Rúrik.

Vika er liðin frá atvikinu og Rúrik segist vera furðu góður. Spurður út í gifsið, sem Rikki G kallaði minnsta gifs sögunnar, sagðist hann dauðfeginn að hafa ekki þurft stærra gifs, það hefði verið hræðilegt að vera í gifsi upp að handarkrika þegar tónleikar IceGuys fara fram í Kapalakrika á laugardag. Þá virðist hann ekki mjög hrifinn af gifsi yfir höfuð.

„Mér finnst ekkert meira óaðalandi en gifs. Í alvöru, maður ímyndar sér lyktina undir þessu, það eru prjónar og reglustikur fastar þarna inn í af því þú ert búinn að reyna klóra þér svo mikið.“

Þá sé hann að meta hvort hann taki gifsið af sér fyrir sýninguna á laugardag.

Ég þarf náttúruleg að halda á míkrafón, því belive it or not þá erum við í alvöru að fara að syngja.