Í tilkynningu sem fylgir nöfnum rithöfunda, er útskýrt hvers vegna gripið er til þessa.

„Sniðganga er það litla strá sem hverju okkar er gefið, almennur lýðréttur sem aldrei skildi rugla saman við þöggun eða ritskoðun. Þessvegna hvetjum við, rithöfundar sem skrifa undir þetta bréf, kollega okkar og miðahafa til þess að sniðganga bókmenntahátíðina Iceland Noir. Ástæðan fyrir áeggjan okkar er heiðursgestur á dagskrá hátíðarinnar, Hillary Rodham Clinton,“ segir í tilkynningunni.

Vísir hefur fjallað um málið og greint frá því að Pedro Gunnlaugur Garcia hafi ætlað að sniðganga hátíðina af þessari sömu ástæðu. Nú hafa 66 höfundar bæst í hópinn.

Svo enn sé vitnað í tilkynninguna:

„Hillary Clinton beitir sér opinberlega gegn því að vopnahlé verði gert á yfirstandandi þjóðarmorði ísraelshers í Palestínu. Einnig hefur hún um árabil notað sinn breiða vettvang til þess að dreifa áróðri Ísraelsstjórnar og röngum upplýsingum með tilheyrandi skaða fyrir palestínsku þjóðina.

Með því að bjóða henni tók Iceland noir hátíðin afstöðu, og með því að halda boðinu til streitu undirstrikaði hátíðin pólitíska afstöðu sína, með stríðsglæpum og þjóðarmorði.“

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem hasar er um Iceland Noir því í fyrra mótmælti Sjón því að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra væri meðal gesta á hátíðinni en það var vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda. Það leiddi til þess að Katrín dró sig út sem þáttakandi.

En svo aftur sé vikið að tilkynningunni þá segir þar að börn berist á banaspjótum á Gaza:

„Og eitt þeirra er myrt á tíu mínútna fresti, gefst ekki tími fyrir skoðanaskipti og vangaveltur, heldur er það afstaðan ein sem gildir og við hvetjum ykkur þessvegna til þess að:

- Taka skýra afstöðu gegn stríðsglæpum og þjóðarmorði.

- Taka ekki þátt í að hvítþvo ísraelsk stjórnvöld og stuðningsfólk þeirra.

- Að grafa ekki undan mannréttindabaráttu palestínsku þjóðarinnar

- Að styðja frjálsa Palestínu!

Þá segir um sniðgönguna og frekari upplýsingar um afstöðu Hillary Clinton:

„Sniðganga er friðsamleg aðferð sem miðar að því að tjá siðferðislega og pólitíska vanþóknun á aðgerðum einstaklinga eða stofnana sem skaða aðra. Að velja að sniðganga stofnun eða hátíð sem þessa er ekki persónuleg árás á skipuleggjendur eða bakhjarla hátíðarinnar, heldur aðgerð til að vekja athygli á stærra samhengi og samverkan hluta. Aðgerð til að hafa áhrif í heimi þar sem fæstar raddir heyrast.“

Með fylgir linkasafn þar sem afstaða Hillary Clinton er útskýrð:

Middle East Eye - umfjöllun um afstöðu Clinton: https://youtu.be/9aI8r70Znvk?si=FtxgdwDMo6afbNOS

Brot úr viðtali á YouTube: https://rb.gy/lfumz6

Alarabya News: Hillary Clinton says Gaza ceasefire ‘not possible,’ would be gift to Hamas.

Sjá:https://rb.gy/ghhu1y

Politico: Hillary Clinton rebuts calls for ceasefire, says Hamas rule in Gaza must end.

Sjá: https://rb.gy/2zf2xt

Þá fjallaði Heimildin um ritskoðun hátíðarinnar á gagnrýni hér, auk umfjöllunar um sniðgöngu rithöfunda á hátíðinni:

https://heimildin.is/.../iceland-noir-hatid-ritskodar.../

https://heimildin.is/.../snidganga-iceland-noir-hun-er.../

Undirritað:

Bergþóra Snæbjörnsdóttir

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir

Erna Kristín Stefánsdóttir

Oddný Eir

Halla Þórlaug Óskarsdóttir

María Elísabet Bragadóttir

Pedro Gunnlaugur Garcia

Elísabet Kristín Jökulsdóttir

Bragi Páll Sigurðarson

María Lilja Ingveldar Þ Kemp

Eiríkur Örn Norðdahl

Eva Rún Snorradóttir

Kristín Eiríksdóttir

Guðrún Eva Mínervudóttir

Fríða Ísberg

Einar Ólafsson

Soffía Bjarnadóttir

Steinar Bragi

Bergsveinn Birgisson

Davíð Hörgdal Stefánsson

Ingólfur Eiríksson

Bragi Ólafsson

Mazen Maarouf

Brynjólfur Þorsteinsson

Hallgrímur Helgason

Sjöfn Asare

Birnir Jón Sigurðsson

Dagur Hjartarson

Þóra Hjörleifsdóttir

Eydís Blöndal

Ragnhildur Hólmgeirsdóttir

Díana Sjöfn Jóhannsdóttir

Arndís Lóa Magnúsdóttir

Melkorka Ólafsdóttir

Ragnheiður Harpa Leifsdóttir

Adolf Smári Unnarsson

Guðrún Brjánsdóttir

Andrea Eyland

Þórunn Jarla Valdimarsdóttir

Viðar Hreinsson

Birna Stefánsdóttir

Elín Edda Þorsteinsdóttir

Sólborg Guðbrandsdóttir

Elías Rúni Þorsteins

Jónas Reynir Gunnarsson

Ófeigur Sigurðsson

Berglind Ósk

Brynja Hjálmsdóttir

Kristín Ómarsdóttir

Anna Hafþórsdóttir

Þórdís Helgadóttir

Björg Guðrún Gísladóttir

Auður Styrkársdóttir

Ragna Sigurðardóttir

Kari Grétudóttir

Friðgeir Einarsson

Valgerður Ólafsdóttir

Sigurður Skúlason

Jakub Stachowiak

Haraldur Jónsson

Ólafur Ólafsson

Hildur Selma Sigbertsdóttir

Logn Blómdal

Ásdís Thoroddsen

Guðbrandur Loki Rúnarsson

Sonja B. Jónsdóttir

Birna Pétursdóttir