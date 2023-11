Miðasalan á tónleika Marc Martel og hljómsveitar hans The Ultimate Queen Celebration gekk svo vel að auka tónleikum var bætt við þann 17. nóvember. Tryggðu þér miða áður en þeir seljast upp!

Söngvarinn óviðjafnanlegi Marc Martel heimsækir Ísland um miðjan nóvember þegar hann mætir með sýninguna One Vision Of Queen ásamt hljómsveit sinni The Ultimate Queen Celebration.