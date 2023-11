„Rútan er stödd einhvers staðar í Texas. Ég er að spila í Houston í kvöld og ég var að vakna og það eru tveir klukkutímar í áfangastað,“ útskýrir hún. Síðastliðinn mánuð hefur hún túrað um Ameríku á rútunni. Hún byrjaði í San Fransisco, ferðaðist víða um Bandaríkin og lokar hringnum eftir nokkra daga í Los Angeles, í sama fylki og ferðin byrjaði.

Á túrnum hefur Laufey komið fram á hátt í þrjátíu tónleikum. Og líkt og áður segir spilar hún í Houston í kvöld. Annað kvöld verður það Austin, og kvöldið þar á eftir Dallas. Síðan fær hún eins dags frí. Það er ekki við öðru að búast, enda sendist upp á tónleikanna á nokkrum mínútum.

„Þetta er mjög skemmtilegt. Ég elska að spila á tónleikum. Það er svo gaman að sjá aðdáendurna syngja með. Ég gaf út nýja plötu fyrir tveimur mánuðum og þetta er í fyrsta skipti sem ég er að spila þessi lög, frá Bewitched-plötunni, og það er margir búnir að læra nýju lögin og syngja með og það er gaman að sjá það,“ segir Laufey.

Aðspurð um hvort allir þessir tónleikar þreyti ekki raddböndin svarar hún neitandi. „Nei nei, ég er orðin vön þessu.“

Nýstirnið með stjörnur í augunum

Á miðnætti í kvöld koma út tvö jólalög með Laufeyju þar sem hún syngur með stórstjörnunni Noruh Jones. Annars vegar er um að ræða ábreiðu á Have Yourself A Merry Little Christmas og hins vegar lag sem Laufey og Norah sömdu saman Better Than Snow.

„Að vinna með Noruh var bara ótrúlegt. Ég hef hlustað á hana síðan ég var pínulítið barn. Mamma spilaði hana alltaf í bílnum. Þetta er eins og að vinna með einhverju goði,“ segir Laufey.

„Ég trúi því ekki að hún sé til enn þá,“ bætir hún við og hlær. „Að sjá kóver-myndina og nafnið mitt við hliðina á hennar. Mér líður eins og þetta séu mistök.“

Þá útskýrir Laufey að þegar hún hafi verið að byrja í tónlistarbransanum hafi margir umboðsmenn og forsvarsmenn útgáfufyrirtækja spurt hana hver hún vildi vera. Laufey talaði um að hún vildi vera í tengslum við djassið, en ekki föst við það, þannig að tónlistin gæti höfðað til sem flestra og þá sérstaklega til síns eigin aldurshóps.

Þegar hún hafi verið spurð hverjum hún vildi helst líkjast hafi henni helst dottið Norah Jones í hug. „Það var svo erfitt fyrir mig að finna söngvara sem ég vildi líkjast, og í raun er enn frekar erfitt að svara því, en sú sem kemur næst því er Norah Jones.“

„Hún var ekki bara inni í einhverjum djassheimi. Hún var líka í poppheiminum.“

Þurftu bara eina tilraun tvisvar

Norah og Laufey hittust fyrst á djasshátíð í Genf í sumar. Þar ræddu þær lítillega saman að sögn Laufeyjar, en mánuði síðar voru þær komnar í stúdíóið saman.

„Ég spilaði á selló og hún spilaði á píanó. Þetta var mjög sætt. Við tókum þetta bara einu sinni og þá var upptakan tilbúin,“ segir hún um upptökuna á Have Yourself A Merry Little Christmas.

Norah Jones og Laufey tóku upp tvö lög saman. Í bæði skiptin þurftu bara eina töku. Aðsend/Eli Ritter

Vegna þess hversu auðunnið það var segir Laufey að hún og Norah hafi fundist þær eiga að gera eitthvað meira. „Þetta gerðist svo hratt þannig við sátum þarna og spurðum: Hvað nú?“

Þá hafi Norah gefið upp að hún ætti hálfkláraðan jólalagatexta til, og spurt Laufeyju hvort þær vildu semja saman. „Já. Guð minn góður,“ segist Laufey hafa svarað. „Hún spilaði nokkrar línur og ég hugsaði með mér að þetta væri geggjað.“

Lagasmíðarnar á Better Than Snow hafi tekið um það bil klukkutíma. Og upptakan á því einungis þurft á einni tilraun að halda, líkt og á fyrra laginu.

Þarf ekki á fjölmiðlaþjálfun að halda

Jafnvel þó ameríkutúr Laufeyjar klárist eftir nokkra daga þá er þrátt fyrir það nóg að gera fram undan. Hún fer til Evrópu í svokallaðan prómó-túr þar sem hún mun fara í viðtöl og í sjónvarp.

Aðspurð um hvort að upprennandi stjarna eins og hún sjálf þurfi að fara í sérstaka fjölmiðlaþjálfun áður en hún fer í prómó-túrinn svarar Laufey neitandi.

„Ég hef ekkert þurft að fara í neina þjálfun. Ég er mjög heppin að því leiti,“ segir hún og bætir við að hún vonist til að þurfa ekki að gera slíkt.

„Ef ég verð sett í þannig þá er það örugglega vegna þess að eitthvað hefur farið úrskeiðis hjá mér,“ segir Laufey og hlær.

Níræðisafmæli ömmu það mikilvægasta

Þar á eftir fær Laufey loksins að fara heim til Íslands, og hún segist hlakka til þess, en þar verður hún um jólin.

Í Íslandsförinni segir hún mestu máli skipta níutíu ára afmæli ömmu sinnar í desember. „Ég verð að syngja þar. Það er það mikilvægasta sem er fram undan,“ fullyrðir Laufey.

„Ég er komin með svo mikla heimþrá. Mamma og pabbi og öll fjölskyldan mín er á Íslandi. Ég er ekki búinn að koma heim í marga mánuði,“ segir hún. „Það er komin tími til að koma heim. Mig langar bara í íslensk jól og íslenskan mat, og fara í sund.“

Aðspurð um hvort hún sé mikið jólabarn svarar Laufey játandi. Að minnsta kosti sé hún í miklu „jólapartýi“ þessa dagana. Hún gaf út þrjú jólalög síðustu helgi, og líkt og áður segir eru önnur tvö á leiðinni á morgun.

Laufey segir heimþrána til Íslands birtast í þessum lögum sérstaklega í Christmas Dreaming, sem kom út síðasta föstudag.